Ρεπορτάζ για την προσφυγή της 46χρονης κατά της απόφασης για την προσωρινή της κράτηση - Βίντεο αρχείου Mega

Αρνητική είναι η εισαγγελική πρόταση για την προσφυγή της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin, καθώς ο εισαγγελέας εισηγείται την απόρριψή της. Η τελική απόφαση, ωστόσο, ανήκει στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών και αναμένεται να ληφθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Η 46χρονη, η οποία βρίσκεται προφυλακισμένη για την υπόθεση, έχει προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της, ενώ η υπεράσπισή της υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να συνδέουν την κατηγορούμενη με την υπόθεση.

O εισαγγελέας απέρριψε την προσφυγή της 46χρονης κατά της προσωρινής της κράτησης

Την εξέλιξη έκανε γνωστή ο δικηγόρος της, Κώστας Παπαδάκης, ο οποίος με ανακοίνωσή του επαναφέρει τις ενστάσεις της υπεράσπισης σχετικά με το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, αλλά και τα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος της 46χρονης

Σύμφωνα με τον Κώστα Παπαδάκη, η εισαγγελική πρόταση είναι απορριπτική για την προσφυγή. Ο ίδιος ασκεί έντονη κριτική στη συγκεκριμένη εισαγγελική τοποθέτηση και υποστηρίζει ότι δεν απαντώνται επαρκώς τα επιχειρήματα της υπεράσπισης.

Την τελική απόφαση θα λάβει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών

«Η εισαγγελική πρόταση είναι απορριπτική για την προσφυγή, κάτι που ήταν αναμενόμενο αφού επιλογές ανωτέρων της είναι εκείνες που έχουν αναλάβει την νομική ευθύνη για την ανάσυρση της δικογραφίας και την άσκηση της ποινικής δίωξης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο συνήγορος υποστηρίζει ακόμη ότι η εισαγγελέας επιχειρεί να απαντήσει στα επιχειρήματα της προσφεύγουσας, χωρίς, κατά την άποψή του, να το επιτυγχάνει.

«Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εισαγγελέας είναι η πρώτη αρμόδια λειτουργός η οποία επιχειρεί να απαντήσει με αξιώσεις στα επιχειρήματα της προσφεύγουσας δεν το πράττει με επιτυχία», αναφέρει.

Η 46χρονη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση της Marfin

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Παπαδάκης στη νέα έκθεση της ΔΕΕ του 2026 και στη σύγκρισή της με την αντίστοιχη έκθεση του 2022.

Όπως σημειώνει, η υπεράσπιση αμφισβητεί το επιχείρημα ότι στη νέα έκθεση εξετάστηκαν περισσότερες φωτογραφίες, υποστηρίζοντας ότι «οι ίδιες φωτογραφίες είχαν εξετασθεί και τότε».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η νέα έρευνα δεν οδηγεί σε ταυτοποίηση της 46χρονης. Επικαλείται μάλιστα το συμπέρασμα «limited support same», το οποίο, όπως αναφέρει, σημαίνει «περιορισμένη στήριξη ομοιότητας» και όχι ταυτοποίηση.

Ο δικηγόρος της 46χρονης υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί η εντολέας του

«Δεν ανατρέπει το αποτέλεσμα της εγκυρότερης κατά την εισαγγελέα έρευνας αφού και αυτή καταλήγει και πάλι στο συμπέρασμα “limited support same” που σημαίνει περιορισμένη στήριξη ομοιότητας άρα όχι ταυτοποίηση», σημειώνει.

Ο κ. Παπαδάκης αναφέρει ότι η υπεράσπιση έχει ήδη απαντήσει αναλυτικά στα συγκεκριμένα ζητήματα, καταθέτοντας σχετικό υπόμνημα στο Συμβούλιο στις 2 Σεπτεμβρίου 2026.

Η απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών

Πλέον, το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο θα κρίνει την προσφυγή της 46χρονης κατά της προσωρινής κράτησής της.

Ο συνήγορος της 46χρονης προσθέτει ότι η εντολέας του «κρατείται στον Κορυδαλλό χωρίς αποδείξεις και κατά παράβαση του δεδικασμένου», διατυπώνοντας παράλληλα την πρόθεση της υπεράσπισης να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο.

Ο κ. Παπαδάκης κάνει επίσης λόγο για προηγούμενη δημόσια παρουσίαση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι είχε δημιουργηθεί η εντύπωση πως «ταυτοποιήθηκε μια γυναίκα».

«Είδηση ψευδής που μέχρι την άφιξή της μονοπωλούσε τα Μ.Μ.Ε, διαμόρφωσε κλίμα και φυσικά άσκησε την αντίστοιχη πίεση στους αρμόδιους εισαγγελείς και δικαστές», αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Τέλος, ο συνήγορος εκφράζει την ελπίδα ότι η δικαστική διαδικασία θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, καθώς, όπως σημειώνει, «η δικαστική εξουσία καλείται όντως να αναλάβει τις ευθύνες της και να αποδώσει δικαιοσύνη».