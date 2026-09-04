Πολυδερόπουλος: Oι πρώτες δηλώσεις του από το μαιευτήριο μετά τη γέννηση του γιου του/ εκπομπή Καλύτερα δε γίνεται

Το πρώτο καλοκαίρι με τον γιο τους απόλαυσαν ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλασία Συμιακού. Το ζευγάρι πέρασε μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών στη Μύκονο.

Νίκος Πολυδερόπουλος & Βαλασία Συμιακού με τον γιο τους στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε σε παραλία του νησιού, καθώς κάθονταν στις ξαπλώστρες για να βρίσκονται στη σκιά. Το 7 μηνών αγόρακι απολάμβανε τη φροντίδα και τις αγκαλιές των γονιών του.

Νίκος Πολυδερόπουλος & Βαλασία Συμιακού με τον γιο τους στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μάλιστα, ο ηθοποιός έδειχνε ιδιαίτερα τρυφερός με το μωρό, κρατώντάς το στα χέρια του και φιλώντας το κεφαλάκι του.

Νίκος Πολυδερόπουλος & Βαλασία Συμιακού με τον γιο τους στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Νίκος Πολυδερόπουλος & Βαλασία Συμιακού με τον γιο τους στη Μύκονο/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Πολυδερόπουλος - Συμιακού: Η μακροχρόνια σχέση και ο ερχομός του γιου τους

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η λογοθεραπεύτρια Βαλασία Συμιακού μετρούν πάνω από 6 χρόνια σχέσης, την οποία κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τον Οκτώβριο του 2025, ανακοίνωσαν την εγκυμοσύνη.

Στις 29 Ιανουαρίου του 2026, γεννήθηκε ο γιος τους.

«Με το παιδί είναι μια χαρά, λίγο ζόρικα. Κάνω τα πάντα, βοηθάω όσο γίνεται», παραδέχτηκε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη».

Βαλασία Συμιακού- Νίκος Πολυδερόπουλος στη Μύκονο, τον Ιούνιο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Στις πρώτες δηλώσεις από το μαιευτήριο μετά τη γέννηση του μωρού, ο Νίκος Πολυδερόπουλος μίλησε για τα πρωτόγνωρα συναισθήματα και ανέφερε πως βάπτιση και γάμος θα γίνουν μαζί μετά το φετινό καλοκαίρι.