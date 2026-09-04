Πάνος Μουζουράκης: Η βαφτιστήρα του είναι ηθοποιός! Φωτογραφήθηκαν αγκαλιά

Πόζαραν χαμογελαστοί στο φωτογραφικό φακό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.09.26 , 13:17 Φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο Εύβοιας
04.09.26 , 12:50 Βρετανία: Προειδοποίηση για ακραίο Ελ Νίνιο - «Να έχετε τρόφιμα στο σπίτι»
04.09.26 , 12:46 Λίντσεϊ Κλάνσι: Η υπόθεση της «Μήδειας» που σκότωσε τα παιδιά της
04.09.26 , 12:45 Μαρία Κανελλοπούλου για την υγεία της: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»
04.09.26 , 12:29 Πρώτος καφές με τη Ζήνα: Πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου, στις 09:30
04.09.26 , 12:00 Έχεις σγουρά μαλλιά; Προσπάθησε να αποφύγεις αυτά τα κλασικά λάθη
04.09.26 , 11:47 Με αναβαθμισμένο ρόλο ο Γκατσίνοβιτς στην ΑΕΚ
04.09.26 , 11:44 Πάνος Μουζουράκης: Η βαφτιστήρα του είναι ηθοποιός! Φωτογραφήθηκαν αγκαλιά
04.09.26 , 11:38 Μαραθώνας: Βρέθηκαν τα λείψανα της ηλικιωμένης στο υπόγειο του σπιτιού
04.09.26 , 11:19 Γλυπτά του Παρθενώνα: Το Βρετανικό Μουσείο τα δανείζει στους Γερμανούς
04.09.26 , 11:19 Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Εξασκείται στο μποξ σε πολυτελές ξενοδοχείο
04.09.26 , 11:12 Πολυδερόπουλος - Συμιακού: Οι διακοπές με τον 7 μηνών γιο τους στη Μύκονο
04.09.26 , 11:02 Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
04.09.26 , 10:47 Γιώργος Λιάγκας: Ταξίδι-έκπληξη στην Ισλανδία με τους γιους του
04.09.26 , 10:42 Marfin: Ο εισαγγελέας απέρριψε την προσφυγή της 46χρονης
Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
Μαραθώνας: Βρέθηκαν τα λείψανα της ηλικιωμένης στο υπόγειο του σπιτιού
Μαρία Κανελλοπούλου για την υγεία της: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»
Γιώργος Λιάγκας: Ταξίδι-έκπληξη στην Ισλανδία με τους γιους του
Σίντι Κρόφορντ: Η κούκλα κόρη της έγινε 25 ετών- «Είμαι τόσο περήφανη»
Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza
Τσιμτσιλή: Το ταξίδι στην Κολωνία και η φωτογραφία με τον Άντονι Ρόμπινς
Πάνος Μουζουράκης: Η βαφτιστήρα του είναι ηθοποιός! Φωτογραφήθηκαν αγκαλιά
Τζένη Μπαλατσινού: «Oι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις... με εμάς Μαζί»
Λίντσεϊ Κλάνσι: Η υπόθεση της «Μήδειας» που σκότωσε τα παιδιά της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
O Πάνος Μουζουράκης, με τη βαφτιστήρα του και ηθοποιό, Έλενα Φροσύνη / Φωτογραφίες: NDP

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάνος Μουζουράκης παρακολούθησε την παράσταση «Πλούτος» στο Βεάκειο θέατρο.
  • Η βαφτιστήρα του, Έλενα Φροσύνη, συμμετείχε στην παράσταση και φωτογραφήθηκαν αγκαλιά.
  • Ο Μουζουράκης έχει δύο παιδιά με τη σύζυγό του, Μαριλού Κόζαρη.
  • Σε συνέντευξή του, μίλησε για τις προκλήσεις της γονεϊκότητας και τη σχέση του ως σύζυγος.
  • Η Μαριλού Κόζαρη τον χαρακτήρισε πολύ καλό μπαμπά και σύζυγο χωρίς ελαττώματα.

Ο Πάνος Μουζουράκης βρέθηκε στο Βεάκειο θέατρο με σκοπό να παρακολουθήσει την παράσταση «Πλούτος» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία και διασκευή του Μάρκου Σεφερλή.

Πάνος Μουζουράκης - Μαριλού Κόζαρη: Διακοπές στην Κίμωλο με τα παιδιά τους

Στην παράσταση συμμετείχε και η βαφτιστήρα του γνωστού τραγουδιστή, Έλενα Φροσύνη, με την οποία φωτογραφήθηκε αγκαλιά στο τέλος της παράστασης.

