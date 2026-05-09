Δείτε ένα βίντεο αρχείου με λεπτομέριες για το βάπτιση του γιου του ζευγάρι

Μόνο με λίγους φίλους και συγγενείς ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη βάφτισαν τον γιο τους το πρωί του Σαββάτου στη Φθιώτιδα.

Το ζευγάρι έφτασε στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Αμφίκλεια γύρω στις 11:30, έχοντας φροντίσει για την κάθε λεπτομέρεια.

Ο γιος του τραγουδιστή και της φαρμακοποιού πήρε το δύο ονόματα, Γεώργιος – Παναγιώτης.Οι νονοί ήταν τρεις, η Αλίκη Παπανικολάου, ο Λεωνίδας Σκουλικάρης και η Έλενα Παπαρίζου.

Η τραγουδίστρια άλλωστε ήταν αυτή που είχε “προδώσει” την κουμπαριά, αποκαλώντας τον Πάνο «κουμπαρούλη» της.Το παρών έδωσαν λίγοι φίλοι του ζευγαριού. Ανάμεσα σ' αυτούς η Τόνια Σωτηροπούλου με τον Κωστή Μαραβέγια και ο Πέτρος Κουσουλός.

Ο μικρός γιος του ζευγαριού που είναι 1, 5 χρόνων έχει μια μεγαλύτερη αδελφή την Ευλένη. Ο γιος του ζευγαριού γεννήθηκε πριν έναν χρόνο και ο ηθοποιός- τραγουδιστής ήταν μέσα καθ΄ όλη τη διάρκεια του τοκετού. Ο Πάνος Μουζουράκης σε προηγούμενη συνέντευξη που έδωσε είχε μιλήσει για τη βάφτιση του παιδιού του:

«Η βάφτιση θα γίνει λίγο πριν από τα γενέθλιά του ή στα γενέθλιά του. Ή δεν ξέρω, τα έχω αφήσει όλα πάνω στη γυναίκα μου.Το καλοκαίρι θα γίνει, εκτός Αθηνών. Δεν είναι κλειστή. Υπάρχουν 3 νονοί. Γιατί ήθελα να λαδωθεί καλά. Δηλαδή τέτοιο, ναι. Θα είναι και η Έλενα Παπαρίζου.Το μυστικό της επιτυχίας (για τα 2 παιδιά) είναι ο πεθερός μου και η πεθερά μου» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.