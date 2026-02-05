Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της

Τι λέει στους απαγωγείς και τη μητέρα της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.02.26 , 17:50 Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
05.02.26 , 17:46 Χίος: Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση των θυμάτων
05.02.26 , 17:21 Χρύσπα: «Χώρισα μετά από 15 χρόνια γάμου το καλοκαίρι... δύσκολη πίστα!»
05.02.26 , 16:52 Κώστας Καραφώτης: Ποια τραγουδίστρια εμφανίζεται μαζί του
05.02.26 , 16:31 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τo total black look της με παλτό Chanel
05.02.26 , 16:03 Παναγόπουλος: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης»
05.02.26 , 15:56 Ποιος κρύβεται πίσω από την επική ατάκα:«Αντώνη αγάπη μου, πάρε με από εδώ»
05.02.26 , 15:55 MasterChef: «Είναι δυσάρεστο όλο το πιάτο» - Δείτε το trailer
05.02.26 , 15:53 Χίος: Συναγερμός για 12χρονο αγόρι που αγνοείται μετά το ναυάγιο
05.02.26 , 15:46 Aπόφαση- σταθμός για τους τόκους των δανείων
05.02.26 , 15:35 BMW Group και UNICEF: Δημιουργούν ευκαιρίες εκπαίδευσης για 330.000 νέους
05.02.26 , 15:34 Πατέρας Σάκη Ρουβά: Επέστρεψε στο θέατρο μετά από 10 χρόνια
05.02.26 , 15:33 Νέα Πέραμος: Στη ΓΑΔΑ ο πατέρας του 27χρονου - «Όλο το σόι γνωρίζει»
05.02.26 , 15:26 Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
05.02.26 , 15:23 Θεσσαλονίκη: Καταγγελίες για ασυντήρητα λεωφορεία
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
Η αλήθεια για το συμβόλαιο με τον Αντ1 και την πρόταση για το J2US
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή έκανε φασαρία
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Άλλαξε η ημερομηνία πληρωμής, λόγω Καθαράς Δευτέρας
MasterChef: Ποιοι είναι οι παίκτες της μπριγάδας 2 - Τα βιογραφικά τους
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Associated Press
Απήγαγαν Τη Μητέρα Πασίγνωστης Παρουσιάστριας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η παρουσιάστρια εκπομπής του NBC, Σαβάνα Γκάθρι, απηύθυνε την Τετάρτη ένα σπαρακτικό δημόσιο μήνυμα προς τον απαγωγέα της 84χρονης μητέρας της. 

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γνωστή παρουσιάστρια ανέφερε ότι η οικογένειά της έχει ενημερωθεί από τα ΜΜΕ για μια επιστολή λύτρων που αφορά τη μητέρα της Νάνσι Γκάθρι, η οποία φέρεται να απήχθη από το σπίτι της στην Αριζόνα. 

Σαβάνα Γκάθρι

Η παρουσιάστρια Σαβάνα Γκάθρι / Φωτογραφία αρχείου ΑP (Εvan Agostini)

«Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε. Ωστόσο, ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι φωνές και οι εικόνες μπορούν εύκολα να παραποιηθούν. Πρέπει να γνωρίζουμε σίγουρα ότι είναι ζωντανή και ότι βρίσκεται στα χέρια σας. Θέλουμε να σας ακούσουμε και είμαστε έτοιμοι. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας», ανέφερε η Γκάθρι στο μήνυμά της προς τους απαγωγείς. 

Η δημοσιογράφος απευθύνθηκε, ακόμα και ως προς τη μητέρα της. Ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη, με τη φωνής της να «σπάει» σε αρκετά σημεία. 

«Μαμά, αν ακούς αυτό το μήνυμα, να ξέρεις ότι είσαι μια δυνατή γυναίκα. Είσαι το πολύτιμο παιδί του Θεού».

Η Σαβάνα Γκάθρι περιέγραψε τη μητέρα της ως «μια καλοσυνάτη, πιστή, αφοσιωμένη γυναίκα, με έντονη αγάπη, γεμάτη καλοσύνη και φως», προσθέτοντας ότι είναι αστεία, ζωηρή και πανέξυπνη. 

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, στο πλευρό της βρίσκονταν η αδελφή της Άνι και ο αδελφός της Κάμρον, οι οποίοι μίλησαν και αυτοί. 

Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της

Το σπαρακτικό μήνυμα που απηύθυνε η δημοσιογράφος Σαβάνα Γκάθρι προς τους απαγωγείς και τη μητέρα της / Βίντεο AP 

Το χρονικό της εξαφάνισης της Νάνσι Γκάθρι 

Η Νάνσι Γκάθρι εθεάθη για τελευταία φορά γύρω στις 21:45 το βράδυ του Σαββάτου, όταν μέλη της οικογένειάς της την άφησαν στο σπίτι της μετά από δείπνο.  

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, δηλώθηκε αγνοούμενη το μεσημέρι της Κυριακής, όταν δεν εμφανίστηκε στην εκκλησία. 

Εξαφανίστηκε η μητέρα γνωστής παρουσιάστριας

Το missing alert που εξέδωσε η αστυνομία για την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι / Φωτογραφία AP (Pima County Sheriff’s Department)

Το μήνυμα της οικογένειας δημοσιεύτηκε μετά από πολύωρη έρευνα που πραγματοποίησε η αστυνομία μέσα και γύρω από το σπίτι της αγνοούμενης.  

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Σερίφη της Κομητείας Πίμα, δήλωσε ότι έγιναν έρευνες στο σπίτι, όπου εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης.

Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της

Το σπίτι της Νάνσι Γκαρθ / Φωτογραφία AP (Sejal Govindarao)

Μερικές ώρες αργότερα, αρκετά ΜΜΕ ανέφεραν ότι έλαβαν επιστολές που φέρονται να ζητούν λύτρα, τις οποίες παρέδωσαν στις Αρχές.

Το γραφείο του σερίφη είχε δηλώσει ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις επιστολές και κάθε σχετική πληροφορία. Εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή του, χωρίς, ωστόσο, να προχωρήσει στη σύλληψη υπόπτου.  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ
 |
ΣΑΒΑΝΑ ΓΚΑΘΡΙ
 |
ΗΠΑ
 |
ΑΠΑΓΩΓΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top