Το χορευτικό της Σταματίνας Τσιμτσιλή και της Τίνας Μεσσαροπούλου στους ρυθμούς του Ferto/ βίντεο Happy Day
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ferto έχει γίνει το νέο μουσικό trend στην Ελλάδα μετά τη νίκη του Akyla στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026.
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η Τίνα Μεσσαροπούλου χόρεψαν το Ferto στον αέρα του Happy Day.
  • Η Τσιμτσιλή προκάλεσε τον Δημήτρη Παπανώτα να συμμετάσχει σε challenge χορού με το Ferto.
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παρουσίασε τη δική του εκδοχή του Ferto, μιμούμενος τον Akyla.
  • Ο Αρναούτογλου δημοσίευσε το βίντεο της παρουσίασής του στα social media, ευχόμενος καλή επιτυχία στον Akyla.

Το Ferto έχει γίνει το νέο μουσικό trend στη χώρα μας, μετά τη νίκη του Akyla στον εθνικό τελικό για τη Eurovision 2026. Mάλιστα, μετά τον Γρηγόρη Αρναούτογλου που επιχείρησε να μιμηθεί τη χορογραφία του, σήμερα τη δική της προσπάθεια έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή με την Τίνα Μεσσαροπούλου στον αέρα του Happy Day.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»

«Για σηκωθείτε! Ελάτε να σας δω ποιος θα κάνει καλύτερα τον Akyla από τον Γρηγόρη», είπε αρχικά η παρουσιάστρια, ζητώντας να παίξει το βίντεο με το Ferto από τον Αρναούτογλου, στη γιγαντοοθόνη. 

Η Τίνα Μεσσαροπούλου τη συνόδευσε, με τις δυο τους να αρχίζουν να χορεύουν στους ρυθμούς του Ferto.

Μετά τον Αρναούτογλου και η Τσιμτσιλή σε ρόλο... Akyla χορεύει Ferto

«Όταν συνέλθεις από τη γυμναστική, θα το κάνουμε challenge αυτό. Ποιος κάνει καλύτερα τον Akyla», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, απευθυνόμενη στον Δημήτρη Παπανώτα. «Θα μας φέρετε και κατάλληλα ρούχα», πρόσθεσε. 

O Γρηγόρης Αρναούτογλου παρουσίασε τη δική του εκδοχή του Ferto, φορώντας αντίστοιχο outftit με αυτό του Akyla, στην παρουσίαση των διαγωνιζόμενων τραγουδιών και καλλιτεχνών, πριν τους ημιτελικούς. 

Ο παρουσιαστής «τραγουδά», μιμούμενος τις κινήσεις του Akyla, έχοντας ένα μικρόφωνο να κρέμεται, ενώ το background είναι σε πορτοκαλί φόντο. «Kαλή επιτυχία Αkyla», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

