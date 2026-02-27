Volvo EX30: Οι αναβαθμίσεις που αλλάζουν επίπεδο

Νέες λειτουργίες και σχεδιαστικές αναβαθμίσεις το κάνουν πιο ελκυστικό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.02.26 , 12:48 Cash or Trash: Σκληρή κόντρα για τη γραφομηχανή που δε μοιάζει με καμία!
27.02.26 , 12:27 Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
27.02.26 , 12:12 Καραβάτου: «Υπέγραψε με την προοπτική του YFSF, αλλά τώρα αναζητούν άλλους»
27.02.26 , 12:07 Λέρος: Θύμα συστηματικής κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του
27.02.26 , 11:57 Λουτράκι: Ο αδελφός του βρήκε νεκρό τον 17χρονο
27.02.26 , 11:54 Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
27.02.26 , 11:44 Volvo EX30: Οι αναβαθμίσεις που αλλάζουν επίπεδο
27.02.26 , 11:30 «Σκότωσα τον μπαμπά»: 11χρονος πυροβόλησε τον πατέρα του
27.02.26 , 11:25 Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιά στο υπόγειο «θαύμα» της Κρακοβίας
27.02.26 , 11:14 MasterChef: «Μακάρι να κάνω την καριέρα του θείου μου, Κώστα Μπίγαλη»
27.02.26 , 11:10 Τροχαίο Θηβών: Η στιγμή που φορτηγάκι πέφτει πάνω σε σταθμευμένα οχήματα
27.02.26 , 10:51 Akylas: Θα τα «σπάσει» στον εθνικό τελικό της Σερβίας
27.02.26 , 10:39 Ε. Μελέτη: Η συμβολή της σε ιστορική Ευρωπαϊκή απόφαση για τις αμβλώσεις
27.02.26 , 10:38 Άννα Λιβαθυνού: Ο «κρυφός άσος» στο συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1
27.02.26 , 10:23 Μαρία Αλιφέρη: «Βίωσα πολλές δύσκολες στιγμές στην αρχή της καριέρας μου»
Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
Κατερίνα Καινούργιου: Νέα στιγμιότυπα από το παιδικό δωμάτιο του μωρού της
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Λουτράκι: Ο αδελφός του βρήκε νεκρό τον 17χρονο
Δώρο Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί στους ανέργους από τη ΔΥΠΑ
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Μικρή ή μεγάλη κουζίνα; Τα ντουλάπια κουζίνας της vidaXL λύνουν τα χέρια
Λέρος: Θύμα συστηματικής κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του
MasterChef: Mystery Box με Μύρωνα Στρατή και υλικά που... κοστίζουν
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 26.02.26, 18:44
Volvo EX30: Οι αναβαθμίσεις που αλλάζουν επίπεδο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για το προσεχές έτος μοντέλου (model year), οι πελάτες του Volvo EX30 θα έχουν στη διάθεσή τους νέα εισαγωγικά συστήματα κίνησης, αναβαθμισμένο εσωτερικό design και διευρυμένη προσφορά στην έκδοση Black Edition. Το EX30 θα είναι επίσης διαθέσιμο με λειτουργικότητα Vehicle-to-Load (V2L), που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να λειτουργεί ως powerbank και να παρέχει ενέργεια σε άλλες συσκευές και μηχανήματα. Επιπλέον, οι προσεχείς ενημερώσεις λογισμικού θα προσφέρουν μία πιο διαισθητική εμπειρία χρήστη. Πολλές από τις λειτουργίες θα διατεθούν επίσης σε όσους ήδη οδηγούν ένα EX30, δωρεάν, μέσω ασύρματων (over-the-air) ενημερώσεων λογισμικού. 

Volvo EX30: Οι αναβαθμίσεις που αλλάζουν επίπεδο

Το εσωτερικό Harvest προσφέρει ατμόσφαιρα θερμών τόνων, εμπνευσμένη από το καλοκαιρινό σούρουπο της Σκανδιναβίας. Περιλαμβάνει ανοιχτόχρωμη υφαντή επένδυση από ανακυκλωμένο ύφασμα και επένδυση Nordico, κατασκευασμένη από ανακυκλωμένο υλικό όπως μπουκάλια PET, η οποία δημιουργεί ελαφρά αντίθεση, κομψό σκουρόχρωμο διάκοσμο από λινάρι, καθώς και μαύρη οροφή, για σύγχρονη, φυσική αίσθηση. Το εσωτερικό Black έχει απόχρωση σε βαθύ μαύρο, απαλή επένδυση Nordico με ραφές που δημιουργούν ελαφρά αντίθεση και φυσικό, σκούρο διάκοσμο από λινάρι, για διαχρονική εμφάνιση. Το EX30 Black Edition είναι τώρα διαθέσιμο με το νέο εσωτερικό Black. Επιπλέον, διατίθενται τρία εξωτερικά χρώματα: Onyx Black, Vapour Grey και Crystal White.   

Μία νέα ενημέρωση στην εμπειρία χρήστη (UX) βελτιώνει την πρόσβαση στα χειριστήρια που είναι πιο σημαντικά για εσάς. Το συνολικά ανασχεδιασμένο σύστημα ρυθμίσεων και χειριστηρίων φέρνει τα κατάλληλα χειριστήρια πιο κοντά στα χέρια του χρήστη, καθώς και μία παραμετροποιήσιμη γραμμή περιεχομένου που χρησιμοποιεί τον χώρο για συναφείς ενέργειες ή για τις ενέργειες που είναι πιο σημαντικές για εσάς. 

Volvo EX30: Οι αναβαθμίσεις που αλλάζουν επίπεδο

Επιπλέον, το Volvo EX30 διαθέτει προετοιμασία hardware για να προσφέρει Vehicle-to-Load, μία τεχνολογία που επιτρέπει στους πελάτες να αποθηκεύουν ενέργεια στην μπαταρία του ηλεκτρικού τους Volvo και να τη χρησιμοποιούν αργότερα. Αυτή η λειτουργία (V2L), διαθέσιμη αρχικά σε επιλεγμένες αγορές, μπορεί να μετατρέπει το EX30 σε powerbank για τη φόρτιση άλλων ηλεκτρικών συσκευών, όπως ένα ηλεκτρικό ποδήλατο ή ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ήχου και εξοπλισμό κάμπινγκ. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας προσαρμογέας που συνδέει το αυτοκίνητό σας με τη συσκευή.  

Η προσθήκη του V2L και η νέα εμπειρία χρήστη (UX) έχουν προγραμματιστεί για διάθεση μέσω ασύρματων (over-the-air) ενημερώσεων λογισμικού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε νέους και υφισταμένους πελάτες του EX30.  

Το Volvo EX30 εξοπλίζεται με ένα νέο σύστημα κίνησης που προσφέρει ισχύ 110kW (150PS), με μπαταρία 51kWh και αυτονομία 339 χλμ - ιδανική εισαγωγική επιλογή για όποιον χρειάζεται μία premium ηλεκτρική εμπειρία στις καθημερινές του μετακινήσεις. Εναλλακτικά, όσοι απολαμβάνουν μεγαλύτερες διαδρομές μπορούν να κάνουν αναβάθμιση σε μια μεγαλύτερη μπαταρία 69kWh, για αυτονομία έως 476 χλμ. Μαζί με τις υφιστάμενες επιλογές στα συστήματα κίνησης, αυτές οι αναβαθμίσεις προσφέρουν τώρα στους πελάτες ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία να επιλέξουν τη διάταξη που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους. 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VOLVO
 |
VOLVO EX30
 |
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top