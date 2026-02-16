Geely: Πρώτη στις πωλήσεις στην Κίνα

Δείτε την πορεία της στην Ελλάδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν τα πήγε καλά με τα «Αντίθετα» - Εσύ;
16.02.26 , 19:39 Πέθανε η σπουδαία ιστορικός και καθηγήτρια Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ
16.02.26 , 19:24 Γαλλία: Καινοτόμος θεραπεία έσωσε αγέννητο μωρό που έπασχε από σπάνιο όγκο!
16.02.26 , 19:19 Λογαριασμοί ρεύματος: Ο απλός κανόνας που εξοικονομεί πάνω από 100 ευρώ
16.02.26 , 18:58 Τέμπη: Εντολή για εκταφή 9 σορών από την Εισαγγελέα Λάρισας
16.02.26 , 18:56 Καλομοίρα: «Περίπου για τρία χρόνια έκλαιγα στην τουαλέτα μόνη μου»
16.02.26 , 18:16 Geely: Πρώτη στις πωλήσεις στην Κίνα
16.02.26 , 18:12 Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος»
16.02.26 , 18:08 ΕΝΦΙΑ 2026: Τελευταία ημέρα για έκπτωση 20%
16.02.26 , 18:00 AUTECO: «Αν πιείς, καλύτερα συνοδηγός» - Δωρεάν Alco-Selftest
16.02.26 , 17:57 Eurovision 2026: Η πρώτη ανάρτηση του Akyla μετά τη νίκη στον Εθνικό Τελικό
16.02.26 , 17:33 Εκτελεσθέντες Καισαριανής: Η Βουλή θέλει να αποκτήσει τις φωτογραφίες
16.02.26 , 17:29 Πειραιάς: Πανικός σε σούπερ μάρκετ μετά από ένοπλη ληστεία - Βίντεο
16.02.26 , 17:24 Akylas: To σαρωτικό Ferto κυκλοφορεί! Έτοιμο να κατακτήσει την Ευρώπη!
16.02.26 , 17:06 Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Αυτοψία στο σημείο του άγριου εγκλήματος
Good Job Nicky: Τα προβλήματα ήχου και η συγκίνηση της Σοφίας Αλιμπέρτη
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Πέθανε η σπουδαία ιστορικός και καθηγήτρια Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ
«Πλακώθηκε» με τον Άρη και πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα ο Μορόν!
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
Evangelia: Η επική απάντηση του πατέρα της για τον γάμο της!
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»
Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρας της στον γιο της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Geely: Πρώτη στις πωλήσεις στην Κίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με ιστορικό ρεκόρ το 2025 και με πάνω από 4 εκατομμύρια οχήματα, η Geely μπαίνει δυναμικά και τη νέα χρονιά.Ο όμιλος Geely ανοίγει τη χρονιά με καταιγιστικό τρόπο και επιστρέφει στην πρώτη θέση του πίνακα πωλήσεων στην Κίνα, αφήνοντας πίσω του τους ανταγωνιστές της. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο κλάδος αυτοκινήτου Geely Auto κατέγραψε τον Ιανουάριο συνολικό ρεκόρ πωλήσεων 270.167 οχημάτων. Η ισχυρή άνοδος οφείλεται κυρίως στην ισχυρή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, με τα οχήματα νέας ενέργειας να αποτελούν πλέον την πλειοψηφία των συνολικών πωλήσεων του ομίλου.

Geely: Πρώτη στις πωλήσεις στην Κίνα

Η μάρκα Geely παρέδωσε 217.438 οχήματα, που αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα της δραστηριότητας του Group. Το νούμερο αυτό αντικατοπτρίζει διψήφια ανάπτυξη τόσο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους όσο και σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο, καθώς και διπλασιασμό των εξαγωγών προς διεθνείς αγορές.Η Geely Auto παρέδωσε το 2025 πάνω από 3,02 εκατομμύρια οχήματα (άλμα 39%). Παράλληλα, οι πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχημάτων στον κλάδο εκτοξεύτηκαν κατά 90% φτάνοντας τα 1,68 εκατομμύρια, με αιχμή τη σειρά Galaxy που πούλησε μόνη της 1,23 εκατομμύρια μονάδες.

Geely: Πρώτη στις πωλήσεις στην Κίνα

Η Ελληνική οπτική: Η Geely στον δρόμο της δυναμικής ανάπτυξης

Η παγκόσμια δυναμική της Geely γίνεται έντονα αισθητή και στην Ελλάδα, μέσω της εισαγωγικής εταιρείας GEO Mobility Hellas, μέλος του πολυεθνικού ομίλου Union Group, και χαρακτηρίζεται από σημαντικά ορόσημα που θέτουν το στίγμα της δυναμικής ανάπτυξης της Geely και στην χώρα μας: Επιτυχία του προηγμένου, αμιγώς ηλεκτρικού, Geely EX5: Το νέο SUV που λανσαρίστηκε στην Ελληνική αγορά τον Ιούνιο, γνώρισε άμεση επιτυχία με μερίδιο αγοράς που ξεπέρασε στο διάστημα αυτό το 10% στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-SUV.

Geely: Πρώτη στις πωλήσεις στην Κίνα

 Είσοδος στην κατηγορία των plug-in hybrid: Μόλις πριν από λίγες ημέρες, παρουσιάστηκε στην Ελλάδα το ολοκαίνουργιο plug-in hybrid μοντέλο της μάρκας, το Geely Starray EM-i. Με τιμή από 32.990 και πρωτοποριακό πρόγραμμα απόκτησης Freedom 100, βτραυευμένη υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια, υψηλό επίπεδο εξοπλισμού με premium χαρακτηριστικά και τον μεγαλύτερο εσωτερικό χώρο στην κατηγορία, το Geely Starray EM-I έχει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία μοντέλα της Ελληνικής αγοράς το 2026.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
GEELY
 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΙΝΑ
 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top