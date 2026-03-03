Βarak Μx: Η ισραηλινή αντιαεροπορική «ασπίδα» της Κύπρου

Η Εθνική Φρουρά της Κύπρου διαθέτει υπολογίσιμες ικανότητες αντιπυραυλικής άμυνας, καθώς έχει προμηθευτεί ισραηλινό σύστημα. Ο αμυντικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης, εξήγησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα ποιο είναι αυτό και τι δυνατότητες αποτροπής έχει η Μεγαλόνησος απέναντι στις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν.

Όπως ανέφερε, η Κύπρος διαθέτει από τον Σεπτέμβριο ένα πολύ καλό αντιαεροπορικό σύστημα: Το BARAK MX, κατασκευής Ισραήλ, για συμβατικούς πυραύλους μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς. Είναι ένα σύστημα που θα αγοράσει και η Ελλάδα.

Δεν μπορεί μεν να αποκρούσει βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς, μπορεί όμως να αντιμετωπίσει στόχους, όπως αεροσκάφη, ελικόπτερα, drones, πυραύλους κρουζ και ρουκέτες πυροβολικού, σαν τα όπλα δηλαδή που εκτοξεύει κυρίως η Χεζμπολάχ από τον Λίβανο.

Το BARAK MX διαθέτει ένα πολύ καλό ραντάρ πολλαπλών αποστολών που μπορεί να εντοπίζει στόχους έως και τα 300 χιλιόμετρα. Και καταρρίπτει αυτούς τους στόχους με δύο τύπους κατευθυνομένων πυραύλων, οι οποίοι έχουν βεληνεκές 70 και 150 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος δεν έχει μαχητικά αεροσκάφη, παρά μόνον τα βρετανικά που σταθμεύουν μόνιμα στις βρετανικές βάσεις του νησιού.

