Πολυδερόπουλος - Συμιακού: Οι διακοπές με τον 7 μηνών γιο τους στη Μύκονο

Τα στιγμιότυπα με τους τρεις του σε παραλία του νησιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.09.26 , 13:17 Φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο Εύβοιας
04.09.26 , 12:50 Βρετανία: Προειδοποίηση για ακραίο Ελ Νίνιο - «Να έχετε τρόφιμα στο σπίτι»
04.09.26 , 12:46 Λίντσεϊ Κλάνσι: Η υπόθεση της «Μήδειας» που σκότωσε τα παιδιά της
04.09.26 , 12:45 Μαρία Κανελλοπούλου για την υγεία της: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»
04.09.26 , 12:29 Πρώτος καφές με τη Ζήνα: Πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου, στις 09:30
04.09.26 , 12:00 Έχεις σγουρά μαλλιά; Προσπάθησε να αποφύγεις αυτά τα κλασικά λάθη
04.09.26 , 11:47 Με αναβαθμισμένο ρόλο ο Γκατσίνοβιτς στην ΑΕΚ
04.09.26 , 11:44 Πάνος Μουζουράκης: Η βαφτιστήρα του είναι ηθοποιός! Φωτογραφήθηκαν αγκαλιά
04.09.26 , 11:38 Μαραθώνας: Βρέθηκαν τα λείψανα της ηλικιωμένης στο υπόγειο του σπιτιού
04.09.26 , 11:19 Γλυπτά του Παρθενώνα: Το Βρετανικό Μουσείο τα δανείζει στους Γερμανούς
04.09.26 , 11:19 Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Εξασκείται στο μποξ σε πολυτελές ξενοδοχείο
04.09.26 , 11:12 Πολυδερόπουλος - Συμιακού: Οι διακοπές με τον 7 μηνών γιο τους στη Μύκονο
04.09.26 , 11:02 Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
04.09.26 , 10:47 Γιώργος Λιάγκας: Ταξίδι-έκπληξη στην Ισλανδία με τους γιους του
04.09.26 , 10:42 Marfin: Ο εισαγγελέας απέρριψε την προσφυγή της 46χρονης
Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
Μαραθώνας: Βρέθηκαν τα λείψανα της ηλικιωμένης στο υπόγειο του σπιτιού
Μαρία Κανελλοπούλου για την υγεία της: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»
Γιώργος Λιάγκας: Ταξίδι-έκπληξη στην Ισλανδία με τους γιους του
Σίντι Κρόφορντ: Η κούκλα κόρη της έγινε 25 ετών- «Είμαι τόσο περήφανη»
Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza
Τσιμτσιλή: Το ταξίδι στην Κολωνία και η φωτογραφία με τον Άντονι Ρόμπινς
Πάνος Μουζουράκης: Η βαφτιστήρα του είναι ηθοποιός! Φωτογραφήθηκαν αγκαλιά
Τζένη Μπαλατσινού: «Oι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις... με εμάς Μαζί»
Λίντσεϊ Κλάνσι: Η υπόθεση της «Μήδειας» που σκότωσε τα παιδιά της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πολυδερόπουλος: Oι πρώτες δηλώσεις του από το μαιευτήριο μετά τη γέννηση του γιου του/ εκπομπή Καλύτερα δε γίνεται

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλασία Συμιακού πέρασαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στη Μύκονο με τον 7 μηνών γιο τους.
  • Ο ηθοποιός έδειξε τρυφερότητα προς το μωρό, κρατώντας το στα χέρια του και φιλώντας το.
  • Το ζευγάρι έχει πάνω από 6 χρόνια σχέσης και κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Ο γιος τους γεννήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2026 και η βάπτιση θα γίνει μετά το φετινό καλοκαίρι.
  • Ο Πολυδερόπουλος δήλωσε ότι προσπαθεί να βοηθά όσο μπορεί με το μωρό.

Το πρώτο καλοκαίρι με τον γιο τους απόλαυσαν ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλασία Συμιακού. Το ζευγάρι πέρασε μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών στη Μύκονο. 

