Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιά στο υπόγειο «θαύμα» της Κρακοβίας

Δείτε φωτογραφίες από το ταξίδι της διευθύντριας ειδήσεων του Star

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
To story της Μάρας Ζαχαρέα, που τη δείχνει να περπατά στις στοές αλατιού στην Κρακοβία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάρα Ζαχαρέα επισκέφτηκε την Κρακοβία με τον σύζυγό της, Θοδωρή Ρουσόπουλο.
  • Εξερεύνησαν το ορυχείο αλατιού στη Βιελίτσκα, που είναι Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO.
  • Η Ζαχαρέα μοιράστηκε στιγμές από την επίσκεψή τους στα social media.
  • Το ορυχείο λειτουργεί πάνω από 700 χρόνια και περιλαμβάνει αγάλματα και εκκλησίες φτιαγμένα από αλάτι.
  • Πρόσφατα, η Ζαχαρέα είχε ταξιδέψει και στην Ιταλία και την Ολλανδία.

Η Μάρα Ζαχαρέα, η οποία δεν κρύβει την αγάπη της για τα ταξίδια, ταξίδεψε αυτή τη φορά στην Πολωνία και συγκεκριμένα την Κρακοβία, όπου επισκέφτηκε, μεταξύ άλλων, με το σύζυγό της, Θοδωρή Ρουσόπουλο, το ορυχείο αλατιού στη Βιελίτσκα.

Στα αμπέλια της Τοσκάνης η Μάρα Ζαχαρέα και ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος

Η διευθύντρια ειδήσεων και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, μοιράστηκε με τους followers της στα social media, αυτές τις ξεχωριστές στιγμές.

Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσή της η Μάρα Ζαχαρέα: «Ένα υπόγειο θαύμα στην Κρακοβία. Το ορυχείο αλατιού στην Wieliczka. Όλα όσα βλέπετε αγάλματα, εκκλησίες, τοίχοι, πατώματα, ακόμα και οι πολυέλαιοι είναι φτιαγμένα από αλάτι. Λειτουργεί πάνω από 700 χρόνια και είναι πια μουσείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco».

 

 

Eνώ ανέβασε και story, στο οποίο τη δείχνει να περπατά στις εκπληκτικές στοές του αλατωρυχείου στην Κρακοβία, οι οποίες είναι φτιαγμένες εξ ολοκλήρου από αλάτι.

Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Μάρα Ζαχαρέα από το ταξίδι της στην Κρακοβία:

Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιά στο υπόγειο «θαύμα» της Κρακοβίας

Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιά στο υπόγειο «θαύμα» της Κρακοβίας

Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιά στο υπόγειο «θαύμα» της Κρακοβίας

Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιά στο υπόγειο «θαύμα» της Κρακοβίας

Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιά στο υπόγειο «θαύμα» της Κρακοβίας

Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιά στο υπόγειο «θαύμα» της Κρακοβίας

Φωτογραφίες: Instagram.com

 H Mάρα Ζαχαρέα, η οποία αγαπά τα ταξίδια, πρόσφατα ταξίδεψε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην Τοσκάνη, όπου μοιράστηκε όμορφες στιγμές με τους ακόλουθούς της στο Instagram:

 

 

Ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο, η διευθύντρια ειδήσεων και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star βρέθηκε και στην Ολλανδία και συγκεριμένα στο Ρότερνταμ:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mara Zacharea (@marazaharea)

 

