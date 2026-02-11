Sing for Greece 2026: Αυτά είναι τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον Τελικό

Η στιγμή που η Μπέττυ Μαγγίρα ανακοινώνει τα αποτελέσματα / Βίντεο: ΕΡΤ

Ολοκληρώθηκε ο Α’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026, με οικοδεσπότες τον Γιώργο Καπουτζίδη, τη Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά.

Το βράδυ της Τετάρτης 11/2 παρουσιάστηκαν τα πρώτα 14 τραγούδια, από τα οποία ακριβώς τα μισά εξασφάλισαν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Sing for Greece 2026: Η άερινη εμφάνιση της Marseaux στον Α' Ημιτελικό / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Το σημερινό και το μεθαυριανό αποτέλεσμα θα καθοριστούν αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού, ενώ για πρώτη φορά δόθηκε η δυνατότητα της online ψηφοφορίας.

Σε γενικές γραμμές, η βραδιά δεν είχε εκπλήξεις, αφού και τα τρία μεγάλα φαβορί -Akylas, Marseaux και Evangelia- προκρίθηκαν στον Εθνικό Τελικό, όπου το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Sing for Greece 2026: Ο Akylas ξεσήκωσε το κοινό σε ρυθμούς «Ferto» / NDP Photo Agency - Ανδρέας Νικολαρέας

Sing for Greece 2026: Τα 7 τραγούδια και οι καλλιτέχνες που πέρασαν στον Εθνικό Τελικό

«Άλμα», Rosanna Mailan «Europa», STEFI «Paréa», Evangelia «Χάνομαι», Marseaux «Ferto», Akylas «The Other Side», Alexandra Sieti «YOU & I», STYLIANOS

Σε τέσσερις ημέρες θα γνωρίζουμε το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, τον Μάιο στη Βιέννη.