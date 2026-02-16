Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη

Το ξεκαρδιστικό βίντεο που είχαν ανεβάσει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 23:40 Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Στο θέατρο με την κορούλα τους!
16.02.26 , 23:40 Πάνος MasterChef: Οι 8 Μάγειρες Που Επέλεξε Για Την Ομαδική
16.02.26 , 23:20 MasterChef 2026: Αυτοί είναι οι δύο υποψήφιοι της κόκκινης μπριγάδας!
16.02.26 , 23:15 Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
16.02.26 , 23:10 MasterChef: Το πιάτο του εντυπωσίασε τους κριτές και κέρδισε τα 1.000€!
16.02.26 , 22:43 Αφρικανική Σκόνη Έπνιξε Την Κρήτη
16.02.26 , 22:14 Ιταλία: Βίντεο με την απόπειρα αρπαγής βρέφους σε σούπερ μάρκετ
16.02.26 , 22:10 MasterChef 2026: Το... διπλό ατύχημα της Μενεξιάς με την κατσαρόλα!
16.02.26 , 22:08 Akylas: Η σοκαριστική περιγραφή για την ομοφοβική επίθεση στη Θεσσαλονίκη
16.02.26 , 22:05 MasterChef: Η παρατήρηση του Λεωνίδα Κουτσόπουλου στον Χρήστο!
16.02.26 , 21:37 Διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Λέσβου Παρασκευαΐδης!
16.02.26 , 21:30 Επέστρεψε στο πλατό ο νικητής του MasterChef 9, Νέστορας Νέστορας
16.02.26 , 21:09 Ρόμπερτ Ντιβάλ: Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός στα 95 του χρόνια
16.02.26 , 21:07 Βιολάντα: Eυθύνες για τουλάχιστον άλλα 7 άτομα - Πιθανά νέα εντάλματα
16.02.26 , 21:00 LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος»
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Good Job Nicky: Τα προβλήματα ήχου και η συγκίνηση της Σοφίας Αλιμπέρτη
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Shopping therapy με την αδερφή της, Κατερίνα
Καλομοίρα: «Περίπου για τρία χρόνια έκλαιγα στην τουαλέτα μόνη μου»
Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Good Job Nicky: Οι δηλώσεις του μετά το τέλος του ελληνικού τελικού για τη Eurovision 2026/ βίντεο star.gr Άμπερ Ντόκου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Good Job Nicky κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026, με τον Akylas να είναι ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας.
  • Ο Νικόλας Βαρθακούρης (Good Job Nicky) ανέβασε βίντεο με τη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη, όπου της κάνει μαθήματα φωνητικής.
  • Το βίντεο, που δημοσιεύθηκε στο Instagram, δείχνει τη Σοφία Αλιμπέρτη να προσπαθεί να τραγουδήσει με χιούμορ και γέλια.
  • Η Σοφία Αλιμπέρτη, αν και έχει αποσυρθεί από τη δημοσιότητα, παραμένει ενεργή στα social media.

Ο Good Job Nicky δεν κατάφερε να γίνει ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision 2026, καθώς κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον Εθνικό Τελικό που έλαβε χώρα χθες, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Φετινός μας εκπρόσωπος αναδείχθηκε ο Akylas.

Όταν ο Good Job Nicky τραγούδησε Γιάννη Πάριο σε live του στη Χίο

Ο Good Job Nicky στον εθνικό τελικό για τη Eurovision 2026/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Good Job Nicky στον εθνικό τελικό για τη Eurovision 2026/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

O νεαρός καλλιτέχνης έχει ωστόσο μεγάλο κοινό και είναι εξαιρετικά δημοφιλής στη νέα γενιά που διασκεδάζει με τις επιτυχίες του. Πριν από λίγο καιρό, ο γιος του Γιάννη Πάριου, ανέβασε ένα βίντεο μαζί με τη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη όπου τον είδαμε να της κάνει μαθήματα φωνητικής.

Eurovision 2026: Η πρώτη ανάρτηση του Akyla μετά τη νίκη στον Εθνικό Τελικό

Μαμά και γιος κάθονταν στην κουζίνα του σπιτιού τους, με τον νεαρό τραγουδιστή να προσπαθεί να μάθει στη μητέρα του πώς να τραγουδάει. Η Σοφία Αλιμπέρτη και ο Good Job Nicky χάρισαν στιγμές γέλιου στους διαδικτυακούς τους φίλους στα social media, ανεβάζοντας το βίντεο στο Instagram. 

Good Job Nicky- Σοφία Αλιμπέρτη- Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης- Γιάννης Πάριος στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του Μιχαήλ Άγγελου, το 2022/ NDP

Good Job Nicky- Σοφία Αλιμπέρτη- Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης- Γιάννης Πάριος στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του Μιχαήλ Άγγελου, το 2022/ NDP

Στο βίντεο βλέπουμε τη Σοφία Αλιμπέρτη να προσπαθεί να ακολουθήσει τις νότες που της δίνει ο γιος της, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, όπως παραδέχεται και η ίδια γελώντας. Μαμά και γιος «λιώνουν» στα γέλια.

«Προσπαθεί απεγνωσμένα να με μάθει να τραγουδάω», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησης, με τα σχόλια και τα likes από τους followers να «πέφτουν βροχή».

Ο Good Job Nicky, κατά κόσμον Νικόλας Βαρθακούρης, είναι ο μικρότερος γιος που απέκτησαν η Σοφία Αλιμπέρτη και ο Γιάννης Πάριος. Αν και η Σοφία Αλιμπέρτη έχει αποσυρθεί εδώ και καιρό από τα φώτα της δημοσιότητας, διατηρεί την επαφή με τους θαυμαστές της μέσω των social media.

Δείτε το βίντεο με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον Good Job Nicky:

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ
 |
GOOD JOB NICKY
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top