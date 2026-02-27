Cash or Trash: Σκληρή κόντρα για τη γραφομηχανή που δε μοιάζει με καμία!

Δείτε το νέο επεισόδιο σήμερα Παρασκευή στις 17:20 στο Star

Δείτε το trailer για την εβδομάδα 23/2/2026 - 27/2/2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές, με ξεχωριστά αντικείμενα.
  • Η γραφομηχανή του Νίκου, μοναδική και συλλεκτική, προκαλεί σφοδρή κόντρα μεταξύ αγοραστών.
  • Η Άννα, ειδικός ονυχοπλαστικής, και η Μυρσίνη, διακοσμήτρια, συμμετέχουν σε ανατρεπτικές δημοπρασίες.
  • Η νέα σεζόν περιλαμβάνει διάσημους πωλητές και νέους αγοραστές που ανανεώνουν το ενδιαφέρον της εκπομπής.
  • Το Cash or Trash αποκαλύπτει την αξία παλιών αντικειμένων και προσφέρει συναρπαστικές διαπραγματεύσεις.

Σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Cash or Trash: Ο Γιώργος Δαράβαλης έκλεισε συμφωνία στο παρά πέντε

Αν κι έχουν παρουσιαστεί πολλές γραφομηχανές στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, η γραφομηχανή του Νίκου δε μοιάζει με καμία! Μέσα σε ξύλινο κουτί και με την επωνυμία ενός πρωτοπόρου κατασκευαστή του είδους, πρόκειται για ένα μικρό «θαύμα» της γερμανικής βιομηχανίας, όπως γλαφυρά το χαρακτηρίζει ο Θάνος Λούδος. Η αποκάλυψη του αντικειμένου αφήνει τους αγοραστές άφωνους και μια φαινομενικά ήρεμη δημοπρασία μετατρέπεται σε σκληρή κόντρα, απόλυτα υψηλού συλλεκτικού ενδιαφέροντος, ανάμεσα στον Θανάση Μαυρομάτη και στον Φοίβο Στρουγγάρη.  

Cash or Trash: Σκληρή κόντρα για τη γραφομηχανή που δε μοιάζει με καμία!

Η Άννα γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Τορόντο του Καναδά, αποφάσισε, όμως, να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα σε μεγάλη ηλικία και δεν το μετάνιωσε ποτέ. Η πωλήτρια έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό ως ειδικός ονυχοπλαστικής κι από τα μέσα δικτύωσης, αλλά κι από διάφορες εκπομπές εξακολουθεί να ενημερώνει για τις τάσεις της μόδας στο συγκεκριμένο πεδίο. Ο Θάνος Λούδος της δίνει, μέσα από την εκτίμησή του, αναπάντεχα νέα για τα αντικείμενά της κι η Άννα ζει την εμπειρία μιας από τις πιο ανατρεπτικές δημοπρασίες, που έχουμε παρακολουθήσει ποτέ στο Cash or Trash

Cash or Trash: Ο Τσαγκαράκης συγκρούεται με τη Ρογδάκη για τα Christofle

Cash or Trash: Σκληρή κόντρα για τη γραφομηχανή που δε μοιάζει με καμία!

Τα ταξίδια σε όλο τον κόσμο αποτελούν για τη Μυρσίνη πηγή έμπνευσης για τις διακοσμητικές της δημιουργίες. Αν και συνάδελφος στον χώρο των χαλιών, όπως την αποκαλεί και η Δέσποινα  Μοιραράκη, η ελευθερία της ευρύτερης διακόσμησης έχει κερδίσει περισσότερο το ενδιαφέρον της. Με αυτό το σκεπτικό, ο Μαραμπού, που φέρνει να δημοπρατηθεί σήμερα στο Cash or Trash, μπήκε στη συλλογή της ως «λάφυρο», αφού ήταν πολύ δύσκολο να τον αποκτήσει στη χώρα που ταξίδεψε. H δυναμική πωλήτρια, με αφορμή το μοναδικό χειροποίητο αντικείμενό της που αγγίζει τα όρια του έργου τέχνης, συντονίζει μια ξεχωριστή δημοπρασία, που συνεπαίρνει με την έντασή της τους Φοίβο Στρουγγάρη, Μελέτη Παγώνη, Ελομίδα Βισβίκη, Γιώργο Τσαγκαράκη και Άννα-Μαρία Ρογδάκη.  

Ιστορική στιγμή στο Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη βράβευσε πωλήτρια

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! 

Cash or Trash: Η συγκίνηση της Δέσποινας Μοιραράκη για τον σύζυγό της

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!  

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!  

Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
