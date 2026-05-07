Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος ταξίδεψαν πριν από λίγες ημέρες στο κοσμοπολίτικο Μαϊάμι, επιλέγοντας έναν από τους πιο glamorous προορισμούς της περιόδου, καθώς η πόλη κινείται στους ρυθμούς της Formula 1.

Το ταξίδι τους, ωστόσο, είχε και ιδιαίτερο συναισθηματικό χαρακτήρα, αφού συνέπεσε με την 7η επέτειο γάμου τους, δίνοντας ακόμα πιο ρομαντική διάθεση στις στιγμές που μοιράστηκαν με τους followers τους στα social media.

Το αγαπημένο ζευγάρι δημοσίευσε φωτογραφίες από την εξωτική απόδρασή του και μία από αυτές κατάφερε αμέσως να ξεχωρίσει. Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος πόζαραν κάτω από μια εντυπωσιακή floral καρδιά, γεμάτη κόκκινα, λευκά και κίτρινα λουλούδια, με φόντο τους φοίνικες και την tropical αισθητική του Μαϊάμι. Η εικόνα θύμιζε σκηνή βγαλμένη από κινηματογραφικό set ή εξώφυλλο Μεξικάνικης σαπουνόπερας — κάτι που σχολίασε και η ίδια η ηθοποιός με το γνωστό της χιούμορ.

«Πήγαμε Μαϊάμι για F1… και βγήκαμε σε εξώφυλλο Μεξικάνικης σαπουνόπερας

Στο μυαλό μας: cool couple

Στην πραγματικότητα: λιώνουμε από τη ζέστη», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους ένα απολαυστικό Instagram vs reality στιγμιότυπο.

Πέρα όμως από το χιούμορ και τη ρομαντική ατμόσφαιρα, δεν πέρασε απαρατήρητο και το στιλ του ζευγαριού, το οποίο κινήθηκε απόλυτα στο relaxed luxury mood του Μαϊάμι. Η Βάσω Λασκαράκη επέλεξε ένα total white look με loose γραμμές, που ταίριαζε ιδανικά με το resort αισθητικό της πόλης. Το outfit της συνδύαζε άνεση και κομψότητα, ενώ τα statement χρυσά σκουλαρίκια, η oversized τσάντα και οι γήινες αποχρώσεις στα αξεσουάρ ολοκλήρωσαν μια effortless chic εμφάνιση με καλοκαιρινό χαρακτήρα.

Από την άλλη, ο Λευτέρης Σουλτάτος κινήθηκε σε αντίστοιχους neutral τόνους, επιλέγοντας ένα μπεζ σύνολο που έδενε αρμονικά με την tropical παλέτα του σκηνικού. Το look του απέπνεε χαλαρή κομψότητα, αποδεικνύοντας πως το couple styling δεν χρειάζεται υπερβολές για να ξεχωρίσει. Οι δυο τους έμοιαζαν perfectly coordinated χωρίς να δείχνουν επιτηδευμένοι — κάτι που αποτελεί και το στοιχείο που κάνει συχνά τις κοινές εμφανίσεις τους να ξεχωρίζουν.

Το Μαϊάμι την περίοδο της Formula 1 μετατρέπεται κάθε χρόνο σε hotspot για celebrities, influencers και jet setters από όλο τον κόσμο. Fashion parties, exclusive events, luxury hotels και η χαρακτηριστική tropical αισθητική της πόλης δημιουργούν ένα σκηνικό γεμάτο ένταση, glamour και καλοκαιρινή ανεμελιά. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος φαίνεται πως απόλαυσαν στο έπακρο τη ρομαντική τους απόδραση, συνδυάζοντας στιγμές χαλάρωσης με τη λάμψη ενός από τα μεγαλύτερα events της χρονιάς.

Και μπορεί, όπως αποκάλυψε η ίδια η ηθοποιός, η ζέστη και η υγρασία να ήταν σχεδόν ανυπόφορες, όμως το αποτέλεσμα αποζημίωσε και με το παραπάνω. Γιατί τελικά αυτή ακριβώς είναι η μαγεία των ταξιδιών: οι αυθόρμητες στιγμές, τα γέλια πίσω από την «τέλεια» φωτογραφία και οι αναμνήσεις που μένουν για πάντα συνδεδεμένες με έναν τόπο, μια στιγμή και έναν άνθρωπο.