Χαλάνδρι: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του «Θαμνάκια»

Το προφίλ των συλληφθέντων και οι άγνωστοι εκτελεστές

Μια από τις πιο εντυπωσιακές και επικίνδυνες δολοφονίες μέλους της Greek Mafia, του γνωστού «Θαμνάκια», στο Χαλάνδρι, εξιχνιάστηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, ότι είχαν παγιδεύσει και τη συνήγορο υπεράσπισης γνωστού βαρυποινίτη.

Ο παραπάνω θηριώδης νεαρός ανήκει στην εγκληματική ομάδα που κατηγορείται ότι, τον Απρίλιο του 2025, εκτέλεσε μέρα μεσημέρι, στο κέντρο του Χαλανδρίου, ένα από τα μέλη της Greek Mafia, τον επονομαζόμενο «Θαμνάκια», ο οποίος είχε μόλις βγει από μια ιδιωτική κλινική. Ο 34χρονος είναι έγκλειστος των φυλακών, καθώς κατηγορείται ότι λίγες μέρες μετά τη δολοφονία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αρπαγή ενός νεαρού γιου επιχειρηματία από τον Υμηττό.

Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών - Σε κούτες η δικογραφία 

Οι άλλοι τρεις συγκατηγορούμενοί του, συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών και με τη δικογραφία της υπόθεσης μέσα σε 4 κούτες, πέρασαν την πόρτα του εισαγγελέα.

Στους κατηγορούμενους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα. Ανάμεσα στα κακουργήματα που αντιμετωπίζουν είναι αυτό της ανθρωποκτονίας, της έκρηξης, της κατασκευής εκρηκτικών υλών και της εγκληματικής οργάνωσης. Πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την επόμενη Τρίτη.

Το προφίλ των συλληφθέντων και οι άγνωστοι εκτελεστές 

Πρόκειται για έναν 48χρονο με ποινικό παρελθόν στις κλοπές και διαρρήξεις, που παρακολουθούσε το θύμα. Δύο νεαρούς, αλβανικής καταγωγής, ο ένας εκ των οποίων έκανε τον οδηγό. Οι αρχές όμως αναζητούν τους εκτελεστές. Στοιχεία τους βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος, οι μάρτυρες τούς άκουσαν να μιλάνε ρωσικά, αλλά είναι άγνωστη η ταυτότητά τους.

Την ημέρα της δολοφονίας, τα μέλη της οργάνωσης συναντήθηκαν στο Αιγάλεω και έφτασαν μέχρι το Χαλάνδρι. Στη συνέχεια έφυγαν και πήγαν στο Πάτημα Χαλανδρίου, όπου έκαψαν το αυτοκίνητό τους. Με άλλο όχημα κατέληξαν στην Κηφισιά, απ’ όπου χώρισαν και κατευθύνθηκαν προς Χαϊδάρι και Ασπρόπυργο. 

Κατηγορούνται για τοποθέτηση βόμβας - «Παγίδευσαν» συνήγορο βαρυποινίτη

Πρόκειται για μια δικηγόρο, το σπίτι της οποίας παρακολουθούσαν με κάμερες, ενώ είχαν βάλει και GPS στο αυτοκίνητό της. Εδώ και πολλά χρόνια είναι συνήγορος υπεράσπισης γνωστού βαρυποινίτη.

