Τέμπη: Εντολή για εκταφή 9 σορών από την Εισαγγελέα Λάρισας

Προθεσμία στους πραγματογνώμονες να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια

Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση Λ. Τζέκας βίντεο Star (4/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε την εκταφή 9 σορών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.
  • Η εκταφή πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.
  • Τέσσερις μήνες μετά την έγκριση των εξετάσεων από την Εισαγγελία, δεν έχουν βρεθεί κατάλληλα εργαστήρια στην Ελλάδα.
  • Οι πραγματογνώμονες ιατροδικαστές έχουν 24 ώρες να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια για τις εξετάσεις.
  • Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν τοξικολογικές, βιοχημικές και DNA, με προθεσμία ολοκλήρωσης μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Παραγγελία για εκταφές θυμάτων της τραγωδίας στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, δίνει η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας.

Tέμπη: Kακώς Έκλεισε Η Ανάκριση, Λέει Ο Πατέρας Της Μάρθης

Σύμφωνα με τη σχετική εντολή, διατάσσεται η εκταφή εννέα σορών θυμάτων του δυστυχήματος μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας

Τέσσερις μήνες μετά την έγκριση, από την Εισαγγελία, των εξετάσεων που είχαν ζητήσει οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων, η εισαγγελέας κ. Παπαϊωάννου παραγγέλνει την εκταφή έως το τέλος της εβδομάδας. 

Ρούτσι: «Έκανα τον αγώνα μου για το παιδί μου, όχι για να μπω σε κόμμα»

Πάντως δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι σχετικές εξετάσεις, ενώ ήδη τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα απάντησαν ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα κατάλληλο εργαστήριο για τις αιτούμενες αναλύσεις.

Με τη νέα παραγγελία, δίνεται προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις, ενώ εντός δύο ημερών θα πρέπει να οριστούν και πραγματογνώμονες χημικοί.

Οργή Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train

Παράλληλα, παραγγέλλεται να διενεργηθούν μόνο εκείνες οι εξετάσεις για τις οποίες υπάρχει δυνατότητα στην Ελλάδα, δηλαδή όσες πραγματοποιήθηκαν και στους μηχανοδηγούς: τοξικολογικές, βιοχημικές και εξετάσεις DNA, με ορίζοντα ολοκλήρωσης μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
 

ΤΕΜΠΗ
 |
ΕΚΤΑΦΗ ΣΟΡΩΝ
 |
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΤΕΜΠΗ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 |
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