Ο Πάνος Μουζουράκης, με τη βαφτιστήρα του και ηθοποιό, Έλενα Φροσύνη / Φωτογραφία: NDP

Ο Πάνος Μουζουράκης, με τη βαφτιστήρα του και ηθοποιό, Έλενα Φροσύνη / Φωτογραφία: NDP

Ο Πάνος Μουζουράκης, με τη βαφτιστήρα του, Έλενα Φροσύνη / Φωτογραφία: NDP

Ο Πάνος Μουζουράκης, με τη βαφτιστήρα του, Έλενα Φροσύνη / Φωτογραφία: NDP

H βαφτιστήρα του Πάνου Μουζουράκη, Έλενα Φροσύνη, με την Μπέσσυ Αργυράκη / Φωτογραφία: NDP

H βαφτιστήρα του Πάνου Μουζουράκη, Έλενα Φροσύνη, με την Μπέσσυ Αργυράκη / Φωτογραφία: NDP

Ο Πάνος Μουζουράκης, με τον Μάρκο Σεφερλή και την Μπέσσυ Αργυράκη / Φωτογραφία: NDP

Ο Πάνος Μουζουράκης, με τον Μάρκο Σεφερλή και την Μπέσσυ Αργυράκη / Φωτογραφία: NDP

Ο Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τη σύζυγό του, Μαριλού Κόζαρη, την Ευελίνα (2023) και τον Γιώργο Παναγιώτη (2025) μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή του για τα προτερήματα και τα ελαττώματά του ως σύζυγος, ενώ κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το τι θεωρεί πιο δύσκολο στην καθημερινότητά του ως γονιός. 

Μουζουράκης- Κόζαρη: Βάφτισαν τον γιο τους με νονά την Έλενα Παπαρίζου

«Αν τα παιδιά δεν είναι σε φάση να κοιμηθούν, εγώ δεν ξέρω να τα κοιμίσω. Η γυναίκα μου θεωρεί ότι εγώ δεν τα κοιμίζω, εγώ όμως θεωρώ ότι απλά περνάω μαζί τους τον χρόνο που δεν έχω την υπόλοιπη μέρα. Το τετράωρο live το έκανα παλιά, αλλά τώρα πλέον δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω», είπε, αρχικά.

Όσον αφορά στα θετικά και αρνητικά που έχει ως σύζυγος, η Μαριλού Κόζαρη παρενέβη, σχολίασε: «Είναι πολύ καλός μπαμπάς και σύζυγος, δεν έχει κάποιο ελάττωμα».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ
 |
ΕΛΕΝΑ ΦΡΟΣΥΝΗ
 |
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ
 |
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 |
ΠΛΟΥΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
 |
ΘΕΑΤΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρία Κανελλοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Κανελλοπούλου για την υγεία της: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»
Παναγιώταρου: Εξασκείται Στο Μποξ Σε Πολυτελές Ξενοδοχείο
Celebrities & Gossip Νεα
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Εξασκείται στο μποξ σε πολυτελές ξενοδοχείο
Πολυδερόπουλος - Συμιακού: Οι διακοπές με τον 7 μηνών γιο τους στη Μύκονο
Celebrities & Gossip Νεα
Πολυδερόπουλος - Συμιακού: Οι διακοπές με τον 7 μηνών γιο τους στη Μύκονο
Aλέκος Αλεξανδράκης - παιδιά
Celebrities & Gossip Νεα
Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
Γιώργος Λιάγκας
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Λιάγκας: Ταξίδι-έκπληξη στην Ισλανδία με τους γιους του
Μιχάλης Χατζηγιάννης
Celebrities & Gossip Νεα
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Παίζει κιθάρα & τραγουδά στο σπίτι του το Όλα Μαγικά
Κάιλι Μινόγκ: Λέει «Αντίο Στο Ευρωπαϊκό Καλοκαίρι»
Celebrities & Gossip Νεα
Η 58χρονη Κάιλι Μινόγκ στην ξαπλώστρα λέει «αντίο στο ευρωπαϊκό καλοκαίρι»
Σίντι Κρόφορντ: Η κούκλα κόρη της έγινε 25 ετών- «Είμαι τόσο περήφανη»
Celebrities & Gossip Νεα
Σίντι Κρόφορντ: Η κούκλα κόρη της έγινε 25 ετών- «Είμαι τόσο περήφανη»
Σάκης Κατσούλης
Celebrities & Gossip Νεα
Σάκης Κατσούλης: Ο τρυφερός «διάλογος» με τον τριών μηνών γιο του
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top