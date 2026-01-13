Γενέθλια για τον Λευτέρη Σουλτάτο: Οι τρυφερές ευχές της Βάσως Λασκαράκη

Η φωτογραφία με την οποία ευχήθηκε στον σύζυγό της

Σήμερα, Τρίτη 13/1, ο Λευτέρης Σουλτάτος γιορτάζει τα γενέθλιά του και η Βάσω Λασκαράκη βρήκε την τέλεια ευκαιρία να εκφράσει δημόσια όλη την αγάπη και τον θαυμασμό της για τον σύζυγό της.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Ηράκλειο της Κρήτης το 2019 και είναι μαζί από το 2018, φαίνεται πως με τα χρόνια γίνεται ολοένα και πιο δεμένο, με την αγάπη τους να δυναμώνει και τον δεσμό τους να γίνεται ακόμη πιο εμφανής στους γύρω τους.

Λευτέρης Σουλτάτος: Η βασιλόπιτα της πεθεράς του και το επικό λάθος!

Συχνά, μέσα από τα social media, μοιράζονται με τους ακόλουθούς τους στιγμές της καθημερινότητάς τους, από οικογενειακές εξόδους μέχρι στιγμιότυπα από ταξίδια και επαγγελματικές υποχρεώσεις, δείχνοντας μια σχέση γεμάτη σεβασμό, αγάπη και αμοιβαία στήριξη. Οι διαδικτυακοί τους φίλοι δεν χάνουν ευκαιρία να σχολιάζουν τον δέσιμό τους, επισημαίνοντας πόσο ταιριαστό ζευγάρι αποτελούν.

Βάσω Λασκαράκη: Χειμερινή απόδραση με την κόρη της, Εύα, στη Βόρεια Ελλάδα

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Βάσω Λασκαράκη είχε μιλήσει με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τον αγαπημένο της, λέγοντας πως «ο Λευτέρης είναι ο άνθρωπος που με ηρεμεί, με προσγειώνει και με κάνει να νιώθω ασφαλής. Είναι ο σύντροφός μου σε όλα, στα εύκολα και στα δύσκολα». Η ίδια έχει τονίσει πολλές φορές πως η σχέση τους βασίζεται στην ειλικρίνεια και στην ουσιαστική επικοινωνία, στοιχεία που θεωρεί καθοριστικά για την ισορροπία και τη διάρκεια του γάμου τους.

 

Η ανάρτηση της Βάσως Λασκαράκη 

Με αφορμή, λοιπόν, τα γενέθλια του γνωστού σεφ, η ηθοποιός δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με μια τρυφερή και ειλικρινή λεζάντα: «Χρόνια σου πολλά αγάπη μου. Να είναι κι αυτή η χρονιά γεμάτη υγεία, χαμόγελα και στιγμές που αξίζουν. Εύχομαι κάθε χρονιά που μεγαλώνεις (εσύ, εγώ όχι) να μας βρίσκει μαζί πιο δεμένους και πιο δυνατούς».

Η σχέση τους, με το πέρασμα του χρόνου, γίνεται όλο και πιο δυνατή και ουσιαστική, καθώς βασίζεται στην αμοιβαία αγάπη και τον σεβασμό. Κάθε τέτοια μέρα, ο Λευτέρης Σουλτάτος κάνει τον προσωπικό του απολογισμό, νιώθοντας ευγνωμοσύνη και χαρά για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πλευρό του, με πρώτη και καλύτερη τη σύζυγό του, που αποτελεί τη σταθερή συνοδοιπόρο στη ζωή του. 

ΒΑΣΩ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ
 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ
