Η προκλητική επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ

Ανήμερα της συνάντησης Γεραπετρίτη – Ρούμπιο δόθηκε στη δημοσιότητα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.02.26 , 22:42 Πέθανε η Καίτη Βουτσάκη: «Πολλοί τη θεωρούσαν νεκρή εδώ και χρόνια»
27.02.26 , 22:20 Νέα Ιωνία: Μαϊμού Υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ Κάνει Βόλτες Σε Σπίτι Ηλικιωμένης
27.02.26 , 22:10 Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
27.02.26 , 21:56 Μιλάνο: Εκτροχιασμός τραμ στο κέντρο της πόλης- Ένας νεκρός & 39 τραυματίες
27.02.26 , 21:41 Η προκλητική επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ
27.02.26 , 21:38 Λουτράκι: Αυτός είναι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές
27.02.26 , 21:21 67χρονη πέθανε από ανακοπή - Προηγήθηκε η πτώση της στο «Ελ. Βενιζέλος»
27.02.26 , 21:18 Κλήρωση Eurojackpot 27/2: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 73.000.000 ευρώ
27.02.26 , 21:15 Συνατσάκη για Οικονομάκου: «Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια»
27.02.26 , 20:31 Ανοδικά κινούνται οι τιμές του χρυσού με το βλέμμα στο Ιράν
27.02.26 , 20:30 Τέμπη: Πάνω από 90 συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο
27.02.26 , 20:22 Ο Φρανκ Μάρτιν σε νέα αποστολή – Transporter 2 στο Star
27.02.26 , 20:22 Λέρος: «Μου είχε πει ότι θα εκδικηθεί τον πατέρα του για αυτά που έκανε»
27.02.26 , 20:09 Τροχός της Τύχης: Ο γρίφος που έκανε τον Χρήστο να «κολλήσει»
27.02.26 , 19:51 Ford: Τα ηλεκτρικά...«μωρά» της στην πίστα του Le Mans
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
Ανθή Βούλγαρη: Απούσα 2η μέρα από την εκπομπή - Η φωτογραφία με τον γιο της
Καινούργιου: «Έπαθα σοκ με αυτό που είπε ο Μικρούτσικος για τη Μενεγάκη»
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Θάνος Κιούσης για το τέλος του 5X5: «Τα γραφεία του ΑΝΤ1 ξέρετε πού είναι»
Άρωμα μαχλεπιού και γέλια: Η Δέσποινα Βανδή ετοιμάζει τσουρέκια
Κατερίνα Καινούργιου: Νέα στιγμιότυπα από το παιδικό δωμάτιο του μωρού της
MasterChef: «Μακάρι να κάνω την καριέρα του θείου μου, Κώστα Μπίγαλη»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Τσαμούρη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Η προκλητική επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τουρκία έστειλε προκλητική επιστολή στον ΟΗΕ κατά της Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, την οποία η Αθήνα απέρριψε.
  • Η επιστολή διαμαρτύρεται για τις έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης, που αφορούν το τουρκολιβυκό μνημόνιο.
  • Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
  • Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η ελληνο-αιγυπτιακή συμφωνία ΑΟΖ παραβιάζει την τουρκική υφαλοκρηπίδα.
  • Αμερικανός ΥΠΕΞ Ρούμπιο και Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν θα επισκεφτούν την Αθήνα για ανανέωση αμυντικών συμφωνιών.

Νηνεμία ήταν και πέρασε στα ελληνοτουρκικά... Η Τουρκία έστειλε μια άκρως προκλητική επιστολή στον ΟΗΕ, με την οποία έβαλε στο «στόχαστρο» την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο.

Μητσοτάκης: Η «λειτουργική σχέση με Τουρκία» και οι συλλογικές συμβάσεις

Όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, ο παραλογισμός της «Γαλάζιας Πατρίδας»  αποτυπώθηκε στο επίμαχο έγγραφο, το οποίο η Αθήνα απέρριψε κατηγορηματικά. 