Νίκος Πολυδερόπουλος & Βαλασία Συμιακού με τον γιο τους στη Μύκονο/  NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Νίκος Πολυδερόπουλος & Βαλασία Συμιακού με τον γιο τους στη Μύκονο/  NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε σε παραλία του νησιού, καθώς κάθονταν στις ξαπλώστρες για να βρίσκονται στη σκιά. Το 7 μηνών αγόρακι απολάμβανε τη φροντίδα και τις αγκαλιές των γονιών του.

Νίκος Πολυδερόπουλος & Βαλασία Συμιακού με τον γιο τους στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Νίκος Πολυδερόπουλος & Βαλασία Συμιακού με τον γιο τους στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μάλιστα, ο ηθοποιός έδειχνε ιδιαίτερα τρυφερός με το μωρό, κρατώντάς το στα χέρια του και φιλώντας το κεφαλάκι του. 

Νίκος Πολυδερόπουλος & Βαλασία Συμιακού με τον γιο τους στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Νίκος Πολυδερόπουλος & Βαλασία Συμιακού με τον γιο τους στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Νίκος Πολυδερόπουλος & Βαλασία Συμιακού με τον γιο τους στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Νίκος Πολυδερόπουλος & Βαλασία Συμιακού με τον γιο τους στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Πολυδερόπουλος - Συμιακού: Η μακροχρόνια σχέση και ο ερχομός του γιου τους 

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η λογοθεραπεύτρια Βαλασία Συμιακού μετρούν πάνω από 6 χρόνια σχέσης, την οποία κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τον Οκτώβριο του 2025, ανακοίνωσαν την εγκυμοσύνη.

Στις 29 Ιανουαρίου του 2026, γεννήθηκε ο γιος τους.

«Με το παιδί είναι μια χαρά, λίγο ζόρικα. Κάνω τα πάντα, βοηθάω όσο γίνεται», παραδέχτηκε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη».

Βαλασία Συμιακού- Νίκος Πολυδερόπουλος στη Μύκονο, τον Ιούνιο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Βαλασία Συμιακού- Νίκος Πολυδερόπουλος στη Μύκονο, τον Ιούνιο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Στις πρώτες δηλώσεις από το μαιευτήριο μετά τη γέννηση του μωρού, ο Νίκος Πολυδερόπουλος μίλησε για τα πρωτόγνωρα συναισθήματα και ανέφερε πως βάπτιση και γάμος θα γίνουν μαζί μετά το φετινό καλοκαίρι. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΒΑΛΑΣΙΑ ΣΥΜΙΑΚΟΥ
 |
ΓΙΟΣ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
ΜΥΚΟΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρία Κανελλοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Κανελλοπούλου για την υγεία της: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»
Πάνος Μουζουράκης
Celebrities & Gossip Νεα
Πάνος Μουζουράκης: Η βαφτιστήρα του είναι ηθοποιός! Φωτογραφήθηκαν αγκαλιά
Παναγιώταρου: Εξασκείται Στο Μποξ Σε Πολυτελές Ξενοδοχείο
Celebrities & Gossip Νεα
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Εξασκείται στο μποξ σε πολυτελές ξενοδοχείο
Aλέκος Αλεξανδράκης - παιδιά
Celebrities & Gossip Νεα
Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
Γιώργος Λιάγκας
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Λιάγκας: Ταξίδι-έκπληξη στην Ισλανδία με τους γιους του
Μιχάλης Χατζηγιάννης
Celebrities & Gossip Νεα
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Παίζει κιθάρα & τραγουδά στο σπίτι του το Όλα Μαγικά
Κάιλι Μινόγκ: Λέει «Αντίο Στο Ευρωπαϊκό Καλοκαίρι»
Celebrities & Gossip Νεα
Η 58χρονη Κάιλι Μινόγκ στην ξαπλώστρα λέει «αντίο στο ευρωπαϊκό καλοκαίρι»
Σίντι Κρόφορντ: Η κούκλα κόρη της έγινε 25 ετών- «Είμαι τόσο περήφανη»
Celebrities & Gossip Νεα
Σίντι Κρόφορντ: Η κούκλα κόρη της έγινε 25 ετών- «Είμαι τόσο περήφανη»
Σάκης Κατσούλης
Celebrities & Gossip Νεα
Σάκης Κατσούλης: Ο τρυφερός «διάλογος» με τον τριών μηνών γιο του
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top