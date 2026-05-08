Ελένη Βουλγαράκη: «Όποιος έχει μια καλή και σοβαρή σχέση βλέπει και το μέλλον…» / Βίντεο: Breakfast@star

Μια πιο προσωπική και lifestyle πλευρά της καθημερινότητάς της στην Πορτογαλία μοιράστηκε η Ελένη Βουλγαράκη μέσα από νέο βίντεο στο TikTok, εντυπωσιάζοντας τους διαδικτυακούς της φίλους με τις τεχνολογικές δυνατότητες του σπιτιού της στη Λισαβόνα.

Η παρουσιάστρια, που ζει πλέον ανάμεσα σε Ελλάδα και Πορτογαλία λόγω της σχέσης της με τον Φώτη Ιωαννίδη, έκανε μια χαλαρή ξενάγηση στο σπίτι της και έδειξε πώς η καθημερινότητά της έχει αποκτήσει έντονο… smart χαρακτήρα.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο ήταν ο κεντρικός ψηφιακός πίνακας ελέγχου, τον οποίο η ίδια χαρακτήρισε ως τον «εγκέφαλο» του σπιτιού, αφού μέσα από αυτόν μπορεί να διαχειρίζεται φωτισμό, θερμοκρασία αλλά και το ηχοσύστημα κάθε χώρου.

Με λίγα μόνο αγγίγματα, ενεργοποίησε και το ενσωματωμένο ραδιόφωνο, με τη μουσική να ακούγεται από κρυφά ηχεία στην οροφή των δωματίων, δημιουργώντας μια εμπειρία που θυμίζει πολυτελές smart home.

Η ίδια δεν έκρυψε μάλιστα ένα απρόοπτο περιστατικό που τους αιφνιδίασε όταν μπήκαν για πρώτη φορά στο σπίτι, λέγοντας: «Το ξυπνητήρι βαράει σε όλο το σπίτι. Μαντέψτε πώς το καταλάβαμε. Άρχισε να βαράει ξαφνικά και νομίζαμε ότι έχουμε πάρει φωτιά, γιατί πραγματικά δεν πήγε το μυαλό μας ότι είναι ξυπνητήρι που συνδέεται με τα ηχεία του σπιτιού που είναι ενσωματωμένα στην οροφή των δωματίων. Αυτό το θεωρώ genius».

Το βίντεο έγινε αμέσως viral, με τους followers της να σχολιάζουν ενθουσιασμένοι τις high-tech δυνατότητες του σπιτιού, σημειώνοντας πως τέτοιες εγκαταστάσεις συναντώνται σπάνια στην Ελλάδα.

Η Ελένη Βουλγαράκη φαίνεται να έχει προσαρμοστεί πλήρως στη νέα της καθημερινότητα, μοιράζοντας συχνά στιγμές από τη ζωή της ανάμεσα σε δύο χώρες, η οποία όπως όλα δείχνουν συνδυάζει επαγγελματικές υποχρεώσεις, ταξίδια και… high-tech άνεση.