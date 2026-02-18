Σαρώνει η κακοκαιρία τη χώρα – Πλημμύρισε η Πάρος, προβλήματα στην Ήπειρο

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία, η οποία σφυροκοπά από τη χώρα. Τα σοβαρότερα εντοπίζονται στην Ήπειρο, στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Πάρο.

Θυελλώδεις άνεμοι στη Θεσσαλονίκη προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα. Η πυροσβεστική δέχθηκε πάνω από 80 κλήσεις για πτώσεις δέντρων και για βαριά αντικείμενα που εκσφενδονίστηκαν στους δρόμους και διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Στον Εύοσμο κατέρρευσε η σκεπή parking πάνω σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο, ενώ στους Νέους Επιβάτες και στην Αγία Τριάδα η θάλασσα βγήκε στον δρόμο.

Λόγω των ανέμων ακυρώθηκαν για λόγους ασφαλείας οι βραδινές πτήσεις από το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Διακοπές ρεύματος προκλήθηκαν σε περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, όπως στο Μελισσοχώρι, στα Πεύκα, στη Θέρμη κ.α.

Κακοκαιρία: Υπερχείλισαν ποτάμια στην Ήπειρο

Στην Ήπειρο οι καταρρακτώδεις βροχές είχαν σαν αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν ποτάμια και να πλημμυρίσουν παραποτάμιες περιοχές, με χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Τρίτης, υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς, και ο Δήμος Φιλιατών εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση προς ενημέρωση των πολιτών για την κατάσταση. Για τον λόγο αυτόν, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο 8ο - 11ο χλμ. στην επαρχιακή οδό Νεράιδας - Σαγιάδας.

Παρόμοιες εικόνες καταγράφηκαν στα Σύβοτα, όπου η φουρτουνιασμένη θάλασσα «βγήκε στη στεριά», πλημμυρίζοντας την κεντρική πλατεία και τμήματα του παραλιακού μετώπου.

Στους Νομούς Πρέβεζας και Άρτας επίσης χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών θάφτηκαν στα νερά. Στην Πρέβεζα υπερχείλισε σε πολλά σημεία, ο ποταμός Λούρος και στα χωριά Πέτρα, Στρογγυλή και Βίγλα πλημμύρισαν χωράφια και κτηνοτροφικές μονάδες.

Πλημμύρισε ξανά ο παράπλευρος δρόμος της Εγνατίας στην Παμβώτιδα

Στον κάμπο της Άρτας, από την συνεχιζόμενη έντονη βροχή, έχουν πλημμυρίσει χωράφια στην περιοχή Νεοχωρίου.

Στα Ιωάννινα, έκλεισε ο παράπλευρος δρόμος της Εγνατίας Οδού στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία από το Κουτσελιό προς το Δροσοχώρι.

Κακοκαιρία: Καθιζήσεις στην Κοζάνη

Καθίζηση προκλήθηκε στον δρόμο έξω από το Τριγωνικό Σερβίων, στο 2ο χιλιόμετρο του οδικού δικτύου «Διασταύρωση της εθνικής οδού Κοζάνης –Λάρισας, -Τριγωνικό – Ρύμνιο».

Στο σημείο τοποθετήθηκε η απαραίτητη σήμανση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, έτσι ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και με μειωμένη ταχύτητα.

Κακοκαιρία: Κατολισθήσεις σε Καλαμάτα και Ηλεία

Στην Αλαγονία του Δήμου Καλαμάτας εκκενώθηκαν οι οικισμοί του Μαχαλά και της Πάνω Μεριάς, λόγω κατολισθήσεων και καθιζήσεων.

Εκτεταμένες είναι οι ζημιές σε ολόκληρο το επαρχιακό δίκτυο, σε όλους τους δρόμους που συνδέουν τα χωριά του Ταϋγέτου.

Στο Κατάκολο βράχος 40 τόνων που αποκολλήθηκε από το βουνό συγκρατείται από συρματόσχοινα προκειμένου να μην κατρακυλήσει στην πλαγιά και να φτάσει μέχρι την προκυμαία.

Σοβαρός κίνδυνος υπάρχει για περίπου 10 σπίτια που βρίσκονται από κάτω και εκκενώθηκαν προληπτικά. Κλειστός είναι και ο κεντρικός δρόμος για το λιμεναρχείο.

Στο Μαζαράκι Πηνείας, το χωριό αποκόπηκε από κάθε πλευρά λόγω κατολίσθησης με αποτέλεσμα οι περίπου 150 κάτοικοι να είναι αποκλεισμένοι.

Συνεργείο ολοκλήρωσε τις εργασίες ενός πρόχειρου ανοίγματος της μιας εισόδου μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα.

Κακοκαιρία: Διακοπές ρεύματος στο Ιόνιο

Άνεμοι εντάσεως 110 χιλιομέτρων την ώρα έπνεαν στους Παξούς, ενώ στην Κέρκυρα όπου ήδη είναι τεράστιες οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο, πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν ξανά σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Κακοκαιρία: Πλημμύρισε η Πάρος

Πλημμύρες σημειώθηκαν και στην Πάρο, με τη θάλασσα να φουσκώνει και βγαίνει στη στεριά, καλύπτοντας τον παραλιακό δρόμο στην Παροικιά.

Προβλήματα σημειώθηκαν και στην Τήνο, κυρίως σε παράκτιες περιοχές, όπως ο Άγιος Φωκάς, τα Κιόνα και το Σκυλαντάρ, όπου οι ισχυροί νοτιάδες και τα κύματα προκάλεσαν φθορές στο οδικό δίκτυο.

Κακοκαιρία: Πτώσεις δέντρων και δεμένα πλοία στην Κρήτη

Οι ισχυροί που πνέουν στην Κρήτη έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα με δέντρα να έχουν πέσει σε Χανιά, Αγία Γαλήνη, Ηράκλειο αλλά και Λασίθι.

Δεμένα παρέμεναν χθες τα πλοία στα λιμάνια της Κρήτης εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στο Κρητικό Πέλαγος και το Αιγαίο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμεναρχείου Ηρακλείου, τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα έως τις 12 το μεσημέρι, οπότε και αναμένεται να αρθεί το απαγορευτικό.

Την ίδια ώρα, στο λιμάνι της Σούδας τα πλοία της γραμμής δεν αναχώρησαν εξαιτίας του ότι έχει τεθεί σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου.