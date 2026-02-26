Renault Symbioz full hybrid E-Tech 160 : Η τιμή στην Ελλάδα

Τοποθετημένο μεταξύ του Captur και του Austral, το Renault Symbioz ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο την παρουσία της Renault στην κατηγορία C. Με δεδομένη την τεχνογνωσία της στα ηλεκτρικά οχήματα, η Renault προχώρησε το 2021 στην εξέλιξη του καινοτόμου υβριδικού συστήματος κίνησης full hybrid E-Tech. Πάνω από 150 πατέντες έχουν κατατεθεί για αυτήν την τεχνολογία, η οποία εκμεταλλεύεται πλήρως την τεχνογνωσία της Renault στη Formula 1, ιδιαίτερα στην ανάκτηση ενέργειας, υπερκαλύπτοντας ήδη τα υψηλά standards απόδοσης και οικονομίας, σε πολλά μοντέλα γκάμας, από το Clio έως το Rafale.

Με τη χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ να αγγίζει τα 624 λίτρα – μοναδική τιμή για αυτοκίνητο αυτού του μεγέθους – και με δυνατότητες αρθρωτής διαμόρφωσης του εσωτερικού χάρη στο συρόμενο πίσω κάθισμα, που αναδιπλώνεται δημιουργώντας ένα εντελώς επίπεδο δάπεδο φόρτωσης, το Renault Symbioz βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία μοντέλα της κατηγορίας του. Με μήκος μόλις 4,41 μέτρα, το νέο μοντέλο ολοκληρώνει τη γκάμα full hybrid E-Tech που περιλαμβάνει ήδη τα Arkana (4,57 μέτρα) και Austral (4,51 μέτρα).

Περισσότερη ισχύς και full hybrid επιδόσεις

Η σειριακή-παράλληλη αρχιτεκτονική λειτουργίας του νέου υβριδικού κινητήριου συνόλου, συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν ηλεκτροκινητήρα 36kW και έναν κινητήρα υψηλής τάσης HSG 15kW) με έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρου ισχύος 80kW ή 109hp (69Kw και 94hp για τον προηγούμενο κινητήρα), αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων πολλαπλών λειτουργιών χωρίς συμπλέκτη και μπαταρία 1,4kWh. Το νέο σύστημα άμεσου ψεκασμού του κινητήρα εξασφαλίζει ακρίβεια και βελτιστοποιημένη εξαέρωση του καυσίμου, για πιο αποτελεσματική καύση. Αυτό βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα, μειώνει τις εκπομπές ρύπων και συμβάλλει στη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.

Η ροπή είναι 25% υψηλότερη - 172Nm για τον κινητήρα εσωτερικής καύσεως (+22Nm). Αυτό σημαίνει ότι είναι διαθέσιμη σε χαμηλότερες στροφές (περίπου 2.000σ.α.λ.), για καλύτερες επιδόσεις και απόκριση, ιδιαίτερα κατά την επιτάχυνση ή όταν χρειάζεται άμεση αύξηση της ταχύτητας σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Παράλληλα, η επιτάχυνση είναι πιο δυναμική, με το Symbioz να ολοκληρώνει το 0 - 100km/h σε μόλις 9,1 δευτερόλεπτα (έναντι 10,6δλ.).

Η κατανάλωση καυσίμου παρουσιάζεται και αυτή βελτιωμένη χάρη στη λειτουργία αναγεννητικής πέδησης, σε συνδυασμό με την μεγάλη ικανότητα αυτοφόρτισης της μπαταρίας 1,4 kWh (230V), και την αποδοτικότητα του συστήματος E-Tech.

Το νέο full hybrid E-Tech κινητήριο σύνολο, καταναλώνει μόλις 4,3λίτρα/100 χλμ (από 4,7), ενώ οι εκπομπές CO2 περιορίζονται σε μόλις 100g/km. Το νέο υβριδικό κινητήριο σύνολο διαθέτει, πλέον, μπαταρία 1,4kWh (από 1,2kWh). Η αυξημένη χωρητικότητα της μπαταρίας αυξάνει την αυτονομία του οχήματος ως αμιγώς ηλεκτροκίνητο, βελτιστοποιώντας την οικονομία καυσίμου και παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία κατά την οδήγηση σε αστικές διαδρομές.

Το Renault Symbioz με τον νέο full hybrid Ε-Tech 160 κινητήρα κοστίζει είναι διαθέσιμο με τιμή εκκίνησης από €27.900, ενώ πλαισιώνεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.