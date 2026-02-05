Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της

Η παρουσιάστρια εκπομπής του NBC, Σαβάνα Γκάθρι, απηύθυνε την Τετάρτη ένα σπαρακτικό δημόσιο μήνυμα προς τον απαγωγέα της 84χρονης μητέρας της.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γνωστή παρουσιάστρια ανέφερε ότι η οικογένειά της έχει ενημερωθεί από τα ΜΜΕ για μια επιστολή λύτρων που αφορά τη μητέρα της Νάνσι Γκάθρι, η οποία φέρεται να απήχθη από το σπίτι της στην Αριζόνα.

Η παρουσιάστρια Σαβάνα Γκάθρι / Φωτογραφία αρχείου ΑP (Εvan Agostini)

«Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε. Ωστόσο, ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι φωνές και οι εικόνες μπορούν εύκολα να παραποιηθούν. Πρέπει να γνωρίζουμε σίγουρα ότι είναι ζωντανή και ότι βρίσκεται στα χέρια σας. Θέλουμε να σας ακούσουμε και είμαστε έτοιμοι. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας», ανέφερε η Γκάθρι στο μήνυμά της προς τους απαγωγείς.

Η δημοσιογράφος απευθύνθηκε, ακόμα και ως προς τη μητέρα της. Ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη, με τη φωνής της να «σπάει» σε αρκετά σημεία.

«Μαμά, αν ακούς αυτό το μήνυμα, να ξέρεις ότι είσαι μια δυνατή γυναίκα. Είσαι το πολύτιμο παιδί του Θεού».

Η Σαβάνα Γκάθρι περιέγραψε τη μητέρα της ως «μια καλοσυνάτη, πιστή, αφοσιωμένη γυναίκα, με έντονη αγάπη, γεμάτη καλοσύνη και φως», προσθέτοντας ότι είναι αστεία, ζωηρή και πανέξυπνη.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, στο πλευρό της βρίσκονταν η αδελφή της Άνι και ο αδελφός της Κάμρον, οι οποίοι μίλησαν και αυτοί.

Το σπαρακτικό μήνυμα που απηύθυνε η δημοσιογράφος Σαβάνα Γκάθρι προς τους απαγωγείς και τη μητέρα της / Βίντεο AP

Το χρονικό της εξαφάνισης της Νάνσι Γκάθρι

Η Νάνσι Γκάθρι εθεάθη για τελευταία φορά γύρω στις 21:45 το βράδυ του Σαββάτου, όταν μέλη της οικογένειάς της την άφησαν στο σπίτι της μετά από δείπνο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, δηλώθηκε αγνοούμενη το μεσημέρι της Κυριακής, όταν δεν εμφανίστηκε στην εκκλησία.

Το missing alert που εξέδωσε η αστυνομία για την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι / Φωτογραφία AP (Pima County Sheriff’s Department)

Το μήνυμα της οικογένειας δημοσιεύτηκε μετά από πολύωρη έρευνα που πραγματοποίησε η αστυνομία μέσα και γύρω από το σπίτι της αγνοούμενης.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Σερίφη της Κομητείας Πίμα, δήλωσε ότι έγιναν έρευνες στο σπίτι, όπου εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης.

Το σπίτι της Νάνσι Γκαρθ / Φωτογραφία AP (Sejal Govindarao)

Μερικές ώρες αργότερα, αρκετά ΜΜΕ ανέφεραν ότι έλαβαν επιστολές που φέρονται να ζητούν λύτρα, τις οποίες παρέδωσαν στις Αρχές.

Το γραφείο του σερίφη είχε δηλώσει ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις επιστολές και κάθε σχετική πληροφορία. Εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή του, χωρίς, ωστόσο, να προχωρήσει στη σύλληψη υπόπτου.