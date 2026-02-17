Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: «Καλέ! Τι πάθαμε το βράδυ; Τι ήταν αυτό;

Η περιπετειώδης νύχτα και οι... υπογλυκαιμίες του Ετεοκλής

Ακούστε το άρθρο
Με τραγούδι και χορό «εισέβαλαν» στο πλατό του Breakfast@Star σήμερα το πρωί (17/2) η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου.

Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: Το τσίκνισαν με σουβλάκια και καγκέλια

Οι παρουσιαστές της πρωινής εκπομπής του Star αποκάλυψαν το ανήσυχο βράδυ που πέρασαν εξαιτίας του σεισμού 4,5 Ρίχτερ στην Αρκαδία, ο οποίος έγινε αισθητός στην Αττική.

Ατύχημα για την Ελένη Χατζίδου μέσα στο Σαββατοκύριακο

Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: Το ανήσυχο βράδυ λόγω του σεισμού

Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: Το ανήσυχο βράδυ λόγω του σεισμού

Όπως αποκάλυψε το ζευγάρι, αντιλήφθηκε το ταρακούνημα από το… παπαγαλάκι του, το οποίο πήγαινε πάνω-κάτω.

«Καλέ! Τι πάθαμε το βράδυ; Τι ήταν αυτό; Πήγαινε έλα πήγαινε το σεισμό... Εντάξει ξέρω ότι κάποιοι τρομάξατε πολύ. Μία η ώρα και, ξημερώματα», δήλωσε η Ελένη Χατζίδου.

«Είναι μία, μία παρά πέντε και βλέπω τον παπαγάλο να πηγαίνει έτσι μέσα στο κλουβί. Και λέω τι έγινε; Και έτσι ξύπνησα ρε, κατάλαβα ότι κουνιόμαστε όντως», εξομολογήθηκε ο Ετεοκλής Παύλου.

«Είδες πώς το νιώθουνε... 4,5 Ρίχτερ στην Αρκαδία, έγινε αισθητός εδώ στην, στην Αττική έτσι γενικά, αλλά ήταν επιφανειακός, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», πρόσθεσε η Ελένη Χατζίδου.

Ο σεισμός έφερε λιγούρες στον Ετεοκλή, ο οποίος είπε με ειλικρίνεια: «Και μιας που σηκώθηκα το βράδυ εγώ, έφαγα και ένα γλυκάκι. Τέλος πάντων, δικά μου αυτά, δικά μου θέματα, δεν φταίω εγώ».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

 

ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
 |
ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
