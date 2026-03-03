Στέφανος Μιχαήλ: «Φοβάμαι μην έχουμε αντίδραση από την Τουρκία»

Όσα είπε ο ηθοποιός για την εμπόλεμη κατάσταση της Κύπρου

Δείτε όσα είπε ο Στέφανος Μιχαήλ στην εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Στέφανος Μιχαήλ εξέφρασε ανησυχία για πιθανές αντιδράσεις από την Τουρκία μετά τις επιθέσεις στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο.
  • Τόνισε τη σημασία της βοήθειας της Ελλάδας και την παρουσία ελληνικών φρεγατών και F-16 στην περιοχή.
  • Αναφέρθηκε στον φόβο που επικρατεί στη Λεμεσό, με τον κόσμο να περιορίζεται και να μην βγαίνει έξω.
  • Ο Μιχαήλ δήλωσε ότι είναι έτοιμος για στρατιωτική κινητοποίηση, καθώς είναι έφεδρος καταδρομέας.
  • Εξέφρασε την εκτίμηση του για την ελληνική κυβέρνηση που παρέχει στήριξη στην Κύπρο.

Μετά τις επιθέσεις στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο, ο Στέφανος Μιχαήλ μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα, τονίζοντας ότι είναι σημαντική η βοήθεια της Ελλάδας, ωστόσο, φοβάται μήπως υπάρξει κάποια αντίδραση από την Τουρκία

Ο Στέφανος Μιχαήλ μίλησε για το πολεμικό κλίμα στην πατρίδα του την Κύπρο

Ο Στέφανος Μιχαήλ μίλησε για το πολεμικό κλίμα στην πατρίδα του την Κύπρο

«Στη Λεμεσό υπάρχει ένας επιπλέον φόβος. Ο κόσμος έχει περιοριστεί, δε βγαίνουν πολύ έξω», είπε αρχικά ο γοητευτικός ηθοποιός.

«Εγώ, ως έφεδρος καταδρομέας, έχω στο σπίτι μου τον ατομικό μου φόρτο, έχω το όπλο μου, έχω τις σφαίρες μου, τα έχω όλα. Δηλαδή είμαι φουλ εξοπλισμένος. Αν μας καλέσουν, θα πρέπει να παρουσιαστούμε. Ας το πούμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι. Μπορεί να ‘ναι μακρινό σενάριο, αλλά όσο μακρινό κι αν είναι, ποτέ δεν ξέρεις. 

Στέφανος Μιχαήλ - Νάταλι Κάτερ: Ο λαμπερός γάμος, το νυφικό και η δεξίωση

Γενικά είναι περίεργο το κλίμα. Τώρα βλέπουμε και την Ελλάδα που στέλνει τις φρεγάτες κάτω στην Κύπρο, μαζί με τα F-16. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στην ελληνική κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Ο Στέφανος Μιχαήλ έγινε γνωστός μέσα από τις τηλεοπτικές σειρές του Αντρέα Γεωργίου

Ο Στέφανος Μιχαήλ έγινε γνωστός μέσα από τις τηλεοπτικές σειρές του Αντρέα Γεωργίου /Φωτογραφία Instagram

«Αυτή τη φορά τη νιώθουμε παρούσα κι είναι πολύ συγκινητικό. Αν γίνει κάτι, εγώ το μόνο που ανησυχώ είναι επειδή η Ελλάδα έχει στείλει τώρα βοήθεια κι είχαμε κάποιες αντιδράσεις από την τουρκική κυβέρνηση. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, αυτό είναι που έχω πιο πολύ στο μυαλό μου. Μην έχουμε κάποια αντίδραση από Τουρκία», είπε κλείνοντας ο Στέφανος Μιχαήλ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
