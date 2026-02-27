Λουτράκι: Ο αδελφός του βρήκε νεκρό τον 17χρονο

Νέες πληροφορίες έρχονται όσον αφορά στον θάνατο του 17χρονου στο Λουτράκι από μαχαίρι και τον τραυματισμό του 19χρονου.

Τον ανήλικο εντόπισε νεκρό στο σπίτι του ο αδελφός του, ο οποίος και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Ο 19χρονος, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία» με τραύμα στον πνεύμονα, φέρεται να μετέβη μόνος του στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου και από εκεί στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στην Αθήνα.

Οι αρχές θεωρούν ότι τα δύο περιστατικά συνδέονται και πως συνέβη κάποια συμπλοκή στον Περιφερειακό του Λουτρακίου, κατά την οποία τραυματίστηκαν οι δύο νεαροί. Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες καταλήγουν, από το είδος των τραυμάτων, τον χρόνο και τον τόπο του συμβάντος, ότι πρέπει να υπήρξε κάποιο ραντεβού που είχαν δώσει οι νεαροί.

Ωστόσο, ο 19χρονος και ο αδελφός του 17χρονου δε λένε κουβέντα για το αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Αντίθετα ο 19χρονος επιμένει ότι τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα, παρά το γεγονός ότι οι γιατροί αναφέρουν ότι τα τραύματά του έχουν προκληθεί από αιχμηρό αντικείμενο.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν το σημείο, όπου φέρεται να έγινε το αιματηρό επεισόδιο, ώστε να συγκεντρώσουν στοιχεία και να διαλευκάνουν την υπόθεση.

Αναμένεται να γίνει ιατροδικαστική εξέταση στον 17χρονο, ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου του.