Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη

Ο Good Job Nicky δεν κατάφερε να γίνει ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision 2026, καθώς κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον Εθνικό Τελικό που έλαβε χώρα χθες, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Φετινός μας εκπρόσωπος αναδείχθηκε ο Akylas.
Όταν ο Good Job Nicky τραγούδησε Γιάννη Πάριο σε live του στη Χίο
O νεαρός καλλιτέχνης έχει ωστόσο μεγάλο κοινό και είναι εξαιρετικά δημοφιλής στη νέα γενιά που διασκεδάζει με τις επιτυχίες του. Πριν από λίγο καιρό, ο γιος του Γιάννη Πάριου, ανέβασε ένα βίντεο μαζί με τη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη όπου τον είδαμε να της κάνει μαθήματα φωνητικής.
Eurovision 2026: Η πρώτη ανάρτηση του Akyla μετά τη νίκη στον Εθνικό Τελικό
Μαμά και γιος κάθονταν στην κουζίνα του σπιτιού τους, με τον νεαρό τραγουδιστή να προσπαθεί να μάθει στη μητέρα του πώς να τραγουδάει. Η Σοφία Αλιμπέρτη και ο Good Job Nicky χάρισαν στιγμές γέλιου στους διαδικτυακούς τους φίλους στα social media, ανεβάζοντας το βίντεο στο Instagram.
Στο βίντεο βλέπουμε τη Σοφία Αλιμπέρτη να προσπαθεί να ακολουθήσει τις νότες που της δίνει ο γιος της, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, όπως παραδέχεται και η ίδια γελώντας. Μαμά και γιος «λιώνουν» στα γέλια.
«Προσπαθεί απεγνωσμένα να με μάθει να τραγουδάω», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησης, με τα σχόλια και τα likes από τους followers να «πέφτουν βροχή».
Ο Good Job Nicky, κατά κόσμον Νικόλας Βαρθακούρης, είναι ο μικρότερος γιος που απέκτησαν η Σοφία Αλιμπέρτη και ο Γιάννης Πάριος. Αν και η Σοφία Αλιμπέρτη έχει αποσυρθεί εδώ και καιρό από τα φώτα της δημοσιότητας, διατηρεί την επαφή με τους θαυμαστές της μέσω των social media.
Δείτε το βίντεο με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον Good Job Nicky:
