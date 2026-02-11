Sing for Greece 2026: Αυτά είναι τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον Τελικό

Ολοκληρώθηκε ο Α’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026, με οικοδεσπότες τον Γιώργο Καπουτζίδη, τη Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά.
Το βράδυ της Τετάρτης 11/2 παρουσιάστηκαν τα πρώτα 14 τραγούδια, από τα οποία ακριβώς τα μισά εξασφάλισαν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.
Sing for Greece 2026: Αποθέωθηκε ο Akylas στην πρώτη παρουσίαση του Ferto
Το σημερινό και το μεθαυριανό αποτέλεσμα θα καθοριστούν αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού, ενώ για πρώτη φορά δόθηκε η δυνατότητα της online ψηφοφορίας.
Σε γενικές γραμμές, η βραδιά δεν είχε εκπλήξεις, αφού και τα τρία μεγάλα φαβορί -Akylas, Marseaux και Evangelia- προκρίθηκαν στον Εθνικό Τελικό, όπου το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).
Sing for Greece 2026: Τα 7 τραγούδια και οι καλλιτέχνες που πέρασαν στον Εθνικό Τελικό
- «Άλμα», Rosanna Mailan
- «Europa», STEFI
- «Paréa», Evangelia
- «Χάνομαι», Marseaux
- «Ferto», Akylas
- «The Other Side», Alexandra Sieti
- «YOU & I», STYLIANOS
Σε τέσσερις ημέρες θα γνωρίζουμε το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, τον Μάιο στη Βιέννη.
