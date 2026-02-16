Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν τα πήγε καλά με τα «Αντίθετα» - Εσύ;

Ο πίνακας δυσκόλεψε πολύ τον παίκτη

16.02.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν τα πήγε καλά με τα «Αντίθετα» - Εσύ;
Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 16/2/2026, ο Νίκος έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Αντίθετα» με σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Ο Νίκος επέλεξε τα γράμματα Ν, Μ, Ρ και το φωνήεν Ο.
  • Δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο λόγω έλλειψης αποκαλυπτικών στοιχείων.
  • Οι τηλεθεατές προσκαλούνται να δοκιμάσουν τη δική τους τύχη.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 16/2/2026 στο Star, ο Νίκος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν τα πήγε καλά με τα «Αντίθετα» - Εσύ;

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το Μ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.     

Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψαν τη Σεβαστή τα «Συνώνυμα» - Εσένα;

Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν τα πήγε καλά με τα «Αντίθετα» - Εσύ;

Ο πίνακας δεν ήταν ιδιαίτερα... αποκαλυπτικός για τον Νίκο, για αυτό και δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο! 

Τροχός της Τύχης: Ο Στέλιος έλυσε τον γρίφο, αλλά ήταν αργά!

Εσύ πώς θα τα πας; Κάνε τη δική σου προσπάθεια αμέσως τώρα!

