Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη

Good Job Nicky: Οι δηλώσεις του μετά το τέλος του ελληνικού τελικού για τη Eurovision 2026/ βίντεο star.gr Άμπερ Ντόκου

Ο Good Job Nicky δεν κατάφερε να γίνει ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision 2026, καθώς κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον Εθνικό Τελικό που έλαβε χώρα χθες, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Φετινός μας εκπρόσωπος αναδείχθηκε ο Akylas.

Ο Good Job Nicky στον εθνικό τελικό για τη Eurovision 2026/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

O νεαρός καλλιτέχνης έχει ωστόσο μεγάλο κοινό και είναι εξαιρετικά δημοφιλής στη νέα γενιά που διασκεδάζει με τις επιτυχίες του. Πριν από λίγο καιρό, ο γιος του Γιάννη Πάριου, ανέβασε ένα βίντεο μαζί με τη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη όπου τον είδαμε να της κάνει μαθήματα φωνητικής.

Μαμά και γιος κάθονταν στην κουζίνα του σπιτιού τους, με τον νεαρό τραγουδιστή να προσπαθεί να μάθει στη μητέρα του πώς να τραγουδάει. Η Σοφία Αλιμπέρτη και ο Good Job Nicky χάρισαν στιγμές γέλιου στους διαδικτυακούς τους φίλους στα social media, ανεβάζοντας το βίντεο στο Instagram.

Good Job Nicky- Σοφία Αλιμπέρτη- Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης- Γιάννης Πάριος στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του Μιχαήλ Άγγελου, το 2022/ NDP

Στο βίντεο βλέπουμε τη Σοφία Αλιμπέρτη να προσπαθεί να ακολουθήσει τις νότες που της δίνει ο γιος της, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, όπως παραδέχεται και η ίδια γελώντας. Μαμά και γιος «λιώνουν» στα γέλια.

«Προσπαθεί απεγνωσμένα να με μάθει να τραγουδάω», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησης, με τα σχόλια και τα likes από τους followers να «πέφτουν βροχή».

Ο Good Job Nicky, κατά κόσμον Νικόλας Βαρθακούρης, είναι ο μικρότερος γιος που απέκτησαν η Σοφία Αλιμπέρτη και ο Γιάννης Πάριος. Αν και η Σοφία Αλιμπέρτη έχει αποσυρθεί εδώ και καιρό από τα φώτα της δημοσιότητας, διατηρεί την επαφή με τους θαυμαστές της μέσω των social media.

Δείτε το βίντεο με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον Good Job Nicky: