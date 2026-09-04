Ο Πάνος Μουζουράκης βρέθηκε στο Βεάκειο θέατρο με σκοπό να παρακολουθήσει την παράσταση «Πλούτος» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία και διασκευή του Μάρκου Σεφερλή.

Στην παράσταση συμμετείχε και η βαφτιστήρα του γνωστού τραγουδιστή, Έλενα Φροσύνη, με την οποία φωτογραφήθηκε αγκαλιά στο τέλος της παράστασης.

Ο Πάνος Μουζουράκης, με τη βαφτιστήρα του και ηθοποιό, Έλενα Φροσύνη / Φωτογραφία: NDP

Ο Πάνος Μουζουράκης, με τη βαφτιστήρα του, Έλενα Φροσύνη / Φωτογραφία: NDP

H βαφτιστήρα του Πάνου Μουζουράκη, Έλενα Φροσύνη, με την Μπέσσυ Αργυράκη / Φωτογραφία: NDP

Ο Πάνος Μουζουράκης, με τον Μάρκο Σεφερλή και την Μπέσσυ Αργυράκη / Φωτογραφία: NDP

Ο Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τη σύζυγό του, Μαριλού Κόζαρη, την Ευελίνα (2023) και τον Γιώργο Παναγιώτη (2025) μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή του για τα προτερήματα και τα ελαττώματά του ως σύζυγος, ενώ κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το τι θεωρεί πιο δύσκολο στην καθημερινότητά του ως γονιός.

«Αν τα παιδιά δεν είναι σε φάση να κοιμηθούν, εγώ δεν ξέρω να τα κοιμίσω. Η γυναίκα μου θεωρεί ότι εγώ δεν τα κοιμίζω, εγώ όμως θεωρώ ότι απλά περνάω μαζί τους τον χρόνο που δεν έχω την υπόλοιπη μέρα. Το τετράωρο live το έκανα παλιά, αλλά τώρα πλέον δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω», είπε, αρχικά.

Όσον αφορά στα θετικά και αρνητικά που έχει ως σύζυγος, η Μαριλού Κόζαρη παρενέβη, σχολίασε: «Είναι πολύ καλός μπαμπάς και σύζυγος, δεν έχει κάποιο ελάττωμα».