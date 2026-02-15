Sing for Greece 2026: Οι 14 υποψήφιοι, η σειρά εμφάνισης κι ο νικητής!

Η μεγάλη βραδιά που θα βγάλει τον εκπρόσωπό μας στην Eurovision!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.02.26 , 19:20 Το τελευταίο «παράθυρο» για σύνταξη πριν τα 62 έτη ηλικίας
15.02.26 , 19:15 Πόρος: Οι ισχυροί νοτιάδες έβγαλαν τη θάλασσα στη στεριά!
15.02.26 , 19:05 Το MINI Countryman D στο όρος Φούτζι
15.02.26 , 18:26 Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
15.02.26 , 18:15 TractioN: Όσα είπε ο Αναστάσης Ροϊλός στον Κώστα και την Ινώ Στεφανή
15.02.26 , 17:57 «Πλακώθηκε» με τον Άρη και πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα ο Μορόν!
15.02.26 , 17:48 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 16/2/2026 - 22/2/2025
15.02.26 , 17:42 Αττική Οδός: Σε ποιες εισόδους συνεχίζεται ο ολικός αποκλεισμός μέχρι 22/2
15.02.26 , 17:25 Sing for Greece 2026: Οι 14 υποψήφιοι, η σειρά εμφάνισης κι ο νικητής!
15.02.26 , 16:48 Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
15.02.26 , 16:44 Νεκρός βρέθηκε 24χρονος στο σπίτι του στη Λακωνία
15.02.26 , 15:25 Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την Αθήνα – Πώς να προστατευτείτε
15.02.26 , 14:11 Πέθανε η Άννα Μπενάκη Ψαρούδα - Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής
15.02.26 , 13:45 ΕΛΑΣ-Αλεξανδρούπολη: Την Τετάρτη δολοφόνησαν με 15 μαχαιριές τον ηλικιωμένο
15.02.26 , 12:46 Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ – Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
«Καμπάνα» στον Σορτς με απόφαση Αταμάν - Έρχονται αλλαγές με Χέιζ-Ντέιβις
Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρας της στον γιο της
«Άδεια» για να πάει να τραγουδήσει ζήτησε ο Μαζωνάκης παρά το χειρουργείο
Σωτήρης Κοντιζάς: Το ταξίδι στην Ιαπωνία με τη σύζυγo και τα παιδιά του
Κυριάκος Κυανός: «Έσκασε η σκωληκοειδίτιδα της κόρης μου. Ήταν επικίνδυνο»
Κατερίνα Καραβάτου: «Σκέφτομαι κι αν κάνω κακό στα παιδιά μου;»
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Γιάννης Βούρος: Το βίντεο στο σπίτι με τα παιδιά του που έγινε viral
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Η στιγμή που η Μπέττυ Μαγγίρα ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Α' Ημιτελικού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μεγάλος Τελικός του Sing for Greece 2026 διεξάγεται απόψε στις 21:00 με 14 υποψήφιους καλλιτέχνες.
  • Οι υποψήφιοι περιλαμβάνουν τους STYLIANOS, D3lta, Mikay, Μαρίκα και άλλους.
  • Η μετάδοση θα γίνει από ΕΡΤ1, ΕΡΤ World, ERTFLIX και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7.
  • Οι παρουσιαστές είναι οι Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Γιώργος Καπουτζίδης.
  • Η ψηφοφορία θα είναι 50% από το κοινό και 50% από κριτικές επιτροπές, με προτεραιότητα στην ψήφο του κοινού σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Απόψε στις 21:00 θα δούμε τον Μεγάλο Τελικό του Sing for Greece 2026, όπου οι 14 υποψήφιοι καλλιτέχνες διεκδικούν το χρυσό εισιτήριο που οδηγεί στη Βιέννη και στην εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά & Γιώργος Καπουτζίδης

Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά & Γιώργος Καπουτζίδης /Φωτογραφία ΕΡΤ

Οι 14 υποψήφιοι ερμηνευτές που διαγωνίζονται απόψε, κατά σειρά εμφάνισης, είναι:

1. «YOU & I», STYLIANOS
2. «Mad About it», D3lta
3. «Labyrinth», Mikay
4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
5. «Χάνομαι», Marseaux
6. «Dark Side of the Moon», good job Nicky
7. «Bulletproof», KOZA MOSTRA
8. «Europa», STEFI
9. «Άλμα», Rosanna Mailan
10. «Paréa», Evangelia
11. «ASTEIO», ZAF
12. «Ferto», Akylas
13. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers
14. «The Other Side», Alexandra Sieti

Sing for Greece 2026: Αποθεώθηκε ο Akylas στην πρώτη παρουσίαση του «Ferto»

Ο Μεγάλος Τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World αι από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας, καθώς και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, σε ειδική εκπομπή που θα παρουσιάσουν η Μικαέλα Θεοφίλου κι ο Δημήτρης Μεϊδάνης, καθώς και από τη Φωνή της Ελλάδας και από το ERT εcho.

Όπως και στους δύο Ημιτελικούς, παρουσιαστές του Μεγάλου Τελικού θα είναι η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά κι ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο Χρήστος Μάστορας θα βρεθεί στη σκηνή του Sing for Greece 2026

Ο Χρήστος Μάστορας θα βρεθεί στη σκηνή του Sing for Greece 2026 /Φωτογραφία ΕΡΤ

Στο αποψινό σόου θα εμφανιστεί ο Χρήστος Μάστορας ο οποίος θα χαρίσει ξεχωριστές στιγμές με τις ερμηνείες του και την αστείρευτη ενέργειά του.

Ο μεγάλος νικητής του αποψινού σόου θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Sing for Greece 2026: Αυτά είναι τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον Τελικό

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
SING FOR GREECE 2026
 |
SING FOR GREECE – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 2026
 |
EUROVISION
 |
EΡΤ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top