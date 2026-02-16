Geely: Πρώτη στις πωλήσεις στην Κίνα

Με ιστορικό ρεκόρ το 2025 και με πάνω από 4 εκατομμύρια οχήματα, η Geely μπαίνει δυναμικά και τη νέα χρονιά.Ο όμιλος Geely ανοίγει τη χρονιά με καταιγιστικό τρόπο και επιστρέφει στην πρώτη θέση του πίνακα πωλήσεων στην Κίνα, αφήνοντας πίσω του τους ανταγωνιστές της. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο κλάδος αυτοκινήτου Geely Auto κατέγραψε τον Ιανουάριο συνολικό ρεκόρ πωλήσεων 270.167 οχημάτων. Η ισχυρή άνοδος οφείλεται κυρίως στην ισχυρή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, με τα οχήματα νέας ενέργειας να αποτελούν πλέον την πλειοψηφία των συνολικών πωλήσεων του ομίλου.

Η μάρκα Geely παρέδωσε 217.438 οχήματα, που αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα της δραστηριότητας του Group. Το νούμερο αυτό αντικατοπτρίζει διψήφια ανάπτυξη τόσο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους όσο και σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο, καθώς και διπλασιασμό των εξαγωγών προς διεθνείς αγορές.Η Geely Auto παρέδωσε το 2025 πάνω από 3,02 εκατομμύρια οχήματα (άλμα 39%). Παράλληλα, οι πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχημάτων στον κλάδο εκτοξεύτηκαν κατά 90% φτάνοντας τα 1,68 εκατομμύρια, με αιχμή τη σειρά Galaxy που πούλησε μόνη της 1,23 εκατομμύρια μονάδες.

Η Ελληνική οπτική: Η Geely στον δρόμο της δυναμικής ανάπτυξης

Η παγκόσμια δυναμική της Geely γίνεται έντονα αισθητή και στην Ελλάδα, μέσω της εισαγωγικής εταιρείας GEO Mobility Hellas, μέλος του πολυεθνικού ομίλου Union Group, και χαρακτηρίζεται από σημαντικά ορόσημα που θέτουν το στίγμα της δυναμικής ανάπτυξης της Geely και στην χώρα μας: Επιτυχία του προηγμένου, αμιγώς ηλεκτρικού, Geely EX5: Το νέο SUV που λανσαρίστηκε στην Ελληνική αγορά τον Ιούνιο, γνώρισε άμεση επιτυχία με μερίδιο αγοράς που ξεπέρασε στο διάστημα αυτό το 10% στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-SUV.

Είσοδος στην κατηγορία των plug-in hybrid: Μόλις πριν από λίγες ημέρες, παρουσιάστηκε στην Ελλάδα το ολοκαίνουργιο plug-in hybrid μοντέλο της μάρκας, το Geely Starray EM-i. Με τιμή από 32.990 και πρωτοποριακό πρόγραμμα απόκτησης Freedom 100, βτραυευμένη υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια, υψηλό επίπεδο εξοπλισμού με premium χαρακτηριστικά και τον μεγαλύτερο εσωτερικό χώρο στην κατηγορία, το Geely Starray EM-I έχει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία μοντέλα της Ελληνικής αγοράς το 2026.