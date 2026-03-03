Κύπρος: Γιατί το χτύπημα έγινε στη βάση στο Ακρωτήρι - Oι λόγοι

Όσα μετέδωσε από την Κύπρο η απεσταλμένη του Star Κατερίνα Ρίστα

Όσα μετέδωσε από την Κύπρο η απεσταλμένη Κατερίνα Ρίστα / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επιθέσεις από drones σημειώθηκαν στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.
  • Η βάση στο Ακρωτήρι επιλέχθηκε λόγω της παρουσίας αμερικανικού προσωπικού και μαχητικών αεροσκαφών.
  • Η Ελλάδα ενισχύει την άμυνα της Κύπρου για ψυχολογικούς και συμβολικούς λόγους, εν μέσω αυξανόμενης έντασης.
  • Σειρήνες ήχησαν ξανά στην Κύπρο, προειδοποιώντας για πιθανές επιθέσεις, αλλά αποδείχθηκαν ψευδής συναγερμός.
  • Το Ακρωτήρι έχει μετατραπεί σε «χωριό-φάντασμα», με μόλις 40 οικογένειες να παραμένουν εκεί.

Το STAR βρίσκεται στην Κύπρο, με την απεσταλμένη Κατερίνα Ρίστα να καταγράφει πρωτόγνωρες εικόνες. Στο Ακρωτήρι, όπου βρίσκονται οι βρετανικές βάσεις που δέχθηκαν επιθέσεις από εχθρικά drones, οι δρόμοι έχουν ερημώσει. «Δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει», λένε στην κάμερα οι κάτοικοι που έχουν απομείνει στον οικισμό.  

Κύπρος: Η Μεγάλη Βρετανία στέλνει πλοίο, ελικόπτερα και drones

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε από την Κύπρο η απεσταλμένη Κατερίνα Ρίστα, στην περιοχή υπάρχει ανησυχία, όχι όμως φόβος. Το χτύπημα άλλωστε δεν ήταν σε κυπριακό έδαφος, αλλά σε βρετανικό. Η Κύπρος δεν εμπλέκεται, αλλά επηρεάζεται και είναι η πρώτη φορά που επηρεάζεται τόσο άμεσα.  

Ποιος ήταν ο Κίμων: Ο στρατηγός που έσωσε την Κύπρο από τους Πέρσες

Κύπρος: Γιατί το χτύπημα έγινε στη βάση στο Ακρωτήρι και όχι στη Δεκέλεια 

Η Κύπρος έχει δύο βρετανικές βάσεις εδώ στο Ακρωτήρι και στη Δεκέλεια.  

Τα drones χτύπησαν τη βάση στο Ακρωτήρι γιατί εκεί εκτιμούν ότι υπάρχει αμερικάνικο προσωπικό και μέσα μαχητικά αεροσκάφη. Από την άλλη, στη Δεκέλεια λειτουργεί κυρίως για συλλογή πληροφοριών και διαμονής του προσωπικού και συγγενικών τους  προσώπων.  

Η βρετανική βάση χτυπήθηκε για τους εξής λόγους: 

  • Για να δείξουν ότι μπορούν να πλήξουν δυτικούς στόχους εκτός Ισραήλ. 
  • Για να μεταφέρουν την ένταση στη Δύση  

Κύπρος: Γιατί το χτύπημα έγινε στη βάση στο Ακρωτήρι - Oι λόγοι

Η Ελλάδα «θωρακίζει» την Άμυνα της Κύπρου 

Η κίνηση της Ελλάδας δεν απλώς μια επιχειρησιακή κίνηση. Αρχικά είναι οι εθνικοί δεσμοί αλλά και μια κίνηση ψυχολογίας, αλλά και συμβολή. 

Ψυχολογίας για να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των Κυπρίων και συμβολική καθώς θωρακίζουμε τα σύνορα της Ευρώπης, αφού η Κύπρος προεδρεύει στο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κύπρος:  Ήχησαν ξανά οι σειρήνες - Στάλθηκαν μηνύματα στους κατοίκους 

Το πρωί της Τρίτης οι σειρήνες ήχησαν ξανά στην Κύπρο. Κάτοικοι στο Ακρωτήρι και υπάλληλοι της περιοχής πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους.  

 Έλαβαν μήνυμα για νέα πιθανή επίθεση από drones στις Βρετανικές Βάσεις: «Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα. Προστατευθείτε πίσω ή κάτω από συμπαγή έπιπλα», ανέφερε το μήνυμα.  

Εννέα λεπτά αργότερα έλαβαν το δεύτερο μήνυμα. «Δεν υφίσταται απειλή». Λήξη συναγερμού. Ήταν... false alarm, ενδεικτικό της ανησυχίας που έχει κατακλύσει την Κύπρο.  

Μηνύματα που έλαβαν οι κάτοικοι στο Ακρωτήρι Κύπρου

Κύπρος: Χωριό «φάντασμα» το Ακρωτήρι - Μόλις 40 οικογένειες απέμειναν στον οικισμό 

Το Ακρωτήρι έχει 1.100 κατοίκους. Σήμερα βρίσκεται σε ισχύ οδηγία εκκένωσης και πλέον έμειναν εκεί μόνο 40 οικογένειες.  

Όμως οι ξαφνικές επιδρομές των drones και οι απειλές Ιρανού στρατηγού για επιθέσεις κατά της Κύπρου μέχρι να φύγουν Αμερικανοί και σύμμαχοι από τις βάσεις, μετέτρεψαν το Ακρωτήρι σε χωριό - φάντασμα. Όσοι έμειναν εγκαταλείπουν σταδιακά το Ακρωτήρι. 

Ακρωτήρι

Έρημο το Ακρωτήρι / Φωτογραφίες από το Δελτίο Ειδήσεων του Star

Κύπρος: Ερήμωσε το Ακρωτήρι

Έλληνες φοιτητές επιστρέφουν άρον άρον από την Κύπρο 

Από το πρωί, δεκάδες φοιτητές από τη Λάρνακα προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». 

Οι περισσότεροι ήταν Έλληνες φοιτητές, των οποίων τα Πανεπιστήμια αποφάσισαν να δικαιολογήσουν τις απουσίες, μέχρι νεοτέρας.  

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star  

 

 

