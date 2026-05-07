Αποκαλυπτικό βίντεο ντοκουμέντο από την εν ψυχρώ δολοφονία του Νικήτα στην Κρήτη φέρνει στο φως στοιχεία που σοκάρουν. Ο δράστης όχι μόνο άδειασε το περίστροφο πάνω στο παλικάρι, αλλά κλώτσησε και το άψυχο σώμα του. Το ρεπορτάζ είναι της ανταποκρίτριας του Star στην Κρήτη, Γωγώς Αποστολάκη.

Στο βίντεο καταγράφηκε η στιγμή που ο 54χρονος βλέπει το κόκκινο αυτοκίνητο του Νικήτα, πέφτει πάνω του και το ακινητοποιεί. Οι δυο οδηγοί κατεβαίνουν από τα οχήματα. Ο νεαρός επιχειρεί να σταματήσει τον δολοφόνο του όμως εκείνος κρατάει το περίστροφο και δεν σταματάει να πατάει τη σκανδάλη ώσπου το όπλο αδειάζει.

Βλέπει τον 21χρονο να πέφτει στο οδόστρωμα και τότε κλωτσάει δυο φορές το κορμί του. Μπαίνει στο αυτοκίνητό του και φεύγει με τη σύζυγό του.

Κρήτη: Τι θα ισχυριστεί στην ανακρίτρια το ζευγάρι για τη δολοφονία του Νικήστρατου

Τώρα οι δυο τους είναι στα κρατητήρια και ετοιμάζουν τις απολογίες τους. Θα μεταφερθούν στην ανακρίτρια τη Δευτέρα και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star, ο 54χρονος θα ισχυριστεί ότι δεν είχε προμελετήσει το έγκλημα και πως δεν ήταν ο εαυτός του εκείνη τη στιγμή. Θα επικαλεστεί την έντονη συναισθηματική του φόρτιση και θα πει ότι η συζυγός του επιχείρησε να τον αποτρέψει.