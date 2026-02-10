Καρναβάλι Μοσχάτου: Χατζίδου & Παύλου παρουσιάζουν την καρναβαλική παρέλαση

Το καρναβάλι Μοσχάτου είναι ένας θεσμός ο οποίος τηρείται κάθε χρόνο από το δήμο Μοσχάτου - Ταύρου και αποτελεί το μεγαλύτερο καρναβάλι της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Το καρναβάλι διαρκεί δύο εβδομάδες και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιούνται διάφορα μουσικά και πολιτιστικά δρώμενα.

Η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση θα λάβει χώρα την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 14.00, στη Λεωφόρο Μακρυγιάννη στο Μοσχάτο. Χιλιάδες καρναβαλιστές και άρματα αναμένεται να συμμετάσχουν στη διοργάνωση.

Παρουσιαστές της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης θα είναι η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου.

Μετά το τέλος της παρέλασης θα ακολουθήσει νεανική συναυλία με την Αναστασία, καθώς και το Colour Day Festival, που για ακόμη μία χρονιά θα γεμίσει τον ουρανό και την πόλη με χρώματα!

Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις ολοκληρώνονται την Καθαρά Δευτέρα στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Αγίου Γεωργίου) στον Ταύρο, με Παραδοσιακά Κούλουμα και συναυλία λαϊκής παραδοσιακής μουσικής με λαούτα και βιολιά, σε εκδήλωση ανοιχτή για όλη την οικογένεια.

Καρναβάλι Μοσχάτου: πρόγραμμα εκδηλώσεων 2026

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου | 20:00

Πολιτιστικό Κέντρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος», Μοσχάτο

Οι Fantasy Choir παρουσιάζουν ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι από τον κόσμο των ταινιών, των anime και των videogames.

Τη βραδιά συμπληρώνει η Άννα Ιωαννίδου με αγαπημένους retro swing ρυθμούς.

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου | 20:00

Αμφιθέατρο «Νίκος Τεμπονέρας», Ταύρος

Ένα αυθεντικό 60s Party με τη Μπέσσυ Αργυράκη και τον Λάκη Τζορντανέλλι, γεμάτο νοσταλγία, χορό και αστείρευτο κέφι.

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

14:00 – Μεγάλη Αποκριάτικη Παρέλαση

Λεωφόρος Μακρυγιάννη, Μοσχάτο

Μεταμφιεσμένοι, άρματα και πληρώματα δίνουν τον παλμό της Αποκριάς, με παρουσιαστές την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου.

16:00 – Colour Day Festival & Συναυλία

Πλατεία Ταξιάρχη Παπαντώνη

Ακολουθεί το εντυπωσιακό Colour Day Festival και μεγάλη συναυλία με την Αναστασία.

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου | 19:30

Πολιτιστικό Κέντρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος»

Μια βραδιά αφιερωμένη στην παλιά Αθήνα, την οπερέτα και τον ελληνικό κινηματογράφο, με τη Δέσποινα Τσολάκη και ειδική εμφάνιση του Σπύρου Μπιμπίλα.

Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου | 12:00

Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Άγιος Γεώργιος), Ταύρος

Τα Παραδοσιακά Κούλουμα ολοκληρώνουν τον εορτασμό με μουσική, χορό και σαρακοστιανά εδέσματα.

Στο γλέντι συμμετέχουν ο Ματθαίος Γιαννούλης, η Κατερίνα Κολλιοπούλου και ο Νίκος Γιαννούλης, σε μια ξεχωριστή συναυλία με λαούτα και βιολιά.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.