Mακρόν: Η Γαλλία στέλνει φρεγάτα και εναέρια μέσα στην Κύπρο

Το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ έρχεται στη Μεσόγειο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.03.26 , 23:30 MasterChef: Είχε το καλύτερο πιάτο και κέρδισε τα 1.000 ευρώ!
03.03.26 , 23:18 Εβελίνα Σκίτσκο για τη μάχη της με τον καρκίνο: «Το είχα καταλάβει!»
03.03.26 , 23:15 Ξένια Καλογεροπούλου: Η σπάνια δημόσια έξοδος στο κέντρο της Αθήνας
03.03.26 , 22:47 Fake τα SMS για δήθεν «χορήγηση φύλλων πορείας»
03.03.26 , 22:40 MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
03.03.26 , 22:34 Mακρόν: Η Γαλλία στέλνει φρεγάτα και εναέρια μέσα στην Κύπρο
03.03.26 , 22:22 Έρικ Ντέιν: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου του διάσημου ηθοποιού
03.03.26 , 22:17 SOS Από Τους Έλληνες Που Βρίσκονται Στη Μέση Ανατολή
03.03.26 , 22:15 Ιρανικό Οπλοστάσιο VS Ελληνική Αεράμυνα
03.03.26 , 22:10 Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.200.000 ευρώ
03.03.26 , 21:59 Ισραήλ: Bίντεο με μαχητικά αεροσκάφη να αναχαιτίζουν drones
03.03.26 , 21:39 Το σχέδιο του ΥΠΕΞ για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων από τον Κόλπο
03.03.26 , 21:35 Κλήρωση Eurojackpot 3/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
03.03.26 , 21:35 MasterChef 2026: Το ιδιαίτερο Τεστ Δημιουργικότητας της μπλε μπριγάδας!
03.03.26 , 21:30 Στέφανος Μιχαήλ: «Φοβάμαι μην έχουμε αντίδραση από την Τουρκία»
Τσιμτσιλή για Ντουμπάι: «Mια εβδομάδα πριν -ακριβώς- ήμουν σε αυτά τα μέρη»
Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τους πυραύλους του Ιράν
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Καινούργιου: «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;»
Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη: Η Νομική, τα δύο παιδιά και ο ηθοποιός σύζυγος
Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει την αγαπημένη της γωνιά στο σπίτι
Καίγονται πλοία στον Περσικό Κόλπο - Κραυγή αγωνίας από Έλληνες ναυτικούς
Γιώργος Μαζωνάκης: Δυναμική επιστροφή με κόκκινα μαλλιά και εκκεντρικό στιλ
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Yoan Valat)
Επιπλέον αντιαεροπορικά συστήματα και γαλλική φρεγάτα στην Κύπρο ανακοίνωσε ότι στέλνει ο Μακρόν / Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την αποστολή της γαλλικής φρεγάτας Λαγκεντόκ και πρόσθετων αεράμυνων στην Κύπρο.
  • Η Γαλλία στέλνει το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ στη Μεσόγειο λόγω ενεργειακών ανησυχιών.
  • Η Γαλλία συνεργάζεται με ευρωπαϊκές χώρες για την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο, ξεκινώντας από την Ελλάδα.
  • Ο Μακρόν δικαιολόγησε την στρατιωτική επέμβαση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, ζητώντας ταυτόχρονα διπλωματικές λύσεις.
  • Η Γαλλία θα επαναπατρίσει τους πολίτες της από τη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας την αστάθεια στην περιοχή.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε σημερινό του διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ να πλεύσει προς την Μεσόγειο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις που υπάρχουν στον ενεργειακό τομέα από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, καθώς και από τις εντάσεις στο κανάλι του Σουέζ και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Κύπρος: Γιατί το χτύπημα έγινε στη βάση στο Ακρωτήρι - Oι λόγοι

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για την οικοδόμηση μιας συμμαχίας που θα έχει τα κατάλληλα στρατιωτικά μέσα για να διασφαλίσει τις θαλάσσιες μεταφορές που είναι σημαντικές για την παγκόσμια οικονομία.

Βarak Μx: Η ισραηλινή αντιαεροπορική «ασπίδα» της Κύπρου

Εκ παραλλήλου δήλωσε ότι θα παρασχεθούν πρόσθετα μέσα αεράμυνας στην Κύπρο και ότι θα κατευθυνθεί εκεί η γαλλική φρεγάτα Λαγκεντόκ, η οποία αναμένεται να φθάσει σε λίγες ώρες. Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Κύπρος είναι μία σύμμαχος χώρα με την οποία η Γαλλία υπέγραψε πρόσφατα συμφωνίες και ότι σε συνεργασία με ευρωπαϊκές χώρες, αρχής γενομένης με την Ελλάδα, θα εργαστεί για την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο Μακρόν για τη στρατιωτική επέμβαση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Γάλλος πρόεδρος δικαιολόγησε, ως ένα βαθμό, την στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, εκφράζοντας ταυτόχρονα την λύπη του για το γεγονός ότι οι στρατιωτικές ενέργειες έγιναν «εκτός διεθνούς Δικαίου».

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ζητούν την ταχύτερη δυνατή παύση των στρατιωτικών χτυπημάτων, σημειώνοντας πως η επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης στην περιοχή δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο μέσω διπλωματικών διαπραγματεύσεων.

Ο πρόεδρος Μακρόν ανέφερε ακόμη ότι ο λαός του Ιράν θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποφασίσει  ελεύθερα για το μέλλον του, τονίζοντας ωστόσο ότι τη βασική ευθύνη για την σημερινή κατάσταση την φέρει το καθεστώς του Ιράν, το οποίο ανέπτυξε ένα επικίνδυνο πυρηνικό πρόγραμμα και χρηματοδότησε την τρομοκρατία στις γειτονικές χώρες.

Επισήμανε, επίσης. ότι τον Ιανουάριο, το καθεστώς του Ιράν έδωσε για ακόμα μια φορά εντολή για βίαιη καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στον Λίβανο, ο Μακρόν είπε ότι η Χεζμπολάχ έκανε το μεγάλο λάθος να χτυπήσει το Ισραήλ και να θέσει τους Λιβανέζους σε κίνδυνο, σημειώνοντας όμως παράλληλα ότι το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου και να σεβαστεί την εδαφική του ακεραιότητα, διότι αλλιώς θα πρόκειται για επικίνδυνη κλιμάκωση και ένα στρατηγικό λάθος.

Τέλος, είπε ότι η Γαλλία θα πράξει τα δέοντα για τον επαναπατρισμό των πολιτών της που βρίσκονται στην Μέση Ανατολή, ο αριθμός των οποίων είναι περίπου 400.000 και κατέληξε λέγοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα «μεγάλη αστάθεια», αλλά η Γαλλία «παραμένει μία δύναμη που προστατεύει τους πολίτες της, μία δύναμη αξιοπιστίας, ειρήνης και αποφασιστικότητας».
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΑΛΛΙΑ
 |
ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top