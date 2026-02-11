Sing for Greece 2026: Αυτά είναι τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον Τελικό

Όλα τα φαβορί εξασφάλισαν το πολυπόθητο εισιτήριο

Η στιγμή που η Μπέττυ Μαγγίρα ανακοινώνει τα αποτελέσματα / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ολοκληρώθηκε ο Α’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026, με οικοδεσπότες τον Γιώργο Καπουτζίδη, τη Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά.

Το βράδυ της Τετάρτης 11/2 παρουσιάστηκαν τα πρώτα 14 τραγούδια, από τα οποία ακριβώς τα μισά εξασφάλισαν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Sing for Greece 2026: Αποθέωθηκε ο Akylas στην πρώτη παρουσίαση του Ferto

Sing for Greece 2026: Η άερινη εμφάνιση της Marseaux στον Α' Ημιτελικό / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Το σημερινό και το μεθαυριανό αποτέλεσμα θα καθοριστούν αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού, ενώ για πρώτη φορά δόθηκε η δυνατότητα της online ψηφοφορίας.

Σε γενικές γραμμές, η βραδιά δεν είχε εκπλήξεις, αφού και τα τρία μεγάλα φαβορί -Akylas, Marseaux και Evangelia- προκρίθηκαν στον Εθνικό Τελικό, όπου το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Sing for Greece 2026: Ο Akylas ξεσήκωσε το κοινό σε ρυθμούς «Ferto» / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Sing for Greece 2026: Τα 7 τραγούδια και οι καλλιτέχνες που πέρασαν στον Εθνικό Τελικό 

  1. «Άλμα», Rosanna Mailan
  2. «Europa», STEFI
  3. «Paréa», Evangelia
  4. «Χάνομαι», Marseaux
  5. «Ferto», Akylas
  6. «The Other Side», Alexandra Sieti
  7. «YOU & I», STYLIANOS

Σε τέσσερις ημέρες θα γνωρίζουμε το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, τον Μάιο στη Βιέννη.

 

 

SING FOR GREECE 2026
 |
AKYLAS
 |
MARSEAUX
 |
EVANGELIA
 |
EUROVISION 2026
 |
EUROVISION
