Ξένια Καλογεροπούλου: Η σπάνια δημόσια έξοδος στο κέντρο της Αθήνας

Είναι γνωστό ότι η σπουδαία ηθοποιός Ξένια Καλογεροπούλου αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια σοβαρό πρόβλημα με την όραση της, αφού σχεδόν την έχει χάσει. Παρά τη δυσκολία αυτή, διατηρεί τη δημιουργικότητά της, κάνοντας ασκήσεις και προσαρμόζοντας την καθημερινότητά της, δηλώνοντας πως «κοιτάζει τη ζωή κατάματα».

Μάλιστα, παρά τα 89 της χρόνια, παίζει ακόμα στο θεατρικό σανίδι, που τόσο αγαπάει. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η παράσταση στην οποία συμμετείχε φέτος τον χειμώνα με τίτλο Άρωμα γυναίκας.

Η σπουδαία καλλιτέχνιδα βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Ντυμένη στα μαύρα, η ηθοποιός της «χρυσής» εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, περπατούσε με τη βοήθεια του μπαστουνιού της, με έναν άντρα να τη συνοδεύει στη βόλτα της αυτή.

«Η ατυχία μου είναι ότι δεν βλέπω καλά. Δεν είμαι τυφλή τυφλή αλλά έχω πάθει αυτό που λένε ωχρά κηλίδα και τα βλέπω όλα λίγο φλου. Όταν άρχισα να μην βλέπω καλά έλεγα ότι είμαι απελπισμένη, ότι είμαι πάρα πολύ άτυχη, αλλά έλεγα δεν θέλω να ζήσω έτσι, δεν μπορώ να ζήσω έτσι. Τώρα τελευταία ανακάλυψα ότι μπορώ και παραμπορώ. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για αυτά που μπορώ», είχε πει η Ξένια Καλογεροπούλου στην εκπομπή «Buongiorno».

«Θα ήθελα να πεθάνω σαν την κουμπάρα μου, την Άλκη Ζέη, που ήταν σχεδόν 100. Μια μέρα εκεί που την τάιζε η κόρη της, της είπε ότι δεν θέλει άλλο και πέθανε. Αν μπορούσα να πεθάνω έτσι, θα ήταν πολύ ωραίο», είχε εξομολογηθεί σε άλλη συνέντευξη η Ξένια Καλογεροπούλου.