Δέσποινα Βανδή: «Πρώτη φορά το ακούω παιδιά»

Απαντά πρώτη φορά για το δημοσίευμα περί παρουσίασης του YFSF

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φήμες θέλουν τη Δέσποινα Βανδή να παρουσιάζει το Your Face Sound Familiar, αλλά η ίδια δηλώνει ότι το ακούει πρώτη φορά.
  • Η Δέσποινα δεν θα συμμετάσχει φέτος στο J2US λόγω προγραμματικών συγκρούσεων με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
  • Ο Νίκος Κοκλώνης επιβεβαίωσε ότι οι κριτές του J2US θα είναι οι ίδιοι και δεν θα είναι η Δέσποινα.
  • Η Δέσποινα Βανδή και ο Νίκος Κοκλώνης έχουν περάσει πολλές καταστάσεις μαζί, αλλά δεν υπάρχει ρήξη μεταξύ τους.

Έντονες είναι οι φήμες το τελευταίο διάστημα, οι οποίες θέλουν τη Δέσποινα Βανδή να παρουσιάζει το Your Face Sound Familiar.

Την τραγουδίστρια συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. 

Μάλιστα, η ίδια όταν είδε τα τηλεοπτικά συνεργεία, είπε: «Τι έγινε πάλι;».

Σίσσυ Χρηστίδου: Στη θέση της Δέσποινας Βανδή ως guest κριτής στο J2US

Στη συνέχεια, οι ρεπόρτερ την ενημέρωσαν για τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν και τη θέλουν να παρουσιάζει το YFSF, με την ίδια να απαντά: «Αλήθεια; Και εγώ πρώτη φορά το ακούω παιδιά».

Σε ερώτηση για το αν θέλει να επιστρέψει τηλεοπτικά, η Δέσποινα Βανδή σημείωσε: «Παιδιά δεν θα ήθελα να απαντήσω σε κάτι άλλο».
Η Δέσποινα Βανδή ούτε στο J2US είναι φέτος αφού όπως δήλωσε ο Νίκος Κοκλώνης δεν βόλεψαν τα προγράμματα, λόγω του ότι η τραγουδίστρια εμφανίζεται με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Όπως δήλωσε στην Ελένη Παπαδόγια για το Πρωινό ΑΝΤ1 ο παρουσιαστής του J2US, το οποίο κάνει πρεμιέρα σε λίγες εβδομάδες: «Επιστρέφουμε με το J2US. Οι κριτές θα είναι οι ίδιοι, μπορώ να το ανακοινώσω. Θα ήθελα ως κριτές την Άννα Βίσση και τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Δε θα είναι η Δέσποινα Βανδή. Θα δούμε έκπληξη εκεί. Την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς η Δέσποινα τραγουδάει και σε αυτό το Just, επειδή θα είμαστε στον αέρα από τις 8 έως τις 2 το πρωί, όπως πάντα, η Δέσποινα πρέπει να φεύγει στις 23:00. Οπότε 20:00 με 23:00, χωρίς κριτή μετά, είναι πρόβλημα».

Ενώ όσον αφορά στο πρόγραμμα του μουσικού σόου, συμπλήρωσε ότι: «Ξέρετε, αποφασίστηκε τελευταία στιγμή και είχανε φτιάξει τα προγράμματά τους. Εγώ θα ήθελα και τη Δέσποινα στο J2US, αλλά δυστυχώς, έτσι όπως είναι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό θα πηγαίνουμε μετά να διασκεδάζουμε εκεί».

Να σημειώσουμε ότι λίγες ημέρες πριν και συγκεκριμένα στις 14 Ιανουαρίου, ο Νίκος Κοκλώνης δήλωσε στην ίδια εκπομπή για τη Δέσποινα Βανδή τα εξής: «Είναι δυνατόν να έχω ρήξη με τη Δέσποινα; Στις οικογένειες συμβαίνουν όλα. Έχουμε περάσει πάρα πολλά. Οι εποχές, άλλωστε, που ήμασταν με τη Δέσποινα από πριν έως τώρα σε διάφορες καταστάσεις…».

 

