Καρυστιανού: Το συγκλονιστικό βίντεο για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη

Το μήνυμα του πατέρα του Γεράσιμου, μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού

Ελλαδα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Καρυστιανού δημοσίευσε συγκλονιστικό βίντεο για την τρίτη επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη, περιλαμβάνοντας εκκλήσεις από τους επιβάτες.
  • Το βίντεο τονίζει ότι τα 57 θύματα ήταν πρόσωπα με ζωή και οικογένειες, ζητώντας δικαιοσύνη και λογοδοσία.
  • Ο πατέρας του Γεράσιμου, μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού, περιγράφει τον καθημερινό του αγώνα και τον πόνο της οικογένειας.
  • Η ανακοίνωση του πατέρα αναφέρεται στην ανοιχτή πληγή της τραγωδίας και την ελπίδα για την ανάρρωση του Γεράσιμου.
  • Στις 28 Φεβρουαρίου προγραμματίζεται συγκέντρωση για να τιμηθούν οι μνήμες των θυμάτων και να απαιτηθεί δικαιοσύνη.

Με ένα συγκλονιστικό βίντεο που δημοσίευσε στους λογαριασμούς της στα social media, η Μαρία Καρυστιανού μοιράστηκε οπτικοακουστικό υλικό από την τραγωδία των Τεμπών που συγκλονίζει ακόμη και σήμερα - τρία χρόνια μετά - ολόκληρη τη χώρα. 

Η μητέρα της Μάρθης, ενός εκ των 57 νεκρών της σιδηροδρομικής τραγωδίας, συμπεριέλαβε στο βίντεο τις εκκλήσεις για βοήθεια από τους παγιδευμένους στο τρένο επιβάτες. Όσα ακούγονται είναι ανατριχιαστικά. 

Η Χίος φέρνει οριστικό διαζύγιο της Καρυστιανού με την Αριστερά

Το βίντεο της Μαρίας Καρυστιανού 

Στο βίντεο που κοινοποίησε στα social media η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει:

«Για κάποιους ήταν δυστύχημα, για εμάς ένα διαχρονικό έγκλημα που πάγωσε τον χρόνο. Τα 57 θύματα δεν ήταν απλοί αριθμοί ήταν πρόσωπα με ζωή, με όνειρα, με οικογένειες. Μια ολόκληρη γενιά που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της. Η μνήμη δεν κρατιέται ζωντανή μόνο μέσα από τις συγκεντρώσεις, αλλά από την ευθύνη όλων μας που εδώ και τρία χρόνια ζητά απαντήσεις. Δεν ζητάμε εκδίκηση, διψάμε για δικαιοσύνη.

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου κατεβαίνουμε ξανά στο δρόμο για να ενώσουμε τις φωνές μας, τις μνήμες μας, να απαιτήσουμε λογοδοσία, για τα παιδιά μας που χάθηκαν, για τις 57 ψυχές που ζητούν δικαίωση κι αλήθεια, για να μην συμβεί ποτέ ξανά, για την καλύτερη Ελλάδα που άξιζε στους 57, που αξίζει σε όλους μας.

Γιατί όταν ένα κράτος φροντίζει να ξεχνάμε, εμείς οι πολίτες οφείλουμε να θυμόμαστε».

Τρία χρόνια από τα Τέμπη: «Τα παιδιά ούρλιαζαν, ήξεραν ότι πεθαίνουν»

Τέμπη: Το μήνυμα του πατέρα του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού 

Το μήνυμά του για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στέλνει ο πατέρας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού του μοιραίου Intercity. 

Το μήνυμα μετέφερε στα ΜΜΕ ο δικηγόρος της οικογένειας, κ. Λουκάς Αποστολίδης. 

«Ο Γεράσιμος βιώνει και αντέχει το δικό του Γολγοθά. Τρία χρόνια η καρδιά του χτυπά δυνατά. Καθημερινός Γολγοθάς τόσο  για το υπέροχο ηρωικό αυτό παλικάρι, όσο και για όλη μας την οικογένεια, που προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο ,να παραμείνει όρθια, δυνατή αλλά και αντάξια των δυσκολιών και του ανείπωτου, ατελείωτου, ανελέητου πόνου, (σωματικού  και ψυχικού).

Ως συνήγορος του πατέρα του Γεράσιμου, σας κοινοποιώ τη δήλωσή του,  εν όψη της 3ης θλιβερής επετείου. 

Πέρασαν τρία χρόνια. Η πληγή παραμένει ανοιχτή κι αιμορραγούσα. Η τραγωδία στα Τεμπη μας νουθετεί. Η ζωή κάθε ανθρώπου δεν έχει ανταλλακτική αξία. Ο πόνος   δεν έχει τέλος.

 Τρία ολόκληρα χρόνια ο Γεράσιμος, σε άνιση μάχη, αγωνίζεται για τη ζωή του.

Τρία ολόκληρα μαρτυρικά χρόνια εξελίσσεται, ένα ατελείωτο ταξίδι σε νοσοκομεία Ελλάδας, Ευρώπης και Αμερικής…με μόνη συνοδεία την ελπίδα για  ένα ακόμα θαύμα  της Παναγίας . 

Ένας Λεβέντης  που σε κάθε στιγμή της ζωής του αγωνιζόταν και  αυτό συνεχίζει να κάνει και τώρα . Είναι τρομερά  δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος τον αγώνα του και αδύνατο να τον περιγράψει. 

 Σύσσωμο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται νυχθημερόν στο προσκεφάλι του. 

ΕΥΧΟΜΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ Η ΣΚΕΨΗ ΟΛΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ….

ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ….. 

ΙΣΩΣ    ΕΙΣΑΚΟΥΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ….ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΙΚΟ  ΚΡΕΒΑΤΙ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ…..

ΙΣΩΣ Ο ΗΧΟΣ ,Η ΦΩΝΗ  ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΑ  ΦΩΤΙΣΕΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΙ  ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΤΗ ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ…

ΙΣΩΣ ΙΣΩΣ ΙΣΩΣ…….

Καλή Σαρακοστή

και η Ανάσταση του Κυρίου

ας φέρει και την Ανάσταση του Γεράσιμου

Διονύσιος Γεωργ. Γεωργιάδης»

