Μαρία Κανελλοπούλου για την υγεία της: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»

«Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε«, έγραψε φίλος της

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Μαρία Κανελλοπούλου: «Δεν μπόρεσα να κάνω παιδιά, ήθελα να κάνω» / Βίντεο: Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Κανελλοπούλου ανακοίνωσε μέσω Facebook ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, δηλώνοντας "Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο".
  • Η ανάρτησή της προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.
  • Ο μουσικός Βαγγέλης Γέττος, φίλος της, δήλωσε ότι δεν κινδυνεύει και της στέλνει δύναμη.
  • Η ηθοποιός ευχαρίστησε τους υποστηρικτές της για την αγάπη και τη συμπαράσταση.
  • Οι κοντινοί της άνθρωποι είναι στο πλευρό της, παρέχοντας υποστήριξη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Η Μαρία Κανελλοπούλου έκανε μία ανάρτηση πριν από λίγες ημέρες στον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook, η οποία ξάφνιασε τους θαυμαστές της, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.

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Η Μαρία Κανελλοπούλου / Φωτογραφία: NDP

Η Μαρία Κανελλοπούλου / Φωτογραφία: NDP

Η γνωστή ηθοποιός και πρώην βουλευτής Αχαΐας έγραψε μια λιτή, αλλά συναισθηματικά φορτισμένη πρόταση: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο…», δίχως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

Η ανάρτησή της δημοφιλούς καλλιτέχνιδας προκάλεσε αμέσως την έντονη ανησυχία και το ενδιαφέρον των ακολούθων της.

 

Μετά τη δημοσίευσή της ακολούθησε μία άλλη ανάρτηση, αυτή τη φορά από τον μουσικό Βαγγέλη Γέττο, ο οποίος διατηρεί στενή προσωπική σχέση μαζί της, ξεκαθαρίζοντας τι συμβαίνει με τη γνωστή ηθοποιό, ενώ επισήμανε στο τέλος της δημοσίευσής του ότι η Μαρία Κανελλοπούλου δε βρίσκεται σε κίνδυνο.

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«Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ’ ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει», έγραψε ο Βαγγέλης Γέττος στη δημοσίευσή του στο προφίλ της ηθοποιού.

Μαρία Κανελλοπούλου για την υγεία της: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»

Η αγαπημένη ηθοποιός δέχτηκε πολλά μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης, επιστρέφοντας με μία νέα ανάρτηση στην οποία ευχαριστούσε άπαντες που έσπευσαν να ενδιαφερθούν για την κατάσταση της υγείας της και που της συμπαραστέκονται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Μαρία Κανελλοπούλου για την υγεία της: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»

Φωτογραφία: Facebook.com

Αν έως αυτή τη στιγμή δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει η Μαρία Κανελλοπούλου, οι δικοί της άνθρωποι βρίσκονται στο πλευρό της, δίνοντας την υποστήριξη και τη δύναμη που χρειάζεται η ηθοποιός για να ξεπεράσει αυτή τη δοκιμασία.

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ΗΘΟΠΟΙΟΣ
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
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