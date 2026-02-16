MasterChef: Η παρατήρηση του Λεωνίδα Κουτσόπουλου στον Χρήστο!

Στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έκανε μια παρατήρηση στον Χρήστο. Όλα ξεκίνησαν όταν ο παίκτης την ώρα της δοκιμασίας του Mystery Box, ζήτησε ηλιέλαιο για να φτιάξει αρωματικό λάδι.

Τότε ο κριτής Λεωνίδας Κουτσόπουλος πήρε τον λόγο και τόνισε ότι το ηλιέλαιο που δίνεται στους διαγωνιζόμενους προορίζεται αποκλειστικά για τηγάνισμα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κανονικό συστατικό του πιάτου, για παράδειγμα για την παρασκευή αρωματικού ή πράσινου λαδιού.

Εξήγησε πως, αν κάποιος το χρησιμοποιήσει για να φτιάξει μια τέτοια παρασκευή και τη σερβίρει, είναι σαν να έχει στη διάθεσή του ένα επιπλέον υλικό εκτός των προβλεπόμενων του Mystery Box, κάτι που παραβιάζει τους κανόνες.

Έτσι, όταν ο Χρήστος ζήτησε ηλιέλαιο για να κάνει αρωματικό λάδι με ρόκα και μυρώνια, ο σεφ το απαγόρευσε, διευκρινίζοντας ότι μπορούν να ζητήσουν λάδι μόνο αν πρόκειται να το χρησιμοποιήσουν για να τηγανίσουν κάποιο από τα υλικά που έχουν.

«Μη βάλεις την παρασκευή στο πιάτο, θα ακυρωθεί. Το λέω πρώτη και τελευταία φορά» είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος με αυστηρό ύφος.