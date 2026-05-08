MasterChef: Αυτός ο παίκτης δεν κατάφερε να μπει στη 12άδα

«Λύγισε» ο Μιχάλης τη στιγμή του αποχωρισμού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.05.26 , 00:16 MasterChef: Αλλαγές φέρνουν τα πάνω κάτω στις δύο μπριγάδες
08.05.26 , 00:15 MasterChef: Αυτός ο παίκτης δεν κατάφερε να μπει στη 12άδα
07.05.26 , 23:30 MasterChef: Dashi τομάτας με κοπανιστή Καλύμνου, κουλούρα και μύδια ποσέ
07.05.26 , 23:10 Ιδιωτικό χρέος: Νέο πακέτο παρεμβάσεων - Τι αλλάζει
07.05.26 , 22:53 Χαλάνδρι: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του «Θαμνάκια»
07.05.26 , 22:48 Μουζουράκης-Κόζαρη: Νονά του γιου τους η Παπαρίζου - Συγκίνηση για το όνομα
07.05.26 , 22:10 MasterChef: Ποιον προστάτεψε ο Μιχάλης από την μπριγάδα του;
07.05.26 , 22:08 Κλήρωση Τζόκερ 7/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 9.200.000 ευρώ
07.05.26 , 22:05 MasterChef: Ο Φίλιπ ξανά στον «τάκο» - «Τι να πώ; Κουράστηκα»
07.05.26 , 22:03 Κρήτη: Προφυλακίστηκε το ζευγάρι για τη δολοφονία του 21χρονου
07.05.26 , 21:57 Κόρινθος:Συγκλονίζει στο Star ο άνθρωπος που εντόπισε τη 16χρονη στον Ισθμό
07.05.26 , 21:55 MasterChef: Το γλυκό χάρισε τη νίκη στην μπλε μπριγάδα στην Ομαδική
07.05.26 , 21:32 Προσωρινή συμφωνία Ιράν - ΗΠΑ: Ποια είναι τα τρία στάδιά της
07.05.26 , 21:07 Τι περιλαμβάνει η πρόταση της ΝΔ για αλλαγή σε 30 άρθρα του Συντάγματος
07.05.26 , 21:02 Casual αλλά εκθαμβωτική: Η νέα εμφάνιση της Σίσσυς Χρηστίδου
MasterChef: Αυτός ο παίκτης δεν κατάφερε να μπει στη 12άδα
Απεργία 13/5: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία
Γιώργος Μαζωνάκης: Με ποδιά και κουτάλα στην κουζίνα Μονής στο Άγιο Όρος
Ιωάννα Σουλιώτη: Σπάνια εμφάνιση με τον πρώην σύζυγο & την κόρη τους
MasterChef: Η σχεδόν τέλεια αντιγραφή -  «9/10 εδώ δε βρίσκω κάτι άλλο»
Βόλτα στη Γλυφάδα για τον Εβάν Φουρνιέ, με τη σύζυγο και τα παιδιά τους
Σία Κοσιώνη: Η αινιγματική απάντηση για το «διαζύγιο» με τον ΣΚΑΪ
Κατερίνα Καινούργιου: Η ολόσωμη φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της
Μουζουράκης-Κόζαρη: Νονά του γιου τους η Παπαρίζου - Συγκίνηση για το όνομα
Τραγωδία στην Κηφισιά: Νεκρή ηλικιωμένη σε ασανσέρ
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε πιάτο του Μιχάλη Μάρθα διαγωνίστηκαν ο Φίλιπ, ο Πέτρος, η Wasan και ο Βασίλης, διεκδικώντας την παραμονή τους στο MasterChef 10.

MasterChef: Dashi τομάτας με κοπανιστή Καλύμνου, κουλούρα και μύδια ποσέ

Το πιάτο του Φίλιπ ήταν εκείνο που ξεχώρισε, αποσπώντας συνολικά 33 βαθμούς από τους τρεις κριτές και τον αποψινό καλεσμένο σεφ. Ο Πέτρος είχε την αμέσως καλύτερη προσπάθεια, συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς.

MasterChef: Ο Φίλιπ ξανά στον «τάκο» - «Τι να πώ; Κουράστηκα»

Μόλις δύο βαθμοί χώριζαν τις άλλες δύο προσπάθειες, οι οποίες αξιολογήθηκαν με 25 και 27 βαθμούς αντίστοιχα. Τελικά, στον εξώστη ανέβηκε η Wasan, η οποία συνεχίζει να κρατά ζωντανή τη γυναικεία εκπροσώπηση στον διαγωνισμό. Για τον Βασίλη, όμως, το μαγειρικό του ταξίδι στο MasterChef ολοκληρώθηκε οριστικά

MasterChef: Εκτός 12άδας έμεινε ο Βασίλης

MasterChef: Εκτός 12άδας έμεινε ο Βασίλης

Ο Βασίλης δήλωσε ευγνώμων για την εμπειρία που έζησε, τονίζοντας πως δεν μετάνιωσε στιγμή που άφησε την Πληροφορική για να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μαγειρική.

«Μια πολύ ωραία εμπειρία. Είμαι γεμάτος, πήρα πολλά πράγματα, και μαγειρικά και προσωπικά», δήλωσε αρχικά απευθυνόμενος στους κριτές.

Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε στις κάμερες: «Όταν πρωτομπήκα, δεν περίμενα να φτάσω ως εδώ. Κοιτώντας πίσω, πλέον, βλέπω ότι έχω διανύσει πολύ δρόμο. Είμαι πολύ υπερήφανος για τον εαυτό μου. Η μαγειρική μου άλλαξε τη ζωή. Νομίζω ότι η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει είναι να παρατήσω την Πληροφορική και να ασχοληθώ με τη μαγειρική. Το ότι ήρθα εδώ και πέρασα όλα αυτά τα τεστ - τα δικά μου, τα προσωπικά, τα όριά μου - μου δίνει μόνο δύναμη για τη συνέχεια και επιβεβαιώνει, άλλη μια φορά, ότι έκανα τη σωστή επιλογή τότε.»

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο πρώην πλέον διαγωνιζόμενος πρόσθεσε: «Δε θα μπορούσα πλέον να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς να έχω κάνει αυτό το βήμα και να έρθω εδώ. Το MasterChef μου άρεσε να το βλέπω ακόμη και πριν μάθω να μαγειρεύω. Ένιωθα σαν να είμαι μέρος αυτής της παρέας. Όταν ασχολήθηκα πιο σοβαρά με τη μαγειρική, άρχισε να μπαίνει στο μυαλό μου η ιδέα να δηλώσω συμμετοχή. Και τελικά επιβεβαιώθηκα 1000% ότι έκανα την καλύτερη επιλογή».

MasterChef: Η αποχώρηση του Βασίλη έφερε κλάματα στο πλατό

MasterChef: Η αποχώρηση του Βασίλη έφερε κλάματα στο πλατό 

Σύσσωμοι οι 12 διαγωνιζόμενοι αποχαιρέτησαν την «ψυχή» της μπλε μπριγάδας, με τον Μιχάλη να «λυγίζει» τη στιγμή του αποχωρισμού.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
 |
MASTERCHEF 10
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top