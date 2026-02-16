Akylas: Η σοκαριστική περιγραφή για την ομοφοβική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

«Τρέχαμε να ξεφύγουμε χωρίς να κοιτάμε πίσω μας»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 23:40 Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Στο θέατρο με την κορούλα τους!
16.02.26 , 23:40 Πάνος MasterChef: Οι 8 Μάγειρες Που Επέλεξε Για Την Ομαδική
16.02.26 , 23:20 MasterChef 2026: Αυτοί είναι οι δύο υποψήφιοι της κόκκινης μπριγάδας!
16.02.26 , 23:15 Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
16.02.26 , 23:10 MasterChef: Το πιάτο του εντυπωσίασε τους κριτές και κέρδισε τα 1.000€!
16.02.26 , 22:43 Αφρικανική Σκόνη Έπνιξε Την Κρήτη
16.02.26 , 22:14 Ιταλία: Βίντεο με την απόπειρα αρπαγής βρέφους σε σούπερ μάρκετ
16.02.26 , 22:10 MasterChef 2026: Το... διπλό ατύχημα της Μενεξιάς με την κατσαρόλα!
16.02.26 , 22:08 Akylas: Η σοκαριστική περιγραφή για την ομοφοβική επίθεση στη Θεσσαλονίκη
16.02.26 , 22:05 MasterChef: Η παρατήρηση του Λεωνίδα Κουτσόπουλου στον Χρήστο!
16.02.26 , 21:37 Διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Λέσβου Παρασκευαΐδης!
16.02.26 , 21:30 Επέστρεψε στο πλατό ο νικητής του MasterChef 9, Νέστορας Νέστορας
16.02.26 , 21:09 Ρόμπερτ Ντιβάλ: Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός στα 95 του χρόνια
16.02.26 , 21:07 Βιολάντα: Eυθύνες για τουλάχιστον άλλα 7 άτομα - Πιθανά νέα εντάλματα
16.02.26 , 21:00 LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος»
Good Job Nicky: Τα προβλήματα ήχου και η συγκίνηση της Σοφίας Αλιμπέρτη
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Shopping therapy με την αδερφή της, Κατερίνα
Καλομοίρα: «Περίπου για τρία χρόνια έκλαιγα στην τουαλέτα μόνη μου»
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»
Evangelia: Η επική απάντηση του πατέρα της για τον γάμο της!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas, εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision 2026, μίλησε για ομοφοβική επίθεση που δέχτηκε στη Θεσσαλονίκη.
  • Η επίθεση συνέβη στην Αγία Σοφία, όπου ομάδα ατόμων τον απείλησε και τον έδιωξε μαζί με τους φίλους του.
  • Ο Akylas περιέγραψε την εμπειρία του ως τρομακτική και επηρεαστική, με συνέπειες στην ψυχολογία του.
  • Τόνισε τη σημασία της αποδοχής και της υποστήριξης για τα LGBTQ+ παιδιά, ελπίζοντας να τους εμπνεύσει.
  • Η αγάπη που έλαβε από το κοινό τον βοήθησε να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του και να στείλει μήνυμα αποδοχής.

Λίγες ώρες μετά τη μεγάλη του νίκη του στο Sing For Greece 2026 που τον ανέδειξε ως εκπρόσωπο της Ελλάδας στην Eurovision 2026, ο Akylas βρέθηκε στο Στούντιο 4 όπου μίλησε για όλα! 

Eurovision 2026: Η πρώτη ανάρτηση του Akyla μετά τη νίκη στον Εθνικό Τελικό

Μεταξύ άλλων, ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε στη σοκαριστική ομοφοβική επίθεση που είχε δεχτεί πιο παλιά με την παρέα του, όταν βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη.

Akylas: Η σοκαριστική περιγραφή για την ομοφοβική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

«Είχα ωραίες στιγμές. Δηλαδή και στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο, που ήταν μουσικό γυμνάσιο και τα παιδιά κάπως με τη μουσική σίγουρα… η ψυχούλα τους κάπως νομίζω είναι λίγο πιο ευαισθητοποιημένη. Δηλαδή πιο δύσκολα πέρασα, νομίζω, στο Δημοτικό, επειδή μπορεί να ήμουν λίγο το πιο περίεργο παιδάκι…Γιατί, ρε παιδί μου, τα παιδιά όσο πιο μικρά είναι, μπορεί να μην έχουν και τόση ενσυναίσθηση, το ότι κάτι που μπορούν να πουν μπορεί να πληγώσει τον άλλον. Όχι ότι φταίνε τα παιδιά προφανώς, απλά μπορεί να πετάξουν κάτι το οποίο να μην το επεξεργαστούν τόσο. Ενώ όσο πιο μεγάλος είσαι, πιστεύω προσέχεις λίγο περισσότερο αυτά που λες», ανέφερε αρχικά.

Akylas: To σαρωτικό Ferto κυκλοφορεί! Έτοιμο να κατακτήσει την Ευρώπη!

«Είχε συμβεί μία ομοφοβική επίθεση στην Αγία Σοφία, στη Θεσσαλονίκη. Είχαν έρθει, μας είχαν χωθεί, μας έδιωχναν, μας πιάνανε τις μπλούζες μας. Ήτανε πολλά άτομα. Θυμάμαι ότι εμείς τρέχαμε μετά να ξεφύγουμε και απλά μετά τρέχαμε χωρίς να κοιτάμε πίσω μας με τα παιδιά. Μετά δεν μπορούσαμε να περάσουμε από εκείνο το δρόμο. Γιατί σου μένει, εννοείται, ρε παιδί μου. Και στο μετρό είχε τύχει να μπω μέσα, να φοράω τα ακουστικά μου και ξέρεις… δίπλα παρέα να χλιμιντρίζει, να χώνει, κι εγώ να κάνω ότι δεν ακούω τίποτα ενώ μέσα μου… Φοβόμουν. Φοβάσαι κιόλας, λες τώρα θα βγω, θα μου την πέσουνε; Τι θα γίνει;», περιέγραψε στη συνέχεια ο Akylas. 

Akylas: Η σοκαριστική περιγραφή για την ομοφοβική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

«Η αγάπη που πήρα από τον κόσμο αυτόν τον ένα μήνα είναι εξωπραγματική.  Ήταν και μία επιβεβαίωση στον εαυτό μου. Ήθελα να ‘ναι και λίγο σαν μήνυμα και σε κάθε παιδί που μπορεί να το έβλεπε όλο αυτό. Δηλαδή εγώ σκέφτομαι τώρα ο μικρός Ακύλας να έβλεπε αυτόν τον άνθρωπο, με αυτό το look και αυτές τις μπότες να τον σηκώνουν ψηλά στον αέρα… θα έλεγε μπορώ να το κάνω κι εγώ. Το να βοηθήσω κάποιο παιδί να πει το ότι… ναι μπορώ κι εγώ κι η χώρα που ζούμε είναι όντως επίσης μοντέρνα και τα γουστάρει όλα αυτά και τα στηρίζει, είναι πολύ σημαντικό», πρόσθεσε μιλώντας στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
AKYLAS
 |
EUROVISION 2026
 |
EUROVISION
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top