Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιά στο υπόγειο «θαύμα» της Κρακοβίας

To story της Μάρας Ζαχαρέα, που τη δείχνει να περπατά στις στοές αλατιού στην Κρακοβία

Η Μάρα Ζαχαρέα, η οποία δεν κρύβει την αγάπη της για τα ταξίδια, ταξίδεψε αυτή τη φορά στην Πολωνία και συγκεκριμένα την Κρακοβία, όπου επισκέφτηκε, μεταξύ άλλων, με το σύζυγό της, Θοδωρή Ρουσόπουλο, το ορυχείο αλατιού στη Βιελίτσκα.

Η διευθύντρια ειδήσεων και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, μοιράστηκε με τους followers της στα social media, αυτές τις ξεχωριστές στιγμές.

Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσή της η Μάρα Ζαχαρέα: «Ένα υπόγειο θαύμα στην Κρακοβία. Το ορυχείο αλατιού στην Wieliczka. Όλα όσα βλέπετε αγάλματα, εκκλησίες, τοίχοι, πατώματα, ακόμα και οι πολυέλαιοι είναι φτιαγμένα από αλάτι. Λειτουργεί πάνω από 700 χρόνια και είναι πια μουσείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco».

Eνώ ανέβασε και story, στο οποίο τη δείχνει να περπατά στις εκπληκτικές στοές του αλατωρυχείου στην Κρακοβία, οι οποίες είναι φτιαγμένες εξ ολοκλήρου από αλάτι.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Μάρα Ζαχαρέα από το ταξίδι της στην Κρακοβία:

Φωτογραφίες: Instagram.com

H Mάρα Ζαχαρέα, η οποία αγαπά τα ταξίδια, πρόσφατα ταξίδεψε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην Τοσκάνη, όπου μοιράστηκε όμορφες στιγμές με τους ακόλουθούς της στο Instagram:

Ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο, η διευθύντρια ειδήσεων και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star βρέθηκε και στην Ολλανδία και συγκεριμένα στο Ρότερνταμ: