Λευτέρης Σουλτάτος: «Όταν μας είδα πρώτη φορά πρωτοσέλιδο έπαθα σοκ»

Όσα είπε για την αρχή της σχέσης του με τη Βάσω Λασκαράκη

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λευτέρης Σουλτάτος μίλησε για την πρώτη φορά που η προσωπική του ζωή έγινε πρωτοσέλιδο με τη σύζυγό του, Βάσω Λασκαράκη.
  • Σοκαρίστηκε όταν είδε τη φωτογραφία τους σε περιοδικό και δεν το περίμενε, καθώς δεν είχε ενημερώσει κανέναν για τη σχέση τους.
  • Αγόρασε όλα τα περιοδικά που τους είχαν εξώφυλλο από τα περίπτερα του Ηρακλείου.
  • Εξομολογήθηκε την αντίδραση του γιου του, ο οποίος δεν είχε πρόβλημα με τη δημοσιότητα της σχέσης τους.
  • Ο Σουλτάτος και η Λασκαράκη παντρεύτηκαν το 2019 και ζουν ευτυχισμένοι μαζί.

Για τη σύζυγό του Βάσω Λασκαράκη και την πρώτη φορά που η προσωπική του ζωή βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας μίλησε ο Λευτέρης Σουλτάτος στην εκπομπή «The 2Night Show».

Βάσω Λασκαράκη: «Είναι η πιο δυνατή ανάμνηση της ζωής μου»

«Στην αρχή της σχέσης μας με τη Βάσω, όταν μου έλεγε πως μπορεί να μας βγάλουν φωτογραφία, την κορόιδευα και της έλεγα “ποια είσαι, η Βουγιουκλάκη;”. Όταν μας είδα για πρώτη φορά σε πρωτοσέλιδο με τη Βάσω, έπαθα σοκ», είπε ο καταξιωμένος σεφ και συνέχισε:

 

 

«Ήμουν Χαλκιδική και με παίρνει τηλέφωνο η Βάσω και μου λέει: “μην ταραχτείς, είμαστε πρωτοσέλιδο σε ένα περιοδικό”. Εγώ δεν το πίστευα, νόμιζα ότι έκανε πλάκα. Όταν είδα τη φωτογραφία, έκανα να βγω από το σπίτι μου μια βδομάδα. Σοκαρίστηκα, δεν το περίμενα. Όταν έχεις παιδιά, δε θες στο περίπτερο να δουν τη φάτσα σου και δεν ήξερε κανένας για τη σχέση, δεν είχα ενημερώσει».

Λασκαράκη για Σουλτάτο: «Χαρακτήρας ισοπεδωτικός-Δεν περιγράφεται με λόγια»

Μάλιστα όπως εξομολόγηθηκε, τηλεφώνησε στον αδελφό του και του ζήτησε να αγοράσει όλα τα περιοδικά που τον είχαν εξώφυλλο με την ηθοποιό από όλα τα περίπτερα του Ηρακλείου. 

 

 

«Πήρα το πρώτο αεροπλάνο, πήγα στον πατέρα μου και του είπα “θέλω να σου πω κάτι”. Δεν ήθελε να δει το περιοδικό, μου είπε “εσύ να είσαι καλά, μην σε ενδιαφέρει τίποτα”. Μετά πήγα στον γιο μου, τότε ήταν 9 χρονών. Του το είπα και μου είπε “μπαμπά, σ’ αγαπάει;” και λέω “έτσι δείχνει” και μου λέει “τότε εγώ δεν έχω πρόβλημα”», κατέληξε συγκινημένος ο Λευτέρης Σουλτάτος.

Γενέθλια για τον Λευτέρη Σουλτάτο: Οι τρυφερές ευχές της Βάσως Λασκαράκη

Ο γνωστός σεφ, ο οποίος έχει καταγράψει μια σημαντική πορεία στον χώρο της ελληνικής γαστρονομίας, μοιράζει τη ζωή του μεταξύ Κρήτης και Αθήνας. 

 

 

Το 2019 παντρεύτηκε με την Βάσω Λασκαράκη και από τότε ζουν στιγμές οικογενειακής ευτυχίας ο ένας στο πλευρό του άλλου. Οι δυο τους δηλώνουν ερωτευμένοι, με την  ηθοποιό να αναφέρεται στον σύζυγό της με λόγια τρυφερότητας και αγάπης. 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
