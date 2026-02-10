Μαριέττα Χρουσαλά: Το glam party για τα 50α γενέθλια του Λέοντα Πατίτσα

Οι λαμπερές εμφανίσεις της βραδιάς

H Kαλομοίρα ήρθε στην Ελλάδα για το πάρτι του κουμπάρου τους και μάλιστα τραγούδησε στη βραδιά- Όσα είπε στην εκπομπή "Το Πρωινό"
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με ένα super glam πάρτι γιόρτασε τα 50α γενέθλιά του ο Λέων Πατίτσας. Η σύζυγός του, Μαριέττα Χρουσαλά, η οποία ήταν οικοδέσποινα της λαμπερής βραδιάς, υποδέχτηκε τους δεκάδες καλεσμένους του ζευγαριού, γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης και της μόδας. 

Λέων Πατίτσας -Μαριέττα Χρουσαλά στο πάρτι γενεθλίων του/ instagram

Λέων Πατίτσας -Μαριέττα Χρουσαλά στο πάρτι γενεθλίων του/ instagram

Το γλυκό φιλί του Λέοντα στην Μαριέττα του!

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Γλυφάδα, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου. Οι καλεσμένοι γευμάτισαν σε μεγάλα τραπέζια διακοσμημένα με ανθοσυνθέσεις, ενώ η βραδιά είχε κέφι και πολύ χορό. 

Το πάρτι γενεθλίων για τα 50α γενέθλια του Λέοντα Πατίτσα/ instagram

Το πάρτι γενεθλίων για τα 50α γενέθλια του Λέοντα Πατίτσα/ instagram

Το πάρτι γενεθλίων για τα 50α γενέθλια του Λέοντα Πατίτσα/ instagram

Το πάρτι γενεθλίων για τα 50α γενέθλια του Λέοντα Πατίτσα/ instagram

Οι δε, εμφανίσεις των προσκεκλημένων κυριών παρέπεμπαν θα λέγαμε σε «Red Carpet Look».

Σήλια Κριθαριώτη - Σταματίνα Τσιμτσιλή στο πάρτι γενεθλίων για τα 50 χρόνια του Λέοντα Πατίτσα/ instagram

Σήλια Κριθαριώτη - Σταματίνα Τσιμτσιλή στο πάρτι γενεθλίων για τα 50 χρόνια του Λέοντα Πατίτσα/ instagram

Στα στιγμιότυπα που είδαμε στο Instagram, κυρίως στον λογαριασμό της Σούλας Λιάκου, ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους η Σήλια Κριθαριώτη, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Αθηνά Οικονομάκου, η Βίκυ Καγιά, η Μαρίνα Βερνίκου και η Καλομοίρα.

Σταματίνα Τσιμτσιλή - Καλομοίρα στο πάρτι γενεθλίων για τα 50 χρόνια του Λέοντα Πατίτσα/ instagram

Σταματίνα Τσιμτσιλή - Καλομοίρα στο πάρτι γενεθλίων για τα 50 χρόνια του Λέοντα Πατίτσα/ instagram

ούλια Λιάκου - Αθηνά Οικονομάκου- Νικόλ Παναγιώτου στο πάρτι γενεθλίων για τα 50 χρόνια του Λέοντα Πατίτσα/ instagram

Σούλια Λιάκου - Αθηνά Οικονομάκου- Νικόλ Παναγιώτου στο πάρτι γενεθλίων για τα 50 χρόνια του Λέοντα Πατίτσα/ instagram

Μαρίνα Βερνίκου - Βίκυ Καγιά - Σούλα Λιάκου- Σταματίνα Τσιμιτσιλή  στο πάρτι γενεθλίων για τα 50 χρόνια του Λέοντα Πατίτσα/ instagram

Μαρίνα Βερνίκου - Βίκυ Καγιά - Σούλα Λιάκου- Σταματίνα Τσιμιτσιλή  στο πάρτι γενεθλίων για τα 50 χρόνια του Λέοντα Πατίτσα/ instagram

Εντυπωσιακό ήταν και το φόρεμα της Μαριέττας Χρουσαλά, το οποίο ήταν μακρύ, με halter ώμους, διακοσμημένο με ασημί καθρεφτάκια και πέτρες.

Ο χορός του Λέοντα Πατίτσα και της Μαριέττας Χρουσαλά στο πάρτι γενεθλίων για τα 50 χρόνια του Λέοντα Πατίτσα/ instagram

Ο χορός του Λέοντα Πατίτσα και της Μαριέττας Χρουσαλά στο πάρτι γενεθλίων για τα 50 χρόνια του Λέοντα Πατίτσα/ instagram

Ο χορός των καλεσμένων στο πάρτι για τα 50α γενέθλια του Λέοντα Πατίτσα

Ο χορός των καλεσμένων στο πάρτι για τα 50α γενέθλια του Λέοντα Πατίτσα

Πατίτσας- Χρουσαλά: Tα 16 χρόνια γάμου και τα τρία τους παιδιά

Ο επιχειρηματίας και η Σταρ Ελλάς 2003 μετρούν πάνω από 20 χρόνια ως ζευγάρι, εκ των οποίων σχεδόν τα 16 παντρεμένοι. Για την ακρίβεια, τον ερχόμενο Ιούνιο θα γιορτάσουν τη 16η επέτειο γάμου τους. Ο γάμος τους έγινε το 2010, μετά από 10 χρόνια σχέσης. 

Έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά: τη Μάρκγω, τον Σπύρο και τον Κωνσταντίνο, ηλικίας 13, 10 και 7 ετών αντίστοιχα.

Η Μαριέττα Χρουσαλά απέχει εδώ και χρόνια από τα τηλεοπτικά δρώμενα και έχει αφοσιωθεί στην ανατροφή των παιδιών της. Ωστόσο, έχει ένα ενεργό προφίλ στα social media, από όπου μαθαίνουμε τα νέα της καθημερινότητάς της.

Η άσκηση υπάρχει στη ζωή της σε σταθερή βάση. Ξεκινάει τη μέρα της με Pilates, ενώ συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα από τα ταξίδια στο εξωτερικό με τον σύζυγό της .

