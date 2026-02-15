Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!

«I LOVE YOU TO THE MOON AND BACK!», έγραψε

Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε την εμφάνιση του Good Job Nicky Στον Β' Ημιτελικό του Sing for Greece 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Good Job Nicky, λίγο πριν την εμφάνιση του στο Sing for Greece 2026, έκανε συγκινητική ανάρτηση.
  • Μοιράστηκε στιγμές με τη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του Μιχαήλ.
  • Τόνισε τη σημασία της συνεργασίας και των ανθρώπων που γνώρισε στη διαδικασία της Eurovision.
  • Η συμμετοχή του δεν είναι απλώς αγώνας για την πρωτιά, αλλά προσωπικό ταξίδι και δημιουργία.
  • Εκφράζει ευγνωμοσύνη για τις στιγμές και τις συνεργασίες που είχε.

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή για τη μεγάλη βραδιά του Sing for Greece 2026, ο Good Job Nicky έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση. Μοιράστηκε σκέψεις, εικόνες από τα παρασκήνια, αλλά και στιγμές με τη μητέρα, την ηθοποιό και παρουσιάστρια Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του, Μιχαήλ, που βρέθηκαν στο πλευρό του σε αυτήν τη σημαντική διαδρομή.

Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!

Περιγράφοντας το τρόπο με τον οποίο τον σημάδεψε η συμμετοχή του στη διαδικασία ανάδειξης του εκπροσώπου της Ελλάδας στην Eurovision, έγραψε: «Σήμερα το βράδυ θα βρεθούμε όλοι μαζί στη σκηνή, σαν μια ομάδα. Θα σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον και στο τέλος θα δούμε ποιος θα συνεχίσει αυτό το ταξίδι παρακάτω. Αλλά απόψε, πάνω απ’ όλα, ανεβαίνουμε μαζί.

Eurovision 2026: Η εμφάνιση του Good Job Nicky στον Β' Ημιτελικό

Για μένα, το πιο σημαντικό δεν είναι το αποτέλεσμα. Είναι οι άνθρωποι που γνώρισα σε αυτή τη διαδρομή. Οι συνεργασίες που χτίστηκαν από το μηδέν, οι πρόβες, οι διαφωνίες που μας έκαναν καλύτερους, οι συζητήσεις, η δημιουργία. Άνθρωποι με ταλέντο, με πάθος, με όραμα, που ο καθένας έβαλε το δικό του κομμάτι σε αυτό που ζούμε.

Αυτό το ταξίδι άφησε αποτύπωμα. Στον τρόπο που σκέφτομαι, στον τρόπο που δουλεύω, στο πώς βλέπω τα επόμενα βήματα της καριέρας μου. Και αυτό το οφείλω στους ανθρώπους που συμπορευτήκαμε.

Ο Good Job Nicky με τη μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη

Ο Good Job Nicky με τη μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Είμαι πραγματικά ευγνώμων που υπήρξα μέρος αυτής της προσπάθειας. Ευγνώμων για τις συνεργασίες, για τις στιγμές, για τη δημιουργία που μοιραστήκαμε.

Good Job Nicky: Η ηλικία, το βιογραφικό και το τραγούδι για τη Eurovision

Σας ευχαριστώ όλους για όσα ζήσαμε μαζί. Σας ευχαριστώ για την αγάπη που μου δείξατε. Την πήρα, τη νιώθω και τη δίνω πίσω. Αν μια λέξη μπορεί να περιγράψει αυτό που νιώθω σήμερα, είναι η ευγνωμοσύνη. I LOVE YOU TO THE MOON AND BACK!».

Η ανάρτηση του Good Job Nicky

Φαίνεται ότι για τον Good Job Nicky, κατά κόσμον Νικόλα Βαρθακούρη, η Eurovision δεν ήταν ποτέ ένας αγώνας δρόμου για την πρωτιά, αλλά ένας καθρέφτης του εσωτερικού του κόσμου. Η ανάρτησή του δε στάθηκε σε νούμερα κι ανταγωνισμούς.

Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης, Good Job Nicky, Γιάννης Πάριος & Χάρης Βαρθακούρης

Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης, Good Job Nicky, Γιάννης Πάριος & Χάρης Βαρθακούρης /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Μίλησε για τη διαδρομή, για τα χέρια που ενώθηκαν στη δημιουργία και για εκείνη την αστείρευτη ευγνωμοσύνη που, τελικά, είναι το μόνο εφόδιο που χρειάζεται για να προχωρήσει στο επόμενο... φως!