Με την επιστολή της η Τουρκία διαμαρτύρεται εμμέσως και για τις έρευνες που θα κάνει η αμερικανική Chevron νότια της Κρήτης. Τα οικόπεδα «εμβολίζουν» το τουρκολιβυκό μνημόνιο και για αυτό αντιδρά η Άγκυρα για... λογαριασμό της Λιβύης. 

Οι περιοχές ερευνών που εμβολίζουν το τουρκο - λιβυκό μνημόνιο

Οι περιοχές ερευνών που εμβολίζουν το τουρκο - λιβυκό μνημόνιο 

Μητσοτάκης: Υπερασπιζόμαστε στην πράξη τα κυριαρχικά μας δικαιώματα 

«Αυτή η κυβέρνηση υπερασπίζεται στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Θωρακίζει τη χώρα. Όχι μόνο γεωπολιτικά, αλλά και ενεργειακά» σχολίασε για τα εθνικά θέματα ο πρωθυπουργός στο πρόσφατο υπουργικό συμβούλιο.  

Μητσοτάκης στον Ερντογάν: Ήρθε η ώρα να αρθεί κάθε απειλή

Οι προκλητικοί ισχυρισμοί της Τουρκίας 

Τι άλλο λένε οι Τούρκοι στους προκλητικούς ισχυρισμούς τους;   

-Η ελληνο-αιγυπτιακή συμφωνία για ΑΟΖ «παραβιάζει την τουρκική υφαλοκρηπίδα» 

-Τα νησιά δεν έχουν πλήρη επήρεια. 

Το ρεπορτάζ της Κ. Τσαμούρη για την προκλητική επιστολή της Τουρκίας  

Το ρεπορτάζ της Κ. Τσαμούρη για την προκλητική επιστολή της Τουρκίας 

Η απάντηση της Αθήνας: «Η τουρκική επιστολή απορρίπτεται» 

Διπλωματικές πηγές απαντούν στους προκλητικούς ισχυρισμούς της Τουρκίας: «Η επιστολή απορρίπτεται εκ μέρους της Ελλάδας και θα απαντηθεί δεόντως. Αναπαράγει τις γνωστές πλην όμως ευφάνταστες και αυθαίρετες ερμηνείες του Διεθνούς Δικαίου. Δεν παράγει έννομα αποτελέσματα». . 

Η απάντηση ελληνικών διπλωματικών πηγών στην προκλητική επιστολή

Η απάντηση ελληνικών διπλωματικών πηγών στην προκλητική επιστολή

Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης – Ρούμπιο  πίσω από τις κλειστές πόρτες 

16 Φεβρουαρίου εστάλη η επιστολή. 5 μέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Όμως ήρθε στο φως χθες. Ανήμερα του τετ α τετ των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος - ΗΠΑ.

Η συνάντηση Γεραπετρίτη - Ρούμπιο

Η συνάντηση Γεραπετρίτη - Ρούμπιο 

Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ Δημήτρης Σουλτογιάννης, η συνάντηση διήρκησε 50 λεπτά. Ο Γ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τον Μ. Ρούμπιο για τις επαφές στην Άγκυρα και την αδράνεια στα ελληνοτουρκικά. Μίλησαν για τις διμερείς αμυντικές και εμπορικές συμφωνίες μας και φυσικά για το Ιράν. Στο τραπέζι και η ανοικοδόμηση της Γάζας, στην οποία η Ελλάδα θα συμβάλλει. 

«Είμαστε εκείνοι, οι οποίοι συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις και δεν τις παρακολουθούμε απλά» τόνισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.   

Στην Αθήνα έρχονται ο Αμερικανός ΥΠΕΞ και ο Γάλλος Πρόεδρος  

Έως το τέλος της άνοιξης, ο Ρούμπιο θα έρθει στην Αθήνα. Βασικός στόχος η ανανέωση της αμυντικής μας συμφωνίας για μια ακόμα 5ετία. 

Ενώ στα τέλη Απριλίου, αναμένεται στην ελληνική πρωτεύουσα και ο Μακρόν, για την ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας, που έχει και ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση επίθεσης από τρίτη χώρα. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
 |
ΟΗΕ
 |
ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ
 |
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΜΟΥΡΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top