Η προκλητική επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ

Νηνεμία ήταν και πέρασε στα ελληνοτουρκικά... Η Τουρκία έστειλε μια άκρως προκλητική επιστολή στον ΟΗΕ, με την οποία έβαλε στο «στόχαστρο» την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο.

Όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, ο παραλογισμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» αποτυπώθηκε στο επίμαχο έγγραφο, το οποίο η Αθήνα απέρριψε κατηγορηματικά.

Με την επιστολή της η Τουρκία διαμαρτύρεται εμμέσως και για τις έρευνες που θα κάνει η αμερικανική Chevron νότια της Κρήτης. Τα οικόπεδα «εμβολίζουν» το τουρκολιβυκό μνημόνιο και για αυτό αντιδρά η Άγκυρα για... λογαριασμό της Λιβύης.

Οι περιοχές ερευνών που εμβολίζουν το τουρκο - λιβυκό μνημόνιο

Μητσοτάκης: Υπερασπιζόμαστε στην πράξη τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

«Αυτή η κυβέρνηση υπερασπίζεται στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Θωρακίζει τη χώρα. Όχι μόνο γεωπολιτικά, αλλά και ενεργειακά» σχολίασε για τα εθνικά θέματα ο πρωθυπουργός στο πρόσφατο υπουργικό συμβούλιο.

Οι προκλητικοί ισχυρισμοί της Τουρκίας

Τι άλλο λένε οι Τούρκοι στους προκλητικούς ισχυρισμούς τους;

-Η ελληνο-αιγυπτιακή συμφωνία για ΑΟΖ «παραβιάζει την τουρκική υφαλοκρηπίδα»

-Τα νησιά δεν έχουν πλήρη επήρεια.

Το ρεπορτάζ της Κ. Τσαμούρη για την προκλητική επιστολή της Τουρκίας

Η απάντηση της Αθήνας: «Η τουρκική επιστολή απορρίπτεται»

Διπλωματικές πηγές απαντούν στους προκλητικούς ισχυρισμούς της Τουρκίας: «Η επιστολή απορρίπτεται εκ μέρους της Ελλάδας και θα απαντηθεί δεόντως. Αναπαράγει τις γνωστές πλην όμως ευφάνταστες και αυθαίρετες ερμηνείες του Διεθνούς Δικαίου. Δεν παράγει έννομα αποτελέσματα». .

Η απάντηση ελληνικών διπλωματικών πηγών στην προκλητική επιστολή

Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης – Ρούμπιο πίσω από τις κλειστές πόρτες

16 Φεβρουαρίου εστάλη η επιστολή. 5 μέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Όμως ήρθε στο φως χθες. Ανήμερα του τετ α τετ των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος - ΗΠΑ.

Η συνάντηση Γεραπετρίτη - Ρούμπιο

Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ Δημήτρης Σουλτογιάννης, η συνάντηση διήρκησε 50 λεπτά. Ο Γ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τον Μ. Ρούμπιο για τις επαφές στην Άγκυρα και την αδράνεια στα ελληνοτουρκικά. Μίλησαν για τις διμερείς αμυντικές και εμπορικές συμφωνίες μας και φυσικά για το Ιράν. Στο τραπέζι και η ανοικοδόμηση της Γάζας, στην οποία η Ελλάδα θα συμβάλλει.

«Είμαστε εκείνοι, οι οποίοι συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις και δεν τις παρακολουθούμε απλά» τόνισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Στην Αθήνα έρχονται ο Αμερικανός ΥΠΕΞ και ο Γάλλος Πρόεδρος

Έως το τέλος της άνοιξης, ο Ρούμπιο θα έρθει στην Αθήνα. Βασικός στόχος η ανανέωση της αμυντικής μας συμφωνίας για μια ακόμα 5ετία.

Ενώ στα τέλη Απριλίου, αναμένεται στην ελληνική πρωτεύουσα και ο Μακρόν, για την ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας, που έχει και ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση επίθεσης από τρίτη χώρα.

