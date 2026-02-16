AUTECO: «Αν πιείς, καλύτερα συνοδηγός» - Δωρεάν Alco-Selftest

Η δράση του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ που σώζει ζωές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν τα πήγε καλά με τα «Αντίθετα» - Εσύ;
16.02.26 , 19:39 Πέθανε η σπουδαία ιστορικός και καθηγήτρια Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ
16.02.26 , 19:24 Γαλλία: Καινοτόμος θεραπεία έσωσε αγέννητο μωρό που έπασχε από σπάνιο όγκο!
16.02.26 , 19:19 Λογαριασμοί ρεύματος: Ο απλός κανόνας που εξοικονομεί πάνω από 100 ευρώ
16.02.26 , 18:58 Τέμπη: Εντολή για εκταφή 9 σορών από την Εισαγγελέα Λάρισας
16.02.26 , 18:56 Καλομοίρα: «Περίπου για τρία χρόνια έκλαιγα στην τουαλέτα μόνη μου»
16.02.26 , 18:16 Geely: Πρώτη στις πωλήσεις στην Κίνα
16.02.26 , 18:12 Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος»
16.02.26 , 18:08 ΕΝΦΙΑ 2026: Τελευταία ημέρα για έκπτωση 20%
16.02.26 , 18:00 AUTECO: «Αν πιείς, καλύτερα συνοδηγός» - Δωρεάν Alco-Selftest
16.02.26 , 17:57 Eurovision 2026: Η πρώτη ανάρτηση του Akyla μετά τη νίκη στον Εθνικό Τελικό
16.02.26 , 17:33 Εκτελεσθέντες Καισαριανής: Η Βουλή θέλει να αποκτήσει τις φωτογραφίες
16.02.26 , 17:29 Πειραιάς: Πανικός σε σούπερ μάρκετ μετά από ένοπλη ληστεία - Βίντεο
16.02.26 , 17:24 Akylas: To σαρωτικό Ferto κυκλοφορεί! Έτοιμο να κατακτήσει την Ευρώπη!
16.02.26 , 17:06 Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Αυτοψία στο σημείο του άγριου εγκλήματος
Good Job Nicky: Τα προβλήματα ήχου και η συγκίνηση της Σοφίας Αλιμπέρτη
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Πέθανε η σπουδαία ιστορικός και καθηγήτρια Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ
«Πλακώθηκε» με τον Άρη και πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα ο Μορόν!
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
Evangelia: Η επική απάντηση του πατέρα της για τον γάμο της!
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»
Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρας της στον γιο της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 16.02.26, 17:58
AUTECO: «Αν πιείς, καλύτερα συνοδηγός»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την υλοποίηση της πανελλαδικής δράσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) με τίτλο «Αν πιείς, καλύτερα συνοδηγός.» ανακοίνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (Π.Σ.Ι.ΚΤΕΟ), στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, στις εγκαταστάσεις του ΚΤΕΟ AUTECO, επί της Λεωφόρου Αθηνών, στην Αθήνα.

AUTECO: «Αν πιείς, καλύτερα συνοδηγός» - Δωρεάν Alco-Selftest

Η δράση τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υποδομών & Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και στοχεύει στην ενίσχυση της πρόληψης και της οδικής ασφάλειας, ενόψει της περιόδου των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας, μιας περιόδου αυξημένης κοινωνικής δραστηριότητας, κατά την οποία η Τροχαία εφαρμόζει κάθε χρόνο ενισχυμένα προληπτικά και ελεγκτικά μέτρα, καθώς η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου στο οδικό δίκτυο της χώρας.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται ήδη πανελλαδικά την εβδομάδα 16–22 Φεβρουαρίου 2026, στα συμμετέχοντα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ-μέλη του Π.Σ.Ι.ΚΤΕΟ. Η AUTECO συμμετέχει ενεργά στη δράση, προσφέροντας δωρεάν Alco-Selftest αυτοελέγχου της DyonMed S.A., εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, σε οδηγούς που θα πραγματοποιήσουν τεχνικό έλεγχο στους σταθμούς της, κατά το ίδιο διάστημα, ενώ η πρωτοβουλία πλαισιώνεται από διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού.

AUTECO: «Αν πιείς, καλύτερα συνοδηγός» - Δωρεάν Alco-Selftest

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της δράσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Ι.ΚΤΕΟ, Κωνσταντίνος Βήκας, δήλωσε:

«Για εμάς, αυτή η δράση είναι και μια ανθρώπινη υπόσχεση, ένας ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του εκλιπόντος μέλους μας, του αγαπητού συνανθρώπου μας Σπύρου Κουρτέση, που χάθηκε πρόσφατα, άδικα, σε τροχαίο στην Κέρκυρα, υπό αυτές τις συνθήκες. Η μνήμη του μάς καλεί να δράσουμε. Η πρόληψη δεν είναι απλώς σύνθημα, αλλά ένα βαθύτερο ζήτημα προσωπικής ευθύνης και επιλογών του καθενός μας. Η κατανάλωση αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί.

AUTECO: «Αν πιείς, καλύτερα συνοδηγός» - Δωρεάν Alco-Selftest

Με τη δράση ΕΚΕ «Αν πιείς, καλύτερα συνοδηγός», ο Π.Σ.Ι.ΚΤΕΟ εγκαινιάζει, μαζί με τα μέλη του, μια νέα εποχή για τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ: πέρα από τον θεσμικό μας ρόλο στον τεχνικό έλεγχο, συμβάλλουμε έμπρακτα με δράσεις πρόληψης και οδικής ασφάλειας, υποστηρίζοντας ενεργά τη συστηματική προσπάθεια ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας συνολικά της Ελληνικής Κυβέρνησης και ειδικότερα τις πρωτοβουλίες των Υπουργείων Υποδομών & Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη.

Με την πρόληψη και τον αυτοέλεγχο, με ένα Alco-Selftest (αλκοτέστ αυτοελέγχου), χτίζουμε γνώση και υπευθυνότητα πριν φτάσουμε στο στάδιο της καταστολής. Εκατοντάδες χιλιάδες οδηγοί κάθε χρόνο μπορούν, μέσα από τη δική μας επαφή μαζί τους, να υιοθετήσουν την κουλτούρα του αυτοελέγχου ως επιλογή ζωής και υπεύθυνης στάσης».

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
AUTECO
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΗΚΑΣ
 |
ΔΩΡΕΑΝ ALCO-SELFTEST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top