Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»

Συγκίνηση προκάλεσε η ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα για τον χαμό ενός αγαπημένου του φίλου, του Βασίλη. Μέσα από μια λιτή αλλά φορτισμένη συναισθηματικά δημοσίευση, αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που, όπως φαίνεται, είχε ξεχωριστή θέση στη ζωή του.

Στη φωτογραφία που συνόδευε το μήνυμά του, ο Βασίλης εμφανίζεται χαμογελαστός, σε μια ανέμελη στιγμή με φίλους. Τα λόγια που επέλεξε να γράψει αποτυπώνουν το σοκ και τη βαθιά του θλίψη: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του Βασίλη. Πάντα χαμογελαστός… Τα νιάτα μας στη Γλυφάδα. Καλή ανάπαυση ρε φίλε και καλή αντάμωση».

Ο Βασίλης φαίνεται πως ήταν ένας άνθρωπος δραστήριος, κοινωνικός και αγαπητός. Η απώλειά του αφήνει πίσω ένα μεγάλο κενό στην οικογένεια, στους φίλους και σε όσους είχαν την τύχη να συνεργαστούν ή να διασκεδάσουν μαζί του.

Ο Βασίλης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 43 ετών ύστερα από τέσσερις μήνες νοσηλείας σε κωματώδη κατάσταση, συνέπεια ανακοπής καρδιάς που υπέστη.

Φίλοι του περιγράφουν στο NouPou ότι, καθώς έμενε μόνος, η βοήθεια άργησε να φτάσει και η καθυστέρηση στον εντοπισμό του αποδείχθηκε καθοριστική: Παρά τη μάχη που ο ίδιος έδωσε όλο αυτό το διάστημα της νοσηλείας του, τελικά ο Βασίλης δεν τα κατάφερε. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε βαθιά θλίψη στη Γλυφάδα, όπου ο Βασίλης ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπητά πρόσωπα της γενιάς του.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή ήταν μοναχοπαίδι, γιος δύο γιατρών, μεγάλωσε στα νότια, πήγε σχολείο στη Γλυφάδα και διαμόρφωσε από νωρίς έναν μεγάλο κύκλο φίλων που τον συνόδευσε σε όλη του τη ζωή. Έχασε τη μητέρα του σε μικρή ηλικία, μια απώλεια που τον σημάδεψε.