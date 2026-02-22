Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος

«Love is in the hair!», έγραψε η διάσημη μαμά του

Μαμά και γιος στην κουζίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Βανδή δημοσίευσε φωτογραφίες του γιου της, Γιώργου Νικολαΐδη, με νέο τολμηρό κούρεμα που σχηματίζει καρδιές.
  • Η ανάρτηση συνοδεύεται από τη φράση "Love is in the hair!!!", εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της.
  • Ο Γιώργος, 18 ετών, σπουδάζει μαγειρική και εργάζεται σε ιταλικό εστιατόριο.
  • Η δημοσίευση συγκέντρωσε χιλιάδες θετικά σχόλια για το ευφάνταστο στυλ του.
  • Ο Γιώργος προτιμά να κρατά χαμηλό προφίλ, σε αντίθεση με την αδελφή του, Μελίνα.

Τα βλέμματα των διαδικτυακών της φίλων τράβηξε η Δέσποινα Βανδή με μια τρυφερή ανάρτηση αφιερωμένη στον γιο της, Γιώργος Νικολαΐδης. Η αγαπημένη τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες που αποκαλύπτουν το νέο, άκρως πρωτότυπο κούρεμα του γιου της, το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο.

Δέσποινα Βανδή: «Πρώτη φορά το ακούω παιδιά»

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Νικολαΐδης επέλεξε ένα τολμηρό hair design, σχηματίζοντας καρδιές στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Με φόντο χαλαρές στιγμές στο σπίτι, οι εικόνες αναδεικνύουν το ιδιαίτερο σχέδιο, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα αγάπης.

Η Δέσποινα Βανδή συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση «Love is in the hair!!!», δείχνοντας τον ενθουσιασμό και την περηφάνια της.

Γιώργος Νικολαΐδης: Το ιδιαίτερο κούρεμα και οι σπουδές στη μαγειρική

Το ξεχωριστό αυτό look φαίνεται πως δημιουργήθηκε από επαγγελματία hairstylist, με προσεγμένο ξύρισμα που σχηματίζει συμμετρικές καρδιές, χαρίζοντας ένα μοντέρνο και νεανικό αποτέλεσμα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να σχολιάσουν θετικά, κάνοντας λόγο για ένα ευφάνταστο και χαριτωμένο στυλ.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις, με τους followers να σχολιάζουν πως το ιδιαίτερο κούρεμα αποπνέει φρεσκάδα, δημιουργικότητα και… πολλή αγάπη. Ένα είναι σίγουρο: το «love look» του Γιώργου Νικολαΐδη κατάφερε να κλέψει την παράσταση!

O...σεφ Γιώργος Νικολαϊδης

Ο Γιώργος Νικολαΐδης έγινε 18 χρόνων τον περασμένο Αύγουστο και δεν αγαπά ιδιαίτερα τα φώτα της δημοσιότητας. Σε αντίθεση με την αδελφή του, Μελίνα Νικολαΐδη, κρατά ένα πιο χαμηλό προφίλ, ενώ ο λογαριασμός του στο Instagram είναι ιδιωτικός.

 Αυτός είναι και ο λόγος που σπάνια κυκλοφορούν φωτογραφίες του.

Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»

Ο γιος της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη από μικρή ηλικία ανακάλυψε αυτό που τον γεμίζει και με το οποίο θέλει να ασχοληθεί.

Πλέον σπουδάζει σε σχολή μαγειρικής, ακολουθώντας το πάθος του για τη γαστρονομία, ενώ παράλληλα έχει αρχίσει να εργάζεται σε ιταλικό εστιατόριο, κάνοντας τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στον χώρο της εστίασης.

Παρότι επιλέγει να μένει μακριά από τα φώτα, κάθε δημόσια εμφάνισή του  ακόμη και μέσα από ένα ιδιαίτερο κούρεμα καταφέρνει να τραβά το ενδιαφέρον, αποδεικνύοντας πως η δημιουργικότητα και η αγάπη βρίσκονται… παντού, ακόμα και στα μαλλιά!

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
