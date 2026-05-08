Ελένη Βουλγαράκη: Το smart σπίτι της στη Λισαβόνα μάς άφησε άφωνους

«Το ξυπνητήρι βαράει σε όλο το σπίτι»

Ελένη Βουλγαράκη: «Όποιος έχει μια καλή και σοβαρή σχέση βλέπει και το μέλλον…» / Βίντεο: Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Βουλγαράκη παρουσίασε το smart σπίτι της στη Λισαβόνα μέσω TikTok, εντυπωσιάζοντας τους διαδικτυακούς της φίλους.
  • Το σπίτι διαθέτει κεντρικό ψηφιακό πίνακα ελέγχου για φωτισμό, θερμοκρασία και ηχοσύστημα.
  • Η Βουλγαράκη μοιράστηκε ένα αστείο περιστατικό με το ξυπνητήρι που συνδέεται με τα ηχεία του σπιτιού.
  • Το βίντεο έγινε viral, με θετικά σχόλια για τις high-tech δυνατότητες του σπιτιού, που είναι σπάνιες στην Ελλάδα.
  • Η παρουσιάστρια προσαρμόζεται στη ζωή της ανάμεσα σε Ελλάδα και Πορτογαλία, συνδυάζοντας επαγγελματικές υποχρεώσεις και άνεση.

Μια πιο προσωπική και lifestyle πλευρά της καθημερινότητάς της στην Πορτογαλία μοιράστηκε η Ελένη Βουλγαράκη μέσα από νέο βίντεο στο TikTok, εντυπωσιάζοντας τους διαδικτυακούς της φίλους με τις τεχνολογικές δυνατότητες του σπιτιού της στη Λισαβόνα.

Το smart σπίτι στη Λισαβόνα που άφησε όλους άφωνους

Η παρουσιάστρια, που ζει πλέον ανάμεσα σε Ελλάδα και Πορτογαλία λόγω της σχέσης της με τον Φώτη Ιωαννίδη, έκανε μια χαλαρή ξενάγηση στο σπίτι της και έδειξε πώς η καθημερινότητά της έχει αποκτήσει έντονο… smart χαρακτήρα.

Ελένη Βουλγαράκη: Η ηλικία, το ύψος, ο έρωτας και η νέα ζωή στη Λισαβόνα

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο ήταν ο κεντρικός ψηφιακός πίνακας ελέγχου, τον οποίο η ίδια χαρακτήρισε ως τον «εγκέφαλο» του σπιτιού, αφού μέσα από αυτόν μπορεί να διαχειρίζεται φωτισμό, θερμοκρασία αλλά και το ηχοσύστημα κάθε χώρου.

 

@voulgarakieleni

Μουσική από το ταβάνι !?!

♬ πρωτότυπος ήχος - Voulgaraki Eleni

Με λίγα μόνο αγγίγματα, ενεργοποίησε και το ενσωματωμένο ραδιόφωνο, με τη μουσική να ακούγεται από κρυφά ηχεία στην οροφή των δωματίων, δημιουργώντας μια εμπειρία που θυμίζει πολυτελές smart home.

Η Ελένη Βουλγαράκη δείχνει το σπίτι της και «ρίχνει» το TikTok

Η ίδια δεν έκρυψε μάλιστα ένα απρόοπτο περιστατικό που τους αιφνιδίασε όταν μπήκαν για πρώτη φορά στο σπίτι, λέγοντας: «Το ξυπνητήρι βαράει σε όλο το σπίτι. Μαντέψτε πώς το καταλάβαμε. Άρχισε να βαράει ξαφνικά και νομίζαμε ότι έχουμε πάρει φωτιά, γιατί πραγματικά δεν πήγε το μυαλό μας ότι είναι ξυπνητήρι που συνδέεται με τα ηχεία του σπιτιού που είναι ενσωματωμένα στην οροφή των δωματίων. Αυτό το θεωρώ genius».

Το βίντεο έγινε αμέσως viral, με τους followers της να σχολιάζουν ενθουσιασμένοι τις high-tech δυνατότητες του σπιτιού, σημειώνοντας πως τέτοιες εγκαταστάσεις συναντώνται σπάνια στην Ελλάδα.

Ελένη Βουλγαράκη: Στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβόνα για το Πάσχα

Η Ελένη Βουλγαράκη φαίνεται να έχει προσαρμοστεί πλήρως στη νέα της καθημερινότητα, μοιράζοντας συχνά στιγμές από τη ζωή της ανάμεσα σε δύο χώρες, η οποία όπως όλα δείχνουν  συνδυάζει επαγγελματικές υποχρεώσεις, ταξίδια και… high-tech άνεση.

