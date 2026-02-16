Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν τα πήγε καλά με τα «Αντίθετα» - Εσύ;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 16/2/2026 στο Star, ο Νίκος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το Μ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Ο πίνακας δεν ήταν ιδιαίτερα... αποκαλυπτικός για τον Νίκο, για αυτό και δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο!

Εσύ πώς θα τα πας; Κάνε τη δική σου προσπάθεια αμέσως τώρα!

