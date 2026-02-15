Sing for Greece 2026: Οι 14 υποψήφιοι, η σειρά εμφάνισης κι ο νικητής!

Η στιγμή που η Μπέττυ Μαγγίρα ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Α' Ημιτελικού

Απόψε στις 21:00 θα δούμε τον Μεγάλο Τελικό του Sing for Greece 2026, όπου οι 14 υποψήφιοι καλλιτέχνες διεκδικούν το χρυσό εισιτήριο που οδηγεί στη Βιέννη και στην εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά & Γιώργος Καπουτζίδης /Φωτογραφία ΕΡΤ

Οι 14 υποψήφιοι ερμηνευτές που διαγωνίζονται απόψε, κατά σειρά εμφάνισης, είναι:

1. «YOU & I», STYLIANOS

2. «Mad About it», D3lta

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «Χάνομαι», Marseaux

6. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

7. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

8. «Europa», STEFI

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Paréa», Evangelia

11. «ASTEIO», ZAF

12. «Ferto», Akylas

13. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

14. «The Other Side», Alexandra Sieti

Ο Μεγάλος Τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World αι από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας, καθώς και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, σε ειδική εκπομπή που θα παρουσιάσουν η Μικαέλα Θεοφίλου κι ο Δημήτρης Μεϊδάνης, καθώς και από τη Φωνή της Ελλάδας και από το ERT εcho.

Όπως και στους δύο Ημιτελικούς, παρουσιαστές του Μεγάλου Τελικού θα είναι η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά κι ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο Χρήστος Μάστορας θα βρεθεί στη σκηνή του Sing for Greece 2026 /Φωτογραφία ΕΡΤ

Στο αποψινό σόου θα εμφανιστεί ο Χρήστος Μάστορας ο οποίος θα χαρίσει ξεχωριστές στιγμές με τις ερμηνείες του και την αστείρευτη ενέργειά του.

Ο μεγάλος νικητής του αποψινού σόου θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.