Ducati: Τώρα η απόκτηση ενός μοντέλου γίνεται πιο εύκολη από ποτέ

Με ειδικό όφελος τιμής που φτάνει έως και τα 4.000 ευρώ

Πρώτη Δημοσίευση: 09.05.26, 09:06
Ducati: Τώρα η απόκτηση ενός μοντέλου γίνεται πιο εύκολη από ποτέ
Με το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ducati Now, επιτόκιο 2,9%, προκαταβολή από 30% και διάρκεια έως 36 μήνες, καθώς και ειδικές προτάσεις για τη γκάμα Scrambler και επιλεγμένα άμεσα διαθέσιμα μοντέλα Ducati.Η Ducati ενισχύει την εμπορική της πρόταση στην ελληνική αγορά, προσφέροντας νέες δυνατότητες απόκτησης για όσους θέλουν να μπουν στον κόσμο της ιταλικής μοτοσικλέτας υψηλών επιδόσεων.

Από την 1η Μαΐου έως και τις 30 Ιουνίου 2026, το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ducati Now κάνει την απόκτηση μιας νέας Ducati ακόμη πιο προσιτή, με προκαταβολή από 30%, επιτόκιο 2,9% και διάρκεια αποπληρωμής έως 36 μήνες.Το Ducati Now προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα επιλογής, επιτρέποντας σε κάθε αναβάτη να διαμορφώσει τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του και να αποκτήσει τη Ducati που επιθυμεί με ακόμη πιο ελκυστικούς όρους.

Παράλληλα, για τη γκάμα Ducati Scrambler εξακολουθεί να ισχύει ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με ελάχιστη προκαταβολή 30% και 0% επιτόκιο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητα της πιο ελεύθερης, αυθεντικής και lifestyle πλευράς της Ducati.Για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τη δική τους Ducati χωρίς χρηματοδότηση, η Ducati προσφέρει τα Ducati Power Deals: μια σειρά επιλεγμένων μοτοσυκλετών, άμεσα διαθέσιμων, με ειδικό όφελος τιμής που φτάνει έως και τα 4.000 ευρώ.

Με τις νέες εμπορικές προτάσεις Ducati Now, Scrambler 0% και Ducati Power Deals, η Ducati προσφέρει ακόμη περισσότερους τρόπους πρόσβασης στον κόσμο της, συνδυάζοντας κορυφαία σχεδίαση, τεχνολογία, οδηγική απόλαυση και ουσιαστικό εμπορικό όφελος για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

