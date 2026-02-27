Λουτράκι: Αυτός είναι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου για το Λουτράκι (27/2/2026)
  • Στο Λουτράκι, 17χρονος έχασε τη ζωή του από μαχαιριές σε καυγά μεταξύ φίλων.
  • Ένας 19χρονος φίλος του νοσηλεύεται με βαριά τραύματα, ενώ ένας άλλος ανήλικος αναζητείται από την αστυνομία.
  • Ο φερόμενος δράστης, επίσης 17 ετών, παραδόθηκε στην αστυνομία και συμμετείχε στη συμπλοκή με άλλους τρεις.
  • Η πόλη πενθεί, με συγγενείς και φίλους του θύματος να εκφράζουν τη θλίψη τους.
  • Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα αίτια του καυγά και τις συνθήκες του περιστατικού.

Ένα ραντεβού μεταξύ φίλων βάφτηκε με αίμα στο Λουτράκι. Ο καυγάς για κάποιες διαφορές πήρε ανεξέλεγκτη τροπή όταν βγήκαν μαχαίρια ανάμεσα στα παιδιά. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του, ένας φίλος του νοσηλεύεται με βαριά τραύματα και ένας ακόμη ανήλικος αναζητείται από τις Αρχές. Η πόλη έχει βυθιστεί στο πένθος, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το θλιβερό περιστατικό.

Αυτός είναι ο 17χρονος που έχασε τη ζωή του στο Λουτράκι.

Αυτός είναι ο 17χρονος που έχασε τη ζωή του στο Λουτράκι. Ο κολλητός του, 19 ετών, νοσηλεύεται με βαριά τραύματα, ενώ ένας ακόμη ανήλικος αναζητείται από τις Αρχές. Η πόλη πενθεί.

 

Λουτράκι: Συνελήφθη 17χρονος για τον θάνατο του συνομηλίκου του

Λουτράκι: Συνελήφθη 17χρονος για τη θανατηφόρα συμπλοκή 

Λουτράκι: Αυτός είναι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές

Από το μεσημέρι αναζητούσαν τον ανήλικο φερόμενο δράστη, τον οποίο είχε υποδείξει στους αστυνομικούς ο 19χρονος τραυματίας. Ο νεαρός παραδόθηκε το απόγευμα. Πρόκειται για έναν έφηβο 17 ετών, Ρωσοπόντιο, που μένει σε οικισμό κοντά στο Λουτράκι. Έφτασε στο αστυνομικό τμήμα με τα χέρια στις τσέπες, μπήκε μέσα και είπε: «Εγώ το έκανα και ήρθα να παραδοθώ»

Οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει ότι στη φονική συμπλοκή συμμετείχαν συνολικά πέντε άτομα, ενώ υπήρξε ακόμη ένας τραυματίας, ευτυχώς ελαφρά. Κατά τη διάρκεια των ερευνών προσήγαγαν τουλάχιστον δέκα φίλους του ανήλικου.

Λουτράκι: «Είναι άδικο από τον Θεό» - Συντετριμμένη η μητέρα του 17χρονου

Λουτράκι: Αυτός είναι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαιριές

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε με συμβατικό όχημα της Ασφάλειας στην Κόρινθο, προκειμένου να δώσει εκεί τις δικές του εξηγήσεις και αύριο να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Λουτράκι: Συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι του 17χρονου που έχασε τη ζωή του 

Λουτράκι: Συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι του 17χρονου που έχασε τη ζωή του 

«Καλό παιδί, δεν έχει κάνει τίποτα ποτέ σε κανέναν. Άδικα έφυγε», λέει φίλος του στο Star. 

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εξελίχθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου από νωρίς το πρωί. Συγγενείς και φίλοι έφτασαν, όπως και συμμαθητές του από το σχολείο, προκειμένου να συλλυπηθούν και να σταθούν δίπλα στην οικογένεια.

Η μάνα, στην απόγνωση, ούρλιαζε ότι «δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός». Σε ένα καροτσάκι ήταν, ούρλιαζε σοκαρισμένη, χαμένη. Η γιαγιά, υποβασταζόμενη, την πήγαν στα Επείγοντα. «Δεν γίνονταν αυτά παλιά… 17, 19 μαχαιρώθηκαν… ποιος; τι;…»

Λουτράκι: Ο αδελφός του βρήκε νεκρό τον 17χρονο

Λουτράκι: Το χρονικό της συμπλοκής 

Το 17χρονο θύμα με τον 19χρονο φίλο του βγήκαν βόλτα. Κανείς δεν φανταζόταν ότι αυτή θα ήταν η τελευταία. Μια συνάντηση με τρίτο άτομο στάθηκε μοιραία, καθώς βγήκαν μαχαίρια που σκόρπισαν τον θάνατο.

Διαβάστε παρακάτω τι ισχυρίστηκε ο 19χρονος στις Αρχές και ποιον εμπλέκει: «Είχα πάει με τον φίλο μου, τον 17χρονο, στο σημείο κοντά στον Προφήτη Ηλία για να δούμε τη θέα. Εκεί συναντήσαμε ένα παιδί με το οποίο είχαμε διάφορες σχετικά με ένα τρακάρισμα που είχε γίνει και είχε σπάσει ο καθρέφτης του αυτοκινήτου του. Θέλαμε να λύσουμε τις διαφορές μας, αλλά εκείνος μας επιτέθηκε».

Κόρινθος: Νεκρός 17χρονος - Τον μαχαίρωσαν στη μέση του δρόμου

Λουτράκι: Με διαφορά τεσσάρων ωρών μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας ο 17χρονος και ο φίλος του 

Στις δύο τα ξημερώματα έφτασε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου ο 19χρονος, τραυματισμένος στην κοιλιακή χώρα και στον θώρακα. Ο νεαρός φέρεται να ισχυρίζεται αρχικά ότι είναι θύμα τροχαίου. Οι γιατροί όμως είδαν κάτι άλλο και ζήτησαν να διακομιστεί στο «Σωτηρία».

Από τη μεριά της, η μητέρα του 19χρονου τραυματία δηλώνει: «Το παιδί δέχτηκε 7 μαχαιριές. Κοιμόμουν όταν με πήραν τηλέφωνο και έτρεξα στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου. Ο φίλος του είναι νεκρός».

Ο 19χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία», εκτός κινδύνου. Φέρει πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην κοιλιακή χώρα και στον θώρακα.

Ενημερώθηκε αμέσως η αστυνομία. Όμως τέσσερις ώρες μετά φτάνει στο Κέντρο Υγείας Κορίνθου ο 17χρονος από τον ίδιο του τον αδελφό, στο Νοσοκομείο της Κορίνθου, με τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στο στήθος. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε.

