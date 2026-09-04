Η Μαρία Κανελλοπούλου έκανε μία ανάρτηση πριν από λίγες ημέρες στον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook, η οποία ξάφνιασε τους θαυμαστές της, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Η Μαρία Κανελλοπούλου / Φωτογραφία: NDP

Η γνωστή ηθοποιός και πρώην βουλευτής Αχαΐας έγραψε μια λιτή, αλλά συναισθηματικά φορτισμένη πρόταση: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο…», δίχως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

Η ανάρτησή της δημοφιλούς καλλιτέχνιδας προκάλεσε αμέσως την έντονη ανησυχία και το ενδιαφέρον των ακολούθων της.

Μετά τη δημοσίευσή της ακολούθησε μία άλλη ανάρτηση, αυτή τη φορά από τον μουσικό Βαγγέλη Γέττο, ο οποίος διατηρεί στενή προσωπική σχέση μαζί της, ξεκαθαρίζοντας τι συμβαίνει με τη γνωστή ηθοποιό, ενώ επισήμανε στο τέλος της δημοσίευσής του ότι η Μαρία Κανελλοπούλου δε βρίσκεται σε κίνδυνο.

«Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ’ ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει», έγραψε ο Βαγγέλης Γέττος στη δημοσίευσή του στο προφίλ της ηθοποιού.

Η αγαπημένη ηθοποιός δέχτηκε πολλά μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης, επιστρέφοντας με μία νέα ανάρτηση στην οποία ευχαριστούσε άπαντες που έσπευσαν να ενδιαφερθούν για την κατάσταση της υγείας της και που της συμπαραστέκονται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Φωτογραφία: Facebook.com

Αν έως αυτή τη στιγμή δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει η Μαρία Κανελλοπούλου, οι δικοί της άνθρωποι βρίσκονται στο πλευρό της, δίνοντας την υποστήριξη και τη δύναμη που χρειάζεται η ηθοποιός για να ξεπεράσει αυτή τη δοκιμασία.