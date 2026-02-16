Akylas: To σαρωτικό Ferto κυκλοφορεί! Έτοιμο να κατακτήσει την Ευρώπη!

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Akylas: To σαρωτικό Ferto κυκλοφορεί!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι 'Ferto', έτοιμο να κατακτήσει την Eurovision 2026.
  • Το 'Ferto' έχει ήδη ξεπεράσει τις 2 εκατομμύρια προβολές στο YouTube πριν την επίσημη παρουσίασή του.
  • Το τραγούδι, σε στίχους του Akylas και του Ορφέα Νόνη, αναφέρεται στην απληστία και την ανάγκη του ανθρώπου για περισσότερα.
  • Αφιερωμένο στους γονείς που προσφέρουν αγάπη και ελπίδα, το 'Ferto' προβάλλει και την ευγνωμοσύνη για όσα έχουμε.
  • Διατίθεται σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.

Ο Akylas έρχεται αποφασισμένος να ταράξει την ελληνική μουσική σκηνή και πολύ περισσότερο τη σκηνή της Eurovision 2026. Ο χαρισματικός performer αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή το απόλυτο φαβορί για την εκπροσώπηση της χώρας με το Ferto να ξεπερνά τις 2 εκ. προβολές στο YouToube πριν κι από την επίσημη παρουσίασή του στον Α’ Ημιτελικό.

Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision

Το smash hit του σαρωτικού Akylas κυκλοφορεί επιτέλους επίσημα σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες από τη Minos EMI, A Universal Music Company, και είναι σε στίχους του ίδιου και του Ορφέα Νόνη και μουσική των Papatanice, Akylas, TEO.x3

Το Ferto έχει ξεχωρίσει για τον ρυθμό του, την ενέργειά του, και τον δυναμισμό του με τον Akylas να το απογειώνει ερμηνευτικά. Ωστόσο, το τραγούδι του, έχει κερδίσει επίσης την αγάπη του κοινού λόγω του σπουδαίου μηνύματος που περνά.

akylas#

Το Νόημα του Ferto

Το Ferto αναφέρεται στην απληστία και τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να αποκτά όλο και περισσότερα, σε μια κοινωνία που καλλιεργεί την αίσθηση πως τίποτα δεν είναι αρκετό. Ο ήρωας προσπαθεί να ξεχωρίσει το όνειρο από την ανάγκη να καλύψει τα κενά της παιδικής στέρησης. Το τραγούδι, βιωματικό για τους δημιουργούς του, είναι αφιερωμένο στους γονείς που, παρά τις δυσκολίες, πρόσφεραν αγάπη και ελπίδα, αλλά και στα παιδιά που παλεύουν να ανταποδώσουν. Τελικά, αποτελεί μια ιστορία για την απληστία και τον καταναλωτισμό, αλλά και για την ευγνωμοσύνη και την αξία όσων ήδη έχουμε.

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://akylas.lnk.to/Ferto

