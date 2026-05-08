Σε πιάτο του Μιχάλη Μάρθα διαγωνίστηκαν ο Φίλιπ, ο Πέτρος, η Wasan και ο Βασίλης, διεκδικώντας την παραμονή τους στο MasterChef 10.

Το πιάτο του Φίλιπ ήταν εκείνο που ξεχώρισε, αποσπώντας συνολικά 33 βαθμούς από τους τρεις κριτές και τον αποψινό καλεσμένο σεφ. Ο Πέτρος είχε την αμέσως καλύτερη προσπάθεια, συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς.

Μόλις δύο βαθμοί χώριζαν τις άλλες δύο προσπάθειες, οι οποίες αξιολογήθηκαν με 25 και 27 βαθμούς αντίστοιχα. Τελικά, στον εξώστη ανέβηκε η Wasan, η οποία συνεχίζει να κρατά ζωντανή τη γυναικεία εκπροσώπηση στον διαγωνισμό. Για τον Βασίλη, όμως, το μαγειρικό του ταξίδι στο MasterChef ολοκληρώθηκε οριστικά.

MasterChef: Εκτός 12άδας έμεινε ο Βασίλης

Ο Βασίλης δήλωσε ευγνώμων για την εμπειρία που έζησε, τονίζοντας πως δεν μετάνιωσε στιγμή που άφησε την Πληροφορική για να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μαγειρική.

«Μια πολύ ωραία εμπειρία. Είμαι γεμάτος, πήρα πολλά πράγματα, και μαγειρικά και προσωπικά», δήλωσε αρχικά απευθυνόμενος στους κριτές.

Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε στις κάμερες: «Όταν πρωτομπήκα, δεν περίμενα να φτάσω ως εδώ. Κοιτώντας πίσω, πλέον, βλέπω ότι έχω διανύσει πολύ δρόμο. Είμαι πολύ υπερήφανος για τον εαυτό μου. Η μαγειρική μου άλλαξε τη ζωή. Νομίζω ότι η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει είναι να παρατήσω την Πληροφορική και να ασχοληθώ με τη μαγειρική. Το ότι ήρθα εδώ και πέρασα όλα αυτά τα τεστ - τα δικά μου, τα προσωπικά, τα όριά μου - μου δίνει μόνο δύναμη για τη συνέχεια και επιβεβαιώνει, άλλη μια φορά, ότι έκανα τη σωστή επιλογή τότε.»

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο πρώην πλέον διαγωνιζόμενος πρόσθεσε: «Δε θα μπορούσα πλέον να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς να έχω κάνει αυτό το βήμα και να έρθω εδώ. Το MasterChef μου άρεσε να το βλέπω ακόμη και πριν μάθω να μαγειρεύω. Ένιωθα σαν να είμαι μέρος αυτής της παρέας. Όταν ασχολήθηκα πιο σοβαρά με τη μαγειρική, άρχισε να μπαίνει στο μυαλό μου η ιδέα να δηλώσω συμμετοχή. Και τελικά επιβεβαιώθηκα 1000% ότι έκανα την καλύτερη επιλογή».

MasterChef: Η αποχώρηση του Βασίλη έφερε κλάματα στο πλατό

Σύσσωμοι οι 12 διαγωνιζόμενοι αποχαιρέτησαν την «ψυχή» της μπλε μπριγάδας, με τον Μιχάλη να «λυγίζει» τη στιγμή του αποχωρισμού.

