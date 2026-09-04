Αντιδράσεις Για Νέα Σχολικά Βιβλία - Τι Δείχνουν

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιεχόμενο ορισμένων σχολικών βιβλίων, με αφορμή τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται στα παιδιά η έννοια της οικογένειας. Η συζήτηση ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων και εικόνων από δύο νέα εγχειρίδια που αφορούν μαθητές του Δημοτικού.

Το πρώτο είναι το βιβλίο Γλώσσας της Β΄ Δημοτικού με τίτλο «Η γλώσσα μου», από τις Εκδόσεις Νήσος, ενώ το δεύτερο αφορά το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στη ΣΤ΄ Δημοτικού και έχει εκδοθεί από τις Εκδόσεις Πουκαμισάς. Και τα δύο βιβλία περιλαμβάνονται στα νέα διδακτικά πακέτα που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής του Πολλαπλού Βιβλίου.

To βιβλίο της Β' Δημοτικού

Στο βιβλίο της Γλώσσας της Β΄ Δημοτικού, στην πρώτη θεματική ενότητα με τίτλο «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας;», παρουσιάζονται μέσα από εικονογραφήσεις διαφορετικές οικογενειακές συνθέσεις. Σύμφωνα με το υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί, ανάμεσα στις εικόνες υπάρχουν οικογένειες στις οποίες εμφανίζονται δύο πατέρες ή δύο μητέρες. Η δραστηριότητα ζητά από τους μαθητές να παρατηρήσουν τις εικόνες, να τις σχολιάσουν και να αναγνωρίσουν με ποια από αυτές μοιάζει περισσότερο η δική τους οικογένεια, την οποία στη συνέχεια μπορούν να ζωγραφίσουν.

Το βιβλίο της ΣΤ' Δημοτικού

Πιο αναλυτική είναι η αναφορά στην οικογένεια στο βιβλίο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της ΣΤ΄ Δημοτικού, του κοινωνιολόγου Μανούσου Μαραγκουδάκη. Στην πρώτη ενότητα, «Η ελληνική οικογένεια», το βιβλίο αναφέρεται στη «μεγάλη πολυμορφία» των οικογενειακών σχημάτων και παρουσιάζει διαφορετικούς τύπους οικογένειας.

Μεταξύ αυτών καταγράφονται η πυρηνική οικογένεια, η μονογονεϊκή, η εκτεταμένη και η θετή οικογένεια, ενώ υπάρχει επίσης ξεχωριστή αναφορά στην «οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου».

Συγκεκριμένα, τα βιβλία αυτά εντάσσονται στο νέο σύστημα και προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν από το σχολικό έτος 2027-2028, όταν το Πολλαπλό Βιβλίο θα περάσει στην πράξη στα σχολεία. Στο νέο μοντέλο, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες εγκεκριμένες επιλογές και θα μπορούν να αποφασίζουν ποιο από τα διαθέσιμα βιβλία θα αξιοποιήσουν στη διδασκαλία τους.

Παύλος Μαρινάκης: «Όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών, ειδικά για παιδιά δημοτικού, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί»

Ερωτηθείς για το θέμα σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο MEGA NEWS 104,6, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απάντησε «ως πατέρας ενός παιδιού τριών ετών με απασχόλησε πολύ αυτή η είδηση. Το Υπουργείο απάντησε υπηρεσιακά για το πώς καταρτίζεται το πρόγραμμα σπουδών, πώς επιλέγονται τα βιβλία. Η απάντηση αυτή σε όποιον θέλει είναι διαθέσιμη από το Υπουργείο Παιδείας… Θεωρώ -και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το πω χωρίς να φοβάμαι- όπως έχω αποδείξει ότι απαντάω, ότι όταν επιλέγουμε βιβλία, όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών ειδικά για παιδιά δημοτικού, πολλώ δε μάλλον για παιδιά πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να δείχνουμε αυξημένη ευαισθησία».