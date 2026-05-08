Αλεξάνδρα Νίκα: Το minimal look και η luxury τσάντα χιλιάδων ευρώ

Λίγο πριν γίνει μαμά για δεύτερη φορά

  • Η Αλεξάνδρα Νίκα προβάλλει κομψές minimal εμφανίσεις με luxury αξεσουάρ.
  • Περιμένει το δεύτερο παιδί της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και έχει ήδη τον γιο Βασίλη.
  • Επέλεξε λευκό wide-leg παντελόνι, basic white top και nude jacket για chic αποτέλεσμα.
  • Η μαύρη shoulder bag του οίκου Saint Laurent αξίας 2.500 ευρώ κλέβει την παράσταση.
  • Η εμφάνιση της αποδεικνύει ότι ένα απλό outfit μπορεί να αποκτήσει υψηλή αισθητική με τη σωστή τσάντα.

Η Αλεξάνδρα Νίκα ξέρει πολύ καλά πώς να δημιουργεί κομψές εμφανίσεις που αποπνέουν διακριτική πολυτέλεια και το τελευταίο της mirror selfie το αποδεικνύει με τον πιο στιλάτο τρόπο.

 

Λίγους μήνες πριν φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της, καρπό του έρωτά της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, με τον οποίο έχουν ήδη αποκτήσει τον μικρό Βασίλη, η ίδια συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις minimal αλλά απόλυτα προσεγμένες εμφανίσεις της.

Αλεξάνδρα Νίκα: Η νέα φωτογραφία στον 7ο μήνα εγκυμοσύνης της

Η Αλεξάνδρα Νίκα επέλεξε ένα άνετο σύνολο σε ουδέτερους τόνους, αποδεικνύοντας πως το quiet luxury παραμένει η μεγαλύτερη τάση της μόδας.

Το λευκό wide-leg παντελόνι συνδυάστηκε με basic white top και nude jacket, δημιουργώντας ένα chic αποτέλεσμα ιδανικό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τα μαύρα γυαλιά ηλίου πρόσθεσαν μία πιο elevated αισθητική, ενώ οι χαλαροί κυματισμοί στα μαλλιά ολοκλήρωσαν το στιλ της.

Αλεξάνδρα Νίκα: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της

Αλεξάνδρα Νίκα: Η chic εμφάνιση λίγο πριν γίνει ξανά μαμά

Ωστόσο, το item που πραγματικά έκλεψε την παράσταση ήταν η εντυπωσιακή μαύρη shoulder bag του οίκου Saint Laurent με τη χρυσή μεταλλική υπογραφή YSL στο μπροστινό μέρος. Πρόκειται για μία από τις πιο διαχρονικές επενδύσεις στον κόσμο της μόδας, καθώς η συγκεκριμένη hobo bag θεωρείται staple κομμάτι στις εμφανίσεις των fashion insiders και των διεθνών influencers.

Η αξία της τσάντας αγγίζει περίπου τα 2.500 ευρώ. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα του οίκου, με το χαρακτηριστικό YSL μεταλλικό κλείσιμο και το minimal hobo σχήμα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αλεξάνδρα Νίκα επιλέγει luxury αξεσουάρ στις εμφανίσεις της, ωστόσο αυτή τη φορά κατάφερε να αποδείξει πως ακόμη και ένα απλό καθημερινό outfit μπορεί να αποκτήσει υψηλή αισθητική με τη σωστή τσάντα.

Άλλωστε, οι oversized shoulder bags με χρυσές λεπτομέρειες αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν και συνδυάζονται εύκολα τόσο με casual όσο και με πιο formal looks.

Με minimal αισθητική, ουδέτερη χρωματική παλέτα και μία designer handbag που τραβά αμέσως τα βλέμματα, η Αλεξάνδρα Νίκα παρέδωσε μαθήματα στιλ.

