Eurovision 2026: Η πρώτη ανάρτηση του Akyla μετά τη νίκη στον Εθνικό Τελικό

Η συγκινητική ανάρτηση του καλλιτέχνη

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε όσα είπε η μητέρα του Akylas στην κάμερα του Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο
Με μια ματιά
  • Ο Akylas κέρδισε τον εθνικό τελικό Sing for Greece 2006 και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026.
  • Συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς από τις κριτικές επιτροπές και το κοινό.
  • Μετά τη νίκη του, εξέφρασε τη χαρά και την περηφάνια του μέσω ανάρτησης στο Instagram.
  • Ενθάρρυνε τους άλλους να αγαπούν τον εαυτό τους και να κυνηγούν τα όνειρά τους.
  • Η μητέρα του τον συνεχάρη στη σκηνή μετά τη νίκη του.

Μεγάλος νικητής του Sing for Greece 2006 αναδείχθηκε το βράδυ της Κυριακής ο Akylas, μιας κι αυτός θα επροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026

Akylas: To σαρωτικό Ferto κυκλοφορεί! Έτοιμο να κατακτήσει την Ευρώπη!

Ο τραγουδιστής κατάφερε να συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς από τις δύο κριτικές επιτροπές κι από το εγχώριο και διεθνές κοινό και να τερματίσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Eurovision 2026: Η πρώτη ανάρτηση του Akyla μετά τη νίκη στον Εθνικό Τελικό

Το επόμενο μεσημέρι, στην πρώτη του ανάρτηση στο Instagram μετά τη μεγάλη του νίκη, έγραψε στα αγγλικά:«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έζησα πραγματικά αυτή τη στιγμή, ότι όλα όσα συνέβησαν, συνέβησαν στα αλήθεια, ότι είναι αληθινό και όχι απλώς ένα όνειρο. Συνεχίζω να τσιμπάω τον εαυτό μου. Είμαι τόσο χαρούμενος, τόσο περήφανος. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους με στήριξαν και στάθηκαν δίπλα μου», έγραψε ο νικητής του εθνικού τελικού. 

Akylas: Το κοινό αποθέωσε τη μητέρα του - Η στιγμή που ανεβαίνει στη σκηνή

Ο Akylas ανέφερε επίσης: «Να είσαι πάντα περήφανος για αυτό που είσαι, γιατί έτσι γεννήθηκες. Αγάπησε τον εαυτό σου. Αγκάλιασε τον εαυτό σου ακόμα περισσότερο. Ποτέ μη σταματάς να κυνηγάς τα όνειρά σου. Μην αφήσεις κανέναν να σου πάρει τη λάμψη. Τα πάντα είναι δυνατά».

Η ανάρτηση του Akylas

Η φωτογραφία που πρωταγωνιστεί είναι αυτή με τη μητέρα του, που συγκινημένη ανέβηκε μετά τη νίκη του στη σκηνή για να τον συγχαρεί.

