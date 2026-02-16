Τέμπη: Εντολή για εκταφή 9 σορών από την Εισαγγελέα Λάρισας

Παραγγελία για εκταφές θυμάτων της τραγωδίας στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, δίνει η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας.
Σύμφωνα με τη σχετική εντολή, διατάσσεται η εκταφή εννέα σορών θυμάτων του δυστυχήματος μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας
Τέσσερις μήνες μετά την έγκριση, από την Εισαγγελία, των εξετάσεων που είχαν ζητήσει οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων, η εισαγγελέας κ. Παπαϊωάννου παραγγέλνει την εκταφή έως το τέλος της εβδομάδας.
Πάντως δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι σχετικές εξετάσεις, ενώ ήδη τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα απάντησαν ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα κατάλληλο εργαστήριο για τις αιτούμενες αναλύσεις.
Με τη νέα παραγγελία, δίνεται προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις, ενώ εντός δύο ημερών θα πρέπει να οριστούν και πραγματογνώμονες χημικοί.
Παράλληλα, παραγγέλλεται να διενεργηθούν μόνο εκείνες οι εξετάσεις για τις οποίες υπάρχει δυνατότητα στην Ελλάδα, δηλαδή όσες πραγματοποιήθηκαν και στους μηχανοδηγούς: τοξικολογικές, βιοχημικές και εξετάσεις DNA, με ορίζοντα ολοκλήρωσης μέχρι το τέλος της εβδομάδας.