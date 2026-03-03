Βarak Μx: Η ισραηλινή αντιαεροπορική «ασπίδα» της Κύπρου

Για αεροσκάφη, ελικόπτερα, drones, πυραύλους κρουζ και ρουκέτες

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κύπρος έχει προμηθευτεί το ισραηλινό αντιαεροπορικό σύστημα BARAK MX για την ενίσχυση της αντιπυραυλικής άμυνάς της.
  • Το BARAK MX μπορεί να αντιμετωπίσει αεροσκάφη, ελικόπτερα, drones και πυραύλους κρουζ, αλλά όχι βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς.
  • Διαθέτει ραντάρ που εντοπίζει στόχους έως 300 χιλιόμετρα και χρησιμοποιεί δύο τύπους κατευθυνόμενων πυραύλων με βεληνέκες 70 και 150 χιλιόμετρα.
  • Η Κύπρος δεν διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη, εκτός από αυτά που βρίσκονται στις βρετανικές βάσεις του νησιού.

Η Εθνική Φρουρά της Κύπρου διαθέτει υπολογίσιμες ικανότητες αντιπυραυλικής άμυνας, καθώς έχει προμηθευτεί ισραηλινό σύστημα. Ο αμυντικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης, εξήγησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα ποιο είναι αυτό και τι δυνατότητες αποτροπής έχει η Μεγαλόνησος απέναντι στις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν. 

Κύπρος: Η Μεγάλη Βρετανία στέλνει πλοίο, ελικόπτερα και drones

Όπως ανέφερε, η Κύπρος διαθέτει από τον Σεπτέμβριο ένα πολύ καλό αντιαεροπορικό σύστημα: Το BARAK MX, κατασκευής Ισραήλ, για συμβατικούς πυραύλους μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς. Είναι ένα σύστημα που θα αγοράσει και η Ελλάδα.

Στην Κύπρο ο Δένδιας: «Είμαστε απολύτως στη διάθεσή σας»

Δεν μπορεί μεν να αποκρούσει βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς, μπορεί όμως να αντιμετωπίσει στόχους, όπως αεροσκάφη, ελικόπτερα, drones, πυραύλους κρουζ και ρουκέτες πυροβολικού, σαν τα όπλα δηλαδή που εκτοξεύει κυρίως η Χεζμπολάχ από τον Λίβανο. 

Ποιος ήταν ο Κίμων: Ο στρατηγός που έσωσε την Κύπρο από τους Πέρσες

Το BARAK MX διαθέτει ένα πολύ καλό ραντάρ πολλαπλών αποστολών που μπορεί να εντοπίζει στόχους έως και τα 300 χιλιόμετρα. Και καταρρίπτει αυτούς τους στόχους με δύο τύπους κατευθυνομένων πυραύλων, οι οποίοι έχουν βεληνεκές 70 και 150 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος δεν έχει μαχητικά αεροσκάφη, παρά μόνον τα βρετανικά που σταθμεύουν μόνιμα στις βρετανικές βάσεις του νησιού.     
 

