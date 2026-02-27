Stars System: Ο τομέας που θα επηρεαστεί κάθε ζώδιο από την έκλειψη Σελήνης

Tο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 13:00 στο Stars System, η Άση Μπήλιου θα αναλύσει πώς θα είναι ο Μάρτιος αστρολογικά, σε ποιον τομέα θα επηρεαστεί το κάθε το ζώδιο από την έκλειψη Σελήνης και ποιοι θα ωφεληθούν από την πορεία του Άρη στους Ιχθύς.

Ο Μάρτιος θα έχει έντονο σασπένς, μπερδέματα, ξεκαθαρίσματα και πολλές εκπλήξεις! Είναι ένας ρευστός μήνας, καθώς ο Ερμής θα είναι σε ανάδρομη πορεία στο μεγαλύτερο μέρος του και θα δημιουργεί εμπόδια και καθυστερήσεις. Βέβαια ο Μάρτιος φιλοξενεί και μια έντονη και ανατρεπτική Σεληνιακή έκλειψη - Πανσέληνο στις 3/3, που φέρνει αποκαλύψεις και πολλές αλλαγές, αλλά και τη ζωδιακή αλλαγή για τον Άρη, ο οποίος επισκέπτεται τους Ιχθύς στις 2/3 και από τη νέα του θέση θα ευνοήσει πάρα πολύ τρία ζώδια!

Ποιοι θα έχουν εξελίξεις, αλλαγές και ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις και συνεργασίες;

Ποιοι θα έρθουν αντιμέτωποι με αποκαλύψεις, που θα τους αλλάξουν τη ζωή και ποιοι θα δουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον;

Ποιοι θα οργανώσουν τα επόμενα βήματα τους και ποιοι δεν πρέπει να πάρουν ρίσκο και βιαστικές αποφάσεις;

Ποιοι θα κάνουν «εκπτώσεις» στις διεκδικήσεις τους και ποιοι θα σπάσουν τα δεσμά τους και θα κυνηγήσουν την ανεξαρτησία τους;

Όλες οι απαντήσεις στο Stars System, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 13:00 στο Star!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Stars System